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При атаке ВСУ на Брянскую область повреждены 42 дома - РИА Новости, 14.01.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:55 14.01.2025 (обновлено: 18:34 14.01.2025)
https://ria.ru/20250114/bryansk-1993707103.html
При атаке ВСУ на Брянскую область повреждены 42 дома
При атаке ВСУ на Брянскую область повреждены 42 дома - РИА Новости, 14.01.2025
При атаке ВСУ на Брянскую область повреждены 42 дома
Киев совершил массированную атаку на Брянскую область ракетами и БПЛА, пострадавших нет, повреждены 42 домовладения, один дом разрушен, сообщил в... РИА Новости, 14.01.2025
2025-01-14T17:55:00+03:00
2025-01-14T18:34:00+03:00
брянская область
украина
сша
александр богомаз
министерство обороны рф (минобороны рф)
специальная военная операция на украине
джо байден
владимир путин
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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Киев совершил массированную атаку на Брянскую область ракетами и БПЛА, пострадавших нет, повреждены 42 домовладения, один дом разрушен, сообщил в Telegram-канале губернатор Александр Богомаз. "Пострадавших нет. При уничтожении ракет их обломками нанесен ущерб гражданскому имуществу в Брянском районе и городе Сельцо: один дом уничтожен полностью, 42 домовладения получили разрушения", — написал он. Ранее Минобороны доложило о попытке нанесения с территории Украины ракетного удара по объектам в Брянской области шестью оперативно-тактическими ракетами ATACMS производства США, шестью крылатыми ракетами воздушного базирования Storm Shadow производства Великобритании и 31 беспилотным летательным аппаратом самолетного типа.Богомаз уточнил, что жителям будет оказана вся необходимая материальная помощь по восстановлению имущества.В середине ноября стало известно, что президент США Джо Байден разрешил Киеву применять американские ракеты дальнего поражения для ударов вглубь территории России. Аналогичный ответ дали также Великобритания и Франция для своих Storm Shadow и SCALP.Двадцать первого ноября президент Владимир Путин выступил с обращением к россиянам. Он заявил, что в ответ на удары ВСУ по объектам в Курской и Брянской областях с помощью ATACMS и Storm Shadow Москва испытала одну из новейших ракетных систем средней дальности "Орешник".
https://ria.ru/20250114/ganchev-1993657311.html
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брянская область, украина, сша, александр богомаз, министерство обороны рф (минобороны рф), джо байден, владимир путин, вооруженные силы украины, россия
Брянская область, Украина, США, Александр Богомаз, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Специальная военная операция на Украине, Джо Байден, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Россия
При атаке ВСУ на Брянскую область повреждены 42 дома

Богомаз: при атаке ВСУ на Брянскую область повреждены 42 домовладения

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ в зоне СВО
Военнослужащий ВС РФ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 14.01.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Военнослужащий ВС РФ в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Киев совершил массированную атаку на Брянскую область ракетами и БПЛА, пострадавших нет, повреждены 42 домовладения, один дом разрушен, сообщил в Telegram-канале губернатор Александр Богомаз.
"Пострадавших нет. При уничтожении ракет их обломками нанесен ущерб гражданскому имуществу в Брянском районе и городе Сельцо: один дом уничтожен полностью, 42 домовладения получили разрушения", — написал он.
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Ранее Минобороны доложило о попытке нанесения с территории Украины ракетного удара по объектам в Брянской области шестью оперативно-тактическими ракетами ATACMS производства США, шестью крылатыми ракетами воздушного базирования Storm Shadow производства Великобритании и 31 беспилотным летательным аппаратом самолетного типа.
Богомаз уточнил, что жителям будет оказана вся необходимая материальная помощь по восстановлению имущества.
В середине ноября стало известно, что президент США Джо Байден разрешил Киеву применять американские ракеты дальнего поражения для ударов вглубь территории России. Аналогичный ответ дали также Великобритания и Франция для своих Storm Shadow и SCALP.
Двадцать первого ноября президент Владимир Путин выступил с обращением к россиянам. Он заявил, что в ответ на удары ВСУ по объектам в Курской и Брянской областях с помощью ATACMS и Storm Shadow Москва испытала одну из новейших ракетных систем средней дальности "Орешник".
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Специальная военная операция на УкраинеБрянская областьУкраинаСШААлександр БогомазМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Джо БайденВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныРоссия
 
 
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