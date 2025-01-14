https://ria.ru/20250114/bron-1993739696.html

На Украине разрешили бронировать от мобилизации всех медработников

На Украине разрешили бронировать от мобилизации всех медработников - РИА Новости, 14.01.2025

На Украине разрешили бронировать от мобилизации всех медработников

Кабмин Украины разрешил бронировать от мобилизации 100% сотрудников государственных и муниципальных медицинских учреждений, сообщили в министерстве экономики... РИА Новости, 14.01.2025

2025-01-14T21:48:00+03:00

2025-01-14T21:48:00+03:00

2025-01-14T21:48:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

украина

одесса

геннадий труханов

денис шмыгаль

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/05/1919796617_0:32:3072:1760_1920x0_80_0_0_6d7f2175df10e944466c9a9af164cd9d.jpg

МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Кабмин Украины разрешил бронировать от мобилизации 100% сотрудников государственных и муниципальных медицинских учреждений, сообщили в министерстве экономики страны. "Правительство разрешило в полном объеме бронировать работников медицинских учреждений государственной и коммунальной форм собственности… Речь идет об учреждениях общественного здоровья, учреждениях, осуществляющих деятельность по судебно-медицинской и судебно-психиатрической экспертиз, центрах крови", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте минэкономики. По информации ведомства, ранее можно было забронировать лишь 50% сотрудников медучреждений. Ранее мэр Одессы Геннадий Труханов жаловался на острую нехватку фельдшеров и водителей скорой помощи в городе, предлагал предоставить бронь от мобилизации всем оставшимся сотрудникам службы. Украинский премьер Денис Шмыгаль ранее сообщал, что кабмин Украины обновил порядок предоставления брони от службы военнообязанным сотрудникам и обновил критерии критически важных предприятий для экономики страны. Согласно новым правилам, все бронирования будут осуществляться с 1 декабря. Будет происходить ежемесячный мониторинг предприятий и организаций на соответствие всем критериям. Для всех, кто уже имеет отсрочки, будет переходный период на новые условия до 28 февраля. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая 2024 года. Документ предписывал всем военнообязанным обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Сроки демобилизации в документе не прописаны.

https://ria.ru/20250109/moblizatsiya-1993026111.html

https://ria.ru/20241009/ukraina-1977276017.html

украина

одесса

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, одесса, геннадий труханов, денис шмыгаль