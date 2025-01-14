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Пострадавших при атаке БПЛА на Саратовскую область нет - РИА Новости, 14.01.2025
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09:03 14.01.2025 (обновлено: 09:20 14.01.2025)
https://ria.ru/20250114/bpla-1993582173.html
Пострадавших при атаке БПЛА на Саратовскую область нет
Пострадавших при атаке БПЛА на Саратовскую область нет - РИА Новости, 14.01.2025
Пострадавших при атаке БПЛА на Саратовскую область нет
Пострадавших при массированной атаке БПЛА на Саратовскую область, предварительно, нет, сообщил губернатор Роман Бусаргин. РИА Новости, 14.01.2025
2025-01-14T09:03:00+03:00
2025-01-14T09:20:00+03:00
происшествия
саратов
энгельс
саратовская область
роман бусаргин
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САРАТОВ, 14 янв - РИА Новости. Пострадавших при массированной атаке БПЛА на Саратовскую область, предварительно, нет, сообщил губернатор Роман Бусаргин. "️По оперативной информации, пострадавших, предварительно, нет", - написал Бусаргин в Telegram-канале. Ранее губернатор сообщал об угрозе атаки БПЛА в регионе, экстренные службы области приведены в полную готовность. По его словам, в результате массированной атаки БПЛА есть повреждения на двух промышленных предприятиях в Саратова и его городе-спутнике Энгельсе, средствами ПВО ликвидировано большое количество целей. В школах Саратова и Энгельса школьные занятия переведены в дистанционный формат.
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саратов
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происшествия, саратов, энгельс, саратовская область, роман бусаргин
Происшествия, Саратов, Энгельс, Саратовская область, Роман Бусаргин
Пострадавших при атаке БПЛА на Саратовскую область нет

Губернатор Бусаргин: пострадавших при атаке БПЛА на Саратовскую область нет

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Беспилотник ВСУ - РИА Новости, 1920, 14.01.2025
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САРАТОВ, 14 янв - РИА Новости. Пострадавших при массированной атаке БПЛА на Саратовскую область, предварительно, нет, сообщил губернатор Роман Бусаргин.
"️По оперативной информации, пострадавших, предварительно, нет", - написал Бусаргин в Telegram-канале.
Ранее губернатор сообщал об угрозе атаки БПЛА в регионе, экстренные службы области приведены в полную готовность. По его словам, в результате массированной атаки БПЛА есть повреждения на двух промышленных предприятиях в Саратова и его городе-спутнике Энгельсе, средствами ПВО ликвидировано большое количество целей. В школах Саратова и Энгельса школьные занятия переведены в дистанционный формат.
Командный пункт в составе зенитной ракетной системы - РИА Новости, 1920, 14.01.2025
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05:13
 
ПроисшествияСаратовЭнгельсСаратовская областьРоман Бусаргин
 
 
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