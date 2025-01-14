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В мире появились люди, готовые работать моделями для дипфейков - РИА Новости, 14.01.2025
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04:08 14.01.2025
https://ria.ru/20250114/dipfeyk-1993569053.html
В мире появились люди, готовые работать моделями для дипфейков
В мире появились люди, готовые работать моделями для дипфейков - РИА Новости, 14.01.2025
В мире появились люди, готовые работать моделями для дипфейков
В мире появляются люди, которые готовы работать моделями для мошеннических дипфейков - они предоставляют злоумышленникам свои изображения и голос для... РИА Новости, 14.01.2025
2025-01-14T04:08:00+03:00
2025-01-14T04:08:00+03:00
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. В мире появляются люди, которые готовы работать моделями для мошеннических дипфейков - они предоставляют злоумышленникам свои изображения и голос для использования в дипфейк-атаках, рассказала РИА Новости руководитель портфеля продуктов VisionLabs Татьяна Дешкина. "Молодые люди, которые зарабатывали финансовым мошенничеством, начали предоставлять свои данные – изображение лица и голос – для использования в дипфейк-атаках. Первые такие объявления появились в Китае. В 2024 году молодая женщина разместила объявление о поиске работы дипфейк-моделью. В своей анкете она упомянула большой опыт участия в инвестиционных мошеннических схемах", - сказала Дешкина. Обычно дипфейк-модели предоставляют свои данные для того, чтобы создавать виртуальных персонажей в фильмах, рекламе и видеоиграх. Однако мошенники используют эти данные для обмана пользователей, и самая распространенная атака с помощью дипфейков - использование технологии синхронизации губ, когда движения губ изменяются на видео для того, чтоб они совпадали с другим текстом для создания иллюзии настоящей речи. Также эксперт рассказала о случаях сговора с мошенниками - люди добровольно отдают изображения лица и документы, а злоумышленники получают доступ к застрахованным счетам и крадут с них деньги. Часть "добычи" переходит к тому, кто предоставил свои данные. "Кроме того, злоумышленники часто "кочуют" из одной сферы в другую. Например, при помощи системы распознавания лиц были пресечены многочисленные попытки финансового мошенничества со стороны людей, которые ранее попадались на кражах в магазинах", - добавила Дешкина.
https://ria.ru/20240925/kolokoltsy-1974572727.html
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технологии, китай, в мире
Технологии, Китай, В мире
В мире появились люди, готовые работать моделями для дипфейков

VisionLabs: в мире появляются люди, готовые работать моделями для дипфейков

© РИА Новости / Алехандро Мартинез Велез | Перейти в медиабанкСмартфон
Смартфон - РИА Новости, 1920, 14.01.2025
© РИА Новости / Алехандро Мартинез Велез
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. В мире появляются люди, которые готовы работать моделями для мошеннических дипфейков - они предоставляют злоумышленникам свои изображения и голос для использования в дипфейк-атаках, рассказала РИА Новости руководитель портфеля продуктов VisionLabs Татьяна Дешкина.
"Молодые люди, которые зарабатывали финансовым мошенничеством, начали предоставлять свои данные – изображение лица и голос – для использования в дипфейк-атаках. Первые такие объявления появились в Китае. В 2024 году молодая женщина разместила объявление о поиске работы дипфейк-моделью. В своей анкете она упомянула большой опыт участия в инвестиционных мошеннических схемах", - сказала Дешкина.
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Обычно дипфейк-модели предоставляют свои данные для того, чтобы создавать виртуальных персонажей в фильмах, рекламе и видеоиграх. Однако мошенники используют эти данные для обмана пользователей, и самая распространенная атака с помощью дипфейков - использование технологии синхронизации губ, когда движения губ изменяются на видео для того, чтоб они совпадали с другим текстом для создания иллюзии настоящей речи.
Также эксперт рассказала о случаях сговора с мошенниками - люди добровольно отдают изображения лица и документы, а злоумышленники получают доступ к застрахованным счетам и крадут с них деньги. Часть "добычи" переходит к тому, кто предоставил свои данные.
"Кроме того, злоумышленники часто "кочуют" из одной сферы в другую. Например, при помощи системы распознавания лиц были пресечены многочисленные попытки финансового мошенничества со стороны людей, которые ранее попадались на кражах в магазинах", - добавила Дешкина.
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