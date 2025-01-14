https://ria.ru/20250114/bron-1993739696.html
На Украине разрешили бронировать от мобилизации всех медработников
На Украине разрешили бронировать от мобилизации всех медработников - РИА Новости, 14.01.2025
На Украине разрешили бронировать от мобилизации всех медработников
Кабмин Украины разрешил бронировать от мобилизации 100% сотрудников государственных и муниципальных медицинских учреждений, сообщили в министерстве экономики... РИА Новости, 14.01.2025
2025-01-14T21:48:00+03:00
2025-01-14T21:48:00+03:00
2025-01-14T21:48:00+03:00
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Кабмин Украины разрешил бронировать от мобилизации 100% сотрудников государственных и муниципальных медицинских учреждений, сообщили в министерстве экономики страны. "Правительство разрешило в полном объеме бронировать работников медицинских учреждений государственной и коммунальной форм собственности… Речь идет об учреждениях общественного здоровья, учреждениях, осуществляющих деятельность по судебно-медицинской и судебно-психиатрической экспертиз, центрах крови", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте минэкономики. По информации ведомства, ранее можно было забронировать лишь 50% сотрудников медучреждений. Ранее мэр Одессы Геннадий Труханов жаловался на острую нехватку фельдшеров и водителей скорой помощи в городе, предлагал предоставить бронь от мобилизации всем оставшимся сотрудникам службы. Украинский премьер Денис Шмыгаль ранее сообщал, что кабмин Украины обновил порядок предоставления брони от службы военнообязанным сотрудникам и обновил критерии критически важных предприятий для экономики страны. Согласно новым правилам, все бронирования будут осуществляться с 1 декабря. Будет происходить ежемесячный мониторинг предприятий и организаций на соответствие всем критериям. Для всех, кто уже имеет отсрочки, будет переходный период на новые условия до 28 февраля. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая 2024 года. Документ предписывал всем военнообязанным обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Сроки демобилизации в документе не прописаны.
https://ria.ru/20250109/moblizatsiya-1993026111.html
https://ria.ru/20241009/ukraina-1977276017.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, одесса, геннадий труханов, денис шмыгаль
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Одесса, Геннадий Труханов, Денис Шмыгаль
На Украине разрешили бронировать от мобилизации всех медработников
Кабмин Украины разрешил бронировать от мобилизации 100% работников медучреждений
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Кабмин Украины разрешил бронировать от мобилизации 100% сотрудников государственных и муниципальных медицинских учреждений, сообщили в министерстве экономики страны.
"Правительство разрешило в полном объеме бронировать работников медицинских учреждений государственной и коммунальной форм собственности… Речь идет об учреждениях общественного здоровья, учреждениях, осуществляющих деятельность по судебно-медицинской и судебно-психиатрической экспертиз, центрах крови", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте минэкономики.
По информации ведомства, ранее можно было забронировать лишь 50% сотрудников медучреждений.
Ранее мэр Одессы Геннадий Труханов
жаловался на острую нехватку фельдшеров и водителей скорой помощи в городе, предлагал предоставить бронь от мобилизации всем оставшимся сотрудникам службы.
Украинский премьер Денис Шмыгаль
ранее сообщал, что кабмин Украины
обновил порядок предоставления брони от службы военнообязанным сотрудникам и обновил критерии критически важных предприятий для экономики страны. Согласно новым правилам, все бронирования будут осуществляться с 1 декабря. Будет происходить ежемесячный мониторинг предприятий и организаций на соответствие всем критериям. Для всех, кто уже имеет отсрочки, будет переходный период на новые условия до 28 февраля.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая 2024 года. Документ предписывал всем военнообязанным обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Сроки демобилизации в документе не прописаны.