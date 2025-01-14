В Данию прибыли еще три истребителя F-35
ВС Дании сообщили о прибытии в страну еще трех истребителей F-35 из США
Самолет F-35. Архивное фото
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Еще три истребителя F-35 прибыли в Данию из США, сообщают датские вооруженные силы.
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"Еще три истребителя F-35 прибыли в Данию из США", - говорится в пресс-релизе на сайте ведомства.
В сообщении отмечается, что всего было поставлено 17 истребителей этого типа, одиннадцать из которых находятся непосредственно в Дании. Остальные шесть используются для обучения пилотов и технических работников на авиабазе Luke Air Force Base в американской Аризоне. Всего же Дания заказала 27 истребителей F-35.
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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