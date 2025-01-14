https://ria.ru/20250114/bryansk-1993707103.html

При атаке ВСУ на Брянскую область повреждены 42 дома

При атаке ВСУ на Брянскую область повреждены 42 дома - РИА Новости, 14.01.2025

При атаке ВСУ на Брянскую область повреждены 42 дома

Киев совершил массированную атаку на Брянскую область ракетами и БПЛА, пострадавших нет, повреждены 42 домовладения, один дом разрушен, сообщил в... РИА Новости, 14.01.2025

2025-01-14T17:55:00+03:00

2025-01-14T17:55:00+03:00

2025-01-14T18:34:00+03:00

брянская область

украина

сша

александр богомаз

министерство обороны рф (минобороны рф)

специальная военная операция на украине

джо байден

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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Киев совершил массированную атаку на Брянскую область ракетами и БПЛА, пострадавших нет, повреждены 42 домовладения, один дом разрушен, сообщил в Telegram-канале губернатор Александр Богомаз. "Пострадавших нет. При уничтожении ракет их обломками нанесен ущерб гражданскому имуществу в Брянском районе и городе Сельцо: один дом уничтожен полностью, 42 домовладения получили разрушения", — написал он. Ранее Минобороны доложило о попытке нанесения с территории Украины ракетного удара по объектам в Брянской области шестью оперативно-тактическими ракетами ATACMS производства США, шестью крылатыми ракетами воздушного базирования Storm Shadow производства Великобритании и 31 беспилотным летательным аппаратом самолетного типа.Богомаз уточнил, что жителям будет оказана вся необходимая материальная помощь по восстановлению имущества.В середине ноября стало известно, что президент США Джо Байден разрешил Киеву применять американские ракеты дальнего поражения для ударов вглубь территории России. Аналогичный ответ дали также Великобритания и Франция для своих Storm Shadow и SCALP.Двадцать первого ноября президент Владимир Путин выступил с обращением к россиянам. Он заявил, что в ответ на удары ВСУ по объектам в Курской и Брянской областях с помощью ATACMS и Storm Shadow Москва испытала одну из новейших ракетных систем средней дальности "Орешник".

https://ria.ru/20250114/ganchev-1993657311.html

https://ria.ru/20250114/genshtab-1993706121.html

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брянская область, украина, сша, александр богомаз, министерство обороны рф (минобороны рф), джо байден, владимир путин, вооруженные силы украины, россия