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Над Орловской областью сбили украинский беспилотник
Над Орловской областью сбили украинский беспилотник - РИА Новости, 14.01.2025
Над Орловской областью сбили украинский беспилотник
Сбит беспилотник, атаковавший Орловскую область, пострадавших и повреждений нет, сообщил губернатор Андрей Клычков. РИА Новости, 14.01.2025
2025-01-14T22:32:00+03:00
2025-01-14T22:32:00+03:00
2025-01-14T22:34:00+03:00
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Сбит беспилотник, атаковавший Орловскую область, пострадавших и повреждений нет, сообщил губернатор Андрей Клычков."Враг снова атаковал Орловщину - силами наших средств ПВО сбит 1 БПЛА. Пострадавших и повреждений нет, оперативные службы проводят необходимые проверки на месте происшествия", - написал он в Telegram-канале.
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орловская область, россия, безопасность, украина
Специальная военная операция на Украине, Орловская область, Россия, Безопасность, Украина
Над Орловской областью сбили украинский беспилотник
Над Орловской областью сбили украинский беспилотник, пострадавших нет