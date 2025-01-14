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Актриса Дэлис Карри погибла при пожаре в Лос-Анджелесе - РИА Новости, 14.01.2025
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18:22 14.01.2025 (обновлено: 20:14 14.01.2025)
https://ria.ru/20250114/delis-1993711020.html
Актриса Дэлис Карри погибла при пожаре в Лос-Анджелесе
Актриса Дэлис Карри погибла при пожаре в Лос-Анджелесе - РИА Новости, 14.01.2025
Актриса Дэлис Карри погибла при пожаре в Лос-Анджелесе
Американская актриса Дэлис Карри, сыгравшая в массовке в фильмах "Братья Блюз", "Десять заповедей" и "Леди поет блюз", погибла в результате пожаров, охвативших... РИА Новости, 14.01.2025
2025-01-14T18:22:00+03:00
2025-01-14T20:14:00+03:00
лос-анджелес
лесные пожары в калифорнии в 2025 году
происшествия
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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Американская актриса Дэлис Карри, сыгравшая в массовке в фильмах "Братья Блюз", "Десять заповедей" и "Леди поет блюз", погибла в результате пожаров, охвативших Лос-Анджелес, останки были обнаружены в ее доме, сообщает местный телеканал ABC7.Уточняется, что в прошлый вторник, накануне происшествия, внучка актрисы Келли отвезла ее домой после целого дня, проведенного в больнице, а затем уехала. Келли проснулась от текстового уведомления, что в доме ее бабушки отключилось электричество, и сразу направилась в Алтадину, где полиция сообщила ей, что дом полностью сгорел. Пожар уничтожил все имущество, кроме синего кадиллака. С той ночи Карри считалась пропавшей без вести. "Останки 95-летней бабушки, которая считалась пропавшей без вести, были обнаружены в ее уничтоженном доме в Алтадине после разрушительного Eaton Fire", — говорится в публикации. Телеканал отмечает, что Карри снималась в кино десятилетиями. Она приняла участие в массовке в таких культовых фильмах, как "Десять заповедей", "Братья Блюз" и "Леди поет блюз". Лесные пожары, начавшиеся в округе Лос-Анджелес 7 января, признаны самыми масштабными в истории штата. По данным властей, общая площадь возгораний превысила 16 тысяч гектаров. По меньшей мере 24 человека погибли, более 12,3 тысячи строений, включая дома знаменитостей, были уничтожены. Метеорологи отмечают, что сухая и ветреная погода стала причиной быстрого распространения огня.
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лос-анджелес, лесные пожары в калифорнии в 2025 году, происшествия
Лос-Анджелес, Лесные пожары в Калифорнии в 2025 году, Происшествия
Актриса Дэлис Карри погибла при пожаре в Лос-Анджелесе

Актриса Дэлис Карри сгорела в своем доме во время пожаров в Калифорнии

© Фото : соцсети актрисыАмериканская актриса Дэлис Карри
Американская актриса Дэлис Карри - РИА Новости, 1920, 14.01.2025
© Фото : соцсети актрисы
Американская актриса Дэлис Карри. Архивное фото
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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Американская актриса Дэлис Карри, сыгравшая в массовке в фильмах "Братья Блюз", "Десять заповедей" и "Леди поет блюз", погибла в результате пожаров, охвативших Лос-Анджелес, останки были обнаружены в ее доме, сообщает местный телеканал ABC7.
Уточняется, что в прошлый вторник, накануне происшествия, внучка актрисы Келли отвезла ее домой после целого дня, проведенного в больнице, а затем уехала. Келли проснулась от текстового уведомления, что в доме ее бабушки отключилось электричество, и сразу направилась в Алтадину, где полиция сообщила ей, что дом полностью сгорел. Пожар уничтожил все имущество, кроме синего кадиллака. С той ночи Карри считалась пропавшей без вести.
"Останки 95-летней бабушки, которая считалась пропавшей без вести, были обнаружены в ее уничтоженном доме в Алтадине после разрушительного Eaton Fire", — говорится в публикации.
Телеканал отмечает, что Карри снималась в кино десятилетиями. Она приняла участие в массовке в таких культовых фильмах, как "Десять заповедей", "Братья Блюз" и "Леди поет блюз".
Лесные пожары, начавшиеся в округе Лос-Анджелес 7 января, признаны самыми масштабными в истории штата. По данным властей, общая площадь возгораний превысила 16 тысяч гектаров. По меньшей мере 24 человека погибли, более 12,3 тысячи строений, включая дома знаменитостей, были уничтожены. Метеорологи отмечают, что сухая и ветреная погода стала причиной быстрого распространения огня.
Спутниковый снимок пожаров в округе Лос-Анджелес, штат Калифорния, США - РИА Новости, 1920, 09.01.2025
WP и NYT опубликовали кадры последствий пожаров в Лос-Анджелесе
9 января, 17:33
 
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