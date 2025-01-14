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Над Орловской областью сбили украинский беспилотник - РИА Новости, 14.01.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:32 14.01.2025 (обновлено: 22:34 14.01.2025)
https://ria.ru/20250114/bpla-1993743454.html
Над Орловской областью сбили украинский беспилотник
Над Орловской областью сбили украинский беспилотник - РИА Новости, 14.01.2025
Над Орловской областью сбили украинский беспилотник
Сбит беспилотник, атаковавший Орловскую область, пострадавших и повреждений нет, сообщил губернатор Андрей Клычков. РИА Новости, 14.01.2025
2025-01-14T22:32:00+03:00
2025-01-14T22:34:00+03:00
специальная военная операция на украине
орловская область
россия
безопасность
украина
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Сбит беспилотник, атаковавший Орловскую область, пострадавших и повреждений нет, сообщил губернатор Андрей Клычков."Враг снова атаковал Орловщину - силами наших средств ПВО сбит 1 БПЛА. Пострадавших и повреждений нет, оперативные службы проводят необходимые проверки на месте происшествия", - написал он в Telegram-канале.
https://ria.ru/20250114/obekt-1993743019.html
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орловская область, россия, безопасность, украина
Специальная военная операция на Украине, Орловская область, Россия, Безопасность, Украина
Над Орловской областью сбили украинский беспилотник

Над Орловской областью сбили украинский беспилотник, пострадавших нет

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкОсколки снаряда
Осколки снаряда - РИА Новости, 1920, 14.01.2025
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Осколки снаряда. Архивное фото
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Сбит беспилотник, атаковавший Орловскую область, пострадавших и повреждений нет, сообщил губернатор Андрей Клычков.
"Враг снова атаковал Орловщину - силами наших средств ПВО сбит 1 БПЛА. Пострадавших и повреждений нет, оперативные службы проводят необходимые проверки на месте происшествия", - написал он в Telegram-канале.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 14.01.2025
В Ульяновской области нашли объект, похожий на беспилотник
Вчера, 22:27
 
Специальная военная операция на УкраинеОрловская областьРоссияБезопасностьУкраина
 
 
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