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Чиновник на Кубани ответил на статью о скандале с матерями погибших на СВО - РИА Новости, 14.01.2025
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02:49 14.01.2025
https://ria.ru/20250114/chinovnik-1993564583.html
Чиновник на Кубани ответил на статью о скандале с матерями погибших на СВО
Чиновник на Кубани ответил на статью о скандале с матерями погибших на СВО - РИА Новости, 14.01.2025
Чиновник на Кубани ответил на статью о скандале с матерями погибших на СВО
Глава Тимашевского района Кубани Андрей Палий назвал очередную публикацию в сети о том, что он якобы оскорбляет матерей погибших на СВО, работой на врага. РИА Новости, 14.01.2025
2025-01-14T02:49:00+03:00
2025-01-14T02:49:00+03:00
тимашевский район
санкт-петербург
происшествия
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КРАСНОДАР, 14 янв – РИА Новости. Глава Тимашевского района Кубани Андрей Палий назвал очередную публикацию в сети о том, что он якобы оскорбляет матерей погибших на СВО, работой на врага. Ранее местные СМИ сообщили, что глава Тимашевского района резко высказался в отношении семей погибших участников СВО. В разошедшемся в интернете аудио, предположительно, Палий задается вопросом, почему он должен посещать матерей погибших бойцов, а также организованно передавать ордена и медали, которые приходят по почте - всё это, по его словам, он якобы делает "по-человечески", чтобы "не было внутренних волнений". "В сети снова распространяют информацию о том, что якобы оскорбляю матерей погибших... Назвать такие действия могу только одним словом – работой на врага. Попыткой рассорить нас изнутри. И кто ведется на это, распространяя – способствует врагу. Другого объяснения у меня нет", - написал в Telegram-канале Палий, добавив в опубликованном видеообращении, что ролик, разошедшийся в сети, - это нарезка и компиляция с его совещаний. В середине декабря 2024 года также произошел конфликт между Палием и матерью погибшего на СВО бойца Екатериной Сандецкой. Тогда в сети распространилась информация о том, что Палий нелицеприятно отозвался о Сандецкой - якобы та, будучи депутатом сельсовета, занимает непримиримую к властям позицию. Как сообщили РИА Новости в пресс-службе района, конфликт был исчерпан, ранее Палий в соцсетях просил поддержать семью Сандецкой, когда ее сын был тяжело ранен на СВО и лечился в Петербурге. В феврале он умер, и летом женщина получила из рук главы района орден Мужества, которым посмертно наградили ее сына.
https://ria.ru/20250112/gurov-1993387802.html
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тимашевский район
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тимашевский район, санкт-петербург, происшествия
Тимашевский район, Санкт-Петербург, Происшествия
Чиновник на Кубани ответил на статью о скандале с матерями погибших на СВО

Андрей Палий назвал скандал с матерями погибших на СВО работой на врага

© iStock.com / seb_raРабота за ноутбуком
Работа за ноутбуком - РИА Новости, 1920, 14.01.2025
© iStock.com / seb_ra
Работа за ноутбуком. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 14 янв – РИА Новости. Глава Тимашевского района Кубани Андрей Палий назвал очередную публикацию в сети о том, что он якобы оскорбляет матерей погибших на СВО, работой на врага.
Ранее местные СМИ сообщили, что глава Тимашевского района резко высказался в отношении семей погибших участников СВО. В разошедшемся в интернете аудио, предположительно, Палий задается вопросом, почему он должен посещать матерей погибших бойцов, а также организованно передавать ордена и медали, которые приходят по почте - всё это, по его словам, он якобы делает "по-человечески", чтобы "не было внутренних волнений".
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"В сети снова распространяют информацию о том, что якобы оскорбляю матерей погибших... Назвать такие действия могу только одним словом – работой на врага. Попыткой рассорить нас изнутри. И кто ведется на это, распространяя – способствует врагу. Другого объяснения у меня нет", - написал в Telegram-канале Палий, добавив в опубликованном видеообращении, что ролик, разошедшийся в сети, - это нарезка и компиляция с его совещаний.
В середине декабря 2024 года также произошел конфликт между Палием и матерью погибшего на СВО бойца Екатериной Сандецкой. Тогда в сети распространилась информация о том, что Палий нелицеприятно отозвался о Сандецкой - якобы та, будучи депутатом сельсовета, занимает непримиримую к властям позицию.
Как сообщили РИА Новости в пресс-службе района, конфликт был исчерпан, ранее Палий в соцсетях просил поддержать семью Сандецкой, когда ее сын был тяжело ранен на СВО и лечился в Петербурге. В феврале он умер, и летом женщина получила из рук главы района орден Мужества, которым посмертно наградили ее сына.
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