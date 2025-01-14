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Над Орловской областью сбили украинский беспилотник

Над Орловской областью сбили украинский беспилотник - РИА Новости, 14.01.2025

Над Орловской областью сбили украинский беспилотник

Сбит беспилотник, атаковавший Орловскую область, пострадавших и повреждений нет, сообщил губернатор Андрей Клычков. РИА Новости, 14.01.2025

2025-01-14T22:32:00+03:00

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специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Сбит беспилотник, атаковавший Орловскую область, пострадавших и повреждений нет, сообщил губернатор Андрей Клычков."Враг снова атаковал Орловщину - силами наших средств ПВО сбит 1 БПЛА. Пострадавших и повреждений нет, оперативные службы проводят необходимые проверки на месте происшествия", - написал он в Telegram-канале.

https://ria.ru/20250114/obekt-1993743019.html

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орловская область, россия, безопасность, украина