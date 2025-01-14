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В США рассказали, что Украина устроила против своих союзников
В США рассказали, что Украина устроила против своих союзников - РИА Новости, 14.01.2025
В США рассказали, что Украина устроила против своих союзников
Украина атаками на энергетическую инфраструктуру шантажирует Европу, пишет бывший помощник заместителя Пентагона Стивен Брайен в статье для Weapons and... РИА Новости, 14.01.2025
2025-01-14T11:20:00+03:00
2025-01-14T11:20:00+03:00
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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Украина атаками на энергетическую инфраструктуру шантажирует Европу, пишет бывший помощник заместителя Пентагона Стивен Брайен в статье для Weapons and Strategy."Прекращение поставок газа и атаки на газопроводы, снабжающие Европу, может привести к непрерывному ухудшению ситуации на континенте, но Киеву либо все равно, либо он пытаются продемонстрировать европейцам, что им лучше помочь Украине, иначе украинцы сильно покусают руку, которую их кормит", — говорится в материале.Эксперт предупредил, что прекращение поставок газа Европе из-за действий Украины приведет к ужасающим последствиям для европейцев.Киевский режим 11 января предпринял попытку атаковать с помощью девяти беспилотников компрессорную станцию "Турецкого потока" близ Анапы в Краснодарском крае с целью прекращения поставок газа в европейские страны, все БПЛА были сбиты, сообщили в Минобороны России.
https://ria.ru/20250114/zayavlenie-1993594491.html
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в мире, украина, европа, киев, министерство обороны сша, министерство обороны рф (минобороны рф), турецкий поток
В мире, Украина, Европа, Киев, Министерство обороны США, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Турецкий поток
В США рассказали, что Украина устроила против своих союзников
Брайен: Украина атаками на энергетическую инфраструктуру шантажирует Европу