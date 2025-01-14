https://ria.ru/20250114/bpla-1993746582.html

Над тремя российскими регионами сбили украинские беспилотники

Над тремя российскими регионами сбили украинские беспилотники - РИА Новости, 15.01.2025

Над тремя российскими регионами сбили украинские беспилотники

Средства ПВО уничтожили три украинских беспилотника над тремя российскими областями, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 15.01.2025

2025-01-14T23:22:00+03:00

2025-01-14T23:22:00+03:00

2025-01-15T00:55:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

липецкая область

орловская область

белгородская область

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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Средства ПВО уничтожили три украинских беспилотника над тремя российскими областями, сообщили в Минобороны РФ."С 20.00 до 22.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата над территориями Орловской, Белгородской и Липецкой областей", — говорится в сообщении.Как сообщил орловский губернатор Андрей Клычков, в регионе в результате атаки БПЛА пострадавших и повреждений нет.ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника.

https://ria.ru/20250114/trevoga-1993744875.html

россия

липецкая область

орловская область

белгородская область

украина

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россия, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), липецкая область, орловская область, белгородская область, украина