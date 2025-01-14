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Производитель промроботов наладил выпуск в ОЭЗ "Технополис Москва"
Производитель промроботов наладил выпуск в ОЭЗ "Технополис Москва" - РИА Новости, 14.01.2025
Производитель промроботов наладил выпуск в ОЭЗ "Технополис Москва"
Московский разработчик и производитель промышленных роботов, компонентов и программного обеспечения "ТЕХНОРЭД" начал первые отгрузки устройств, выпущенных на... РИА Новости, 14.01.2025
2025-01-14T09:13:00+03:00
2025-01-14T09:13:00+03:00
2025-01-14T09:13:00+03:00
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
москва
анатолий гарбузов
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МОСКВА, 14 янв – РИА Новости. Московский разработчик и производитель промышленных роботов, компонентов и программного обеспечения "ТЕХНОРЭД" начал первые отгрузки устройств, выпущенных на площадке особой экономической зоны (ОЭЗ), сообщил министр правительства Москвы, глава столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Анатолий Гарбузов."Исторически Москва – город высокотехнологичной промышленности, где создают самую современную продукцию. Столица по поручению Сергея Собянина способствует инновационному развитию научной и производственной базы компаний, оказывая им всестороннюю поддержку. Так, на площадке "Печатники" ОЭЗ "Технополис Москва" один из ведущих производителей роботизированных систем наладил выпуск робототехнических комплексов для промышленности. Первые отгрузки начались в декабре: машины отправлены на предприятия Москвы, Смоленска и Самары", – цитирует пресс-служба ДИПП Гарбузова.Предприятие собирается создать на территории городской ОЭЗ РобоЦентр, где будут располагаться производственная площадка, лаборатория исследований и центр компетенций. Полный экосистемный формат нового производства будет реализован в начале текущего года.В настоящий момент в продуктовой линейке предприятия восемь роботизированных систем для различных отраслей промышленности. Среди них: роботизированный оператор станка и роботизированный паллетайзер. Запуск новой площадки позволит компании еще быстрее разрабатывать и выводить на рынок новые типы устройств, а также обеспечит значительное увеличение производственных мощностей.Как рассказал руководитель компании Артем Лукин, на территории ОЭЗ "Технополис Москва" в настоящий момент активно развивается отрасль робототехники."Это место, где мы можем очень эффективно разворачивать свой робоцентр, где на одной площадке находятся наши партнеры и клиенты. Здесь мы реализуем полный цикл от разработки и производства до поставки и отработки технологий у наших заказчиков", – отметил Лукин.ОЭЗ "Технополис Москва" – территория с особым юридическим статусом, на которой действует льготный режим предпринимательской деятельности для инвесторов. Особая экономическая зона "Технополис Москва" на протяжении нескольких лет является лидером международных и национальных отраслевых рейтингов.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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москва, анатолий гарбузов
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Москва, Анатолий Гарбузов
Производитель промроботов наладил выпуск в ОЭЗ "Технополис Москва"
ДИПП: производитель промроботов наладил выпуск в ОЭЗ "Технополис Москва"
МОСКВА, 14 янв – РИА Новости. Московский разработчик и производитель промышленных роботов, компонентов и программного обеспечения "ТЕХНОРЭД" начал первые отгрузки устройств, выпущенных на площадке особой экономической зоны (ОЭЗ), сообщил министр правительства Москвы, глава столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Анатолий Гарбузов.
"Исторически Москва – город высокотехнологичной промышленности, где создают самую современную продукцию. Столица по поручению Сергея Собянина способствует инновационному развитию научной и производственной базы компаний, оказывая им всестороннюю поддержку. Так, на площадке "Печатники" ОЭЗ "Технополис Москва" один из ведущих производителей роботизированных систем наладил выпуск робототехнических комплексов для промышленности. Первые отгрузки начались в декабре: машины отправлены на предприятия Москвы, Смоленска и Самары", – цитирует пресс-служба ДИПП Гарбузова.
Предприятие собирается создать на территории городской ОЭЗ РобоЦентр, где будут располагаться производственная площадка, лаборатория исследований и центр компетенций. Полный экосистемный формат нового производства будет реализован в начале текущего года.
В настоящий момент в продуктовой линейке предприятия восемь роботизированных систем для различных отраслей промышленности. Среди них: роботизированный оператор станка и роботизированный паллетайзер. Запуск новой площадки позволит компании еще быстрее разрабатывать и выводить на рынок новые типы устройств, а также обеспечит значительное увеличение производственных мощностей.
Как рассказал руководитель компании Артем Лукин, на территории ОЭЗ "Технополис Москва" в настоящий момент активно развивается отрасль робототехники.
"Это место, где мы можем очень эффективно разворачивать свой робоцентр, где на одной площадке находятся наши партнеры и клиенты. Здесь мы реализуем полный цикл от разработки и производства до поставки и отработки технологий у наших заказчиков", – отметил Лукин.
ОЭЗ "Технополис Москва" – территория с особым юридическим статусом, на которой действует льготный режим предпринимательской деятельности для инвесторов. Особая экономическая зона "Технополис Москва" на протяжении нескольких лет является лидером международных и национальных отраслевых рейтингов.