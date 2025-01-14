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Над тремя российскими регионами сбили украинские беспилотники - РИА Новости, 15.01.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:22 14.01.2025 (обновлено: 00:55 15.01.2025)
https://ria.ru/20250114/bpla-1993746582.html
Над тремя российскими регионами сбили украинские беспилотники
Над тремя российскими регионами сбили украинские беспилотники - РИА Новости, 15.01.2025
Над тремя российскими регионами сбили украинские беспилотники
Средства ПВО уничтожили три украинских беспилотника над тремя российскими областями, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 15.01.2025
2025-01-14T23:22:00+03:00
2025-01-15T00:55:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
липецкая область
орловская область
белгородская область
украина
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Средства ПВО уничтожили три украинских беспилотника над тремя российскими областями, сообщили в Минобороны РФ."С 20.00 до 22.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата над территориями Орловской, Белгородской и Липецкой областей", — говорится в сообщении.Как сообщил орловский губернатор Андрей Клычков, в регионе в результате атаки БПЛА пострадавших и повреждений нет.ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника.
https://ria.ru/20250114/trevoga-1993744875.html
россия
липецкая область
орловская область
белгородская область
украина
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россия, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), липецкая область, орловская область, белгородская область, украина
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Липецкая область, Орловская область, Белгородская область, Украина
Над тремя российскими регионами сбили украинские беспилотники

Над Орловской, Липецкой и Белгородской областями сбили три украинских БПЛА

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевое дежурство ЗРК "Тор-М1" в зоне СВО
Боевое дежурство ЗРК Тор-М1 в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 14.01.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Боевое дежурство ЗРК "Тор-М1" в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Средства ПВО уничтожили три украинских беспилотника над тремя российскими областями, сообщили в Минобороны РФ.
«
"С 20.00 до 22.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата над территориями Орловской, Белгородской и Липецкой областей", — говорится в сообщении.
Как сообщил орловский губернатор Андрей Клычков, в регионе в результате атаки БПЛА пострадавших и повреждений нет.
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника.
Киев - РИА Новости, 1920, 14.01.2025
В восьми областях Украины объявили воздушную тревогу
Вчера, 23:01
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияБезопасностьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Липецкая областьОрловская областьБелгородская областьУкраина
 
 
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