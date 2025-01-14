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"На неопределенный срок". СМИ рассказали, от чего пришлось отказаться Киеву - РИА Новости, 14.01.2025
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09:46 14.01.2025 (обновлено: 15:47 14.01.2025)
https://ria.ru/20250114/cnn-1993589242.html
"На неопределенный срок". СМИ рассказали, от чего пришлось отказаться Киеву
"На неопределенный срок". СМИ рассказали, от чего пришлось отказаться Киеву - РИА Новости, 14.01.2025
"На неопределенный срок". СМИ рассказали, от чего пришлось отказаться Киеву
Киев на неопределенный срок отказался от планов на возвращение территорий, пишет CNN. РИА Новости, 14.01.2025
2025-01-14T09:46:00+03:00
2025-01-14T15:47:00+03:00
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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Киев на неопределенный срок отказался от планов на возвращение территорий, пишет CNN.&quot;Любые планы по возвращению территорий, подконтрольных России, отложены на неопределенный срок&quot;, — говорится в материале.Обозреватели также указали, что украинским военным приходится уступать, пока российские силы продолжают свое наступление на различных направлениях фронта.На фоне фактического экономического банкротства Украины, ее поражений на фронте и усталости партнеров от необходимости бесконечно финансировать Киев на Западе и внутри страны все чаще стали говорить о необходимости начала мирного процесса. Зеленский, запретивший на законодательном уровне вести диалог с Россией, заявлял, что переговоры возможны при условии поддержки Украины третьими странами.
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в мире, киев, россия, украина, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
В мире, Киев, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
"На неопределенный срок". СМИ рассказали, от чего пришлось отказаться Киеву

CNN: Киев отказался от планов на возвращение территорий на неопределенный срок

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военнослужащие переносят носилки с раненым
Украинские военнослужащие переносят носилки с раненым - РИА Новости, 1920, 14.01.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военнослужащие переносят носилки с раненым. Архивное фото
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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Киев на неопределенный срок отказался от планов на возвращение территорий, пишет CNN.
«

"Любые планы по возвращению территорий, подконтрольных России, отложены на неопределенный срок", — говорится в материале.

Обозреватели также указали, что украинским военным приходится уступать, пока российские силы продолжают свое наступление на различных направлениях фронта.
На фоне фактического экономического банкротства Украины, ее поражений на фронте и усталости партнеров от необходимости бесконечно финансировать Киев на Западе и внутри страны все чаще стали говорить о необходимости начала мирного процесса. Зеленский, запретивший на законодательном уровне вести диалог с Россией, заявлял, что переговоры возможны при условии поддержки Украины третьими странами.
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