https://ria.ru/20250114/brayen-1993604871.html

В США рассказали, что Украина устроила против своих союзников

В США рассказали, что Украина устроила против своих союзников - РИА Новости, 14.01.2025

В США рассказали, что Украина устроила против своих союзников

Украина атаками на энергетическую инфраструктуру шантажирует Европу, пишет бывший помощник заместителя Пентагона Стивен Брайен в статье для Weapons and... РИА Новости, 14.01.2025

2025-01-14T11:20:00+03:00

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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Украина атаками на энергетическую инфраструктуру шантажирует Европу, пишет бывший помощник заместителя Пентагона Стивен Брайен в статье для Weapons and Strategy."Прекращение поставок газа и атаки на газопроводы, снабжающие Европу, может привести к непрерывному ухудшению ситуации на континенте, но Киеву либо все равно, либо он пытаются продемонстрировать европейцам, что им лучше помочь Украине, иначе украинцы сильно покусают руку, которую их кормит", — говорится в материале.Эксперт предупредил, что прекращение поставок газа Европе из-за действий Украины приведет к ужасающим последствиям для европейцев.Киевский режим 11 января предпринял попытку атаковать с помощью девяти беспилотников компрессорную станцию "Турецкого потока" близ Анапы в Краснодарском крае с целью прекращения поставок газа в европейские страны, все БПЛА были сбиты, сообщили в Минобороны России.

https://ria.ru/20250114/zayavlenie-1993594491.html

https://ria.ru/20250114/cnn-1993589242.html

украина

европа

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в мире, украина, европа, киев, министерство обороны сша, министерство обороны рф (минобороны рф), турецкий поток