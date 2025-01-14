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Над тремя российскими регионами сбили украинские беспилотники
Над тремя российскими регионами сбили украинские беспилотники - РИА Новости, 15.01.2025
Над тремя российскими регионами сбили украинские беспилотники
Средства ПВО уничтожили три украинских беспилотника над тремя российскими областями, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 15.01.2025
2025-01-14T23:22:00+03:00
2025-01-14T23:22:00+03:00
2025-01-15T00:55:00+03:00
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Средства ПВО уничтожили три украинских беспилотника над тремя российскими областями, сообщили в Минобороны РФ."С 20.00 до 22.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата над территориями Орловской, Белгородской и Липецкой областей", — говорится в сообщении.Как сообщил орловский губернатор Андрей Клычков, в регионе в результате атаки БПЛА пострадавших и повреждений нет.ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника.
https://ria.ru/20250114/trevoga-1993744875.html
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россия, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), липецкая область, орловская область, белгородская область, украина
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Липецкая область, Орловская область, Белгородская область, Украина
Над тремя российскими регионами сбили украинские беспилотники
Над Орловской, Липецкой и Белгородской областями сбили три украинских БПЛА