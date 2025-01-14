https://ria.ru/20250114/daniya-1993569898.html

В Данию прибыли еще три истребителя F-35

В Данию прибыли еще три истребителя F-35 - РИА Новости, 14.01.2025

В Данию прибыли еще три истребителя F-35

Еще три истребителя F-35 прибыли в Данию из США, сообщают датские вооруженные силы. РИА Новости, 14.01.2025

2025-01-14T04:31:00+03:00

2025-01-14T04:31:00+03:00

2025-01-14T04:31:00+03:00

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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Еще три истребителя F-35 прибыли в Данию из США, сообщают датские вооруженные силы. В начале декабря 2024 года ведомство сообщило о прибытии из США четырех истребителей F-35. Отмечалось, что в течение зимы ожидается прибытие еще трех истребителей. "Еще три истребителя F-35 прибыли в Данию из США", - говорится в пресс-релизе на сайте ведомства. В сообщении отмечается, что всего было поставлено 17 истребителей этого типа, одиннадцать из которых находятся непосредственно в Дании. Остальные шесть используются для обучения пилотов и технических работников на авиабазе Luke Air Force Base в американской Аризоне. Всего же Дания заказала 27 истребителей F-35. В июне 2023 года Датское радио со ссылкой на минобороны сообщало, что ВВС страны проведут замену парка истребителей F-16 на F-35 на два года раньше, чем планировалось (в 2025 году вместо 2027 года), что ускорит передачу F-16 Украине. В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20241203/istrebiteli-1987196230.html

https://ria.ru/20240112/fregat-1920904073.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, дания, украина, сергей лавров, нато, f-35, f-16, в мире