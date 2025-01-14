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Пострадавших при атаке БПЛА на Саратовскую область нет
Пострадавших при атаке БПЛА на Саратовскую область нет - РИА Новости, 14.01.2025
Пострадавших при атаке БПЛА на Саратовскую область нет
Пострадавших при массированной атаке БПЛА на Саратовскую область, предварительно, нет, сообщил губернатор Роман Бусаргин. РИА Новости, 14.01.2025
2025-01-14T09:03:00+03:00
2025-01-14T09:03:00+03:00
2025-01-14T09:20:00+03:00
происшествия
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энгельс
саратовская область
роман бусаргин
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САРАТОВ, 14 янв - РИА Новости. Пострадавших при массированной атаке БПЛА на Саратовскую область, предварительно, нет, сообщил губернатор Роман Бусаргин. "️По оперативной информации, пострадавших, предварительно, нет", - написал Бусаргин в Telegram-канале. Ранее губернатор сообщал об угрозе атаки БПЛА в регионе, экстренные службы области приведены в полную готовность. По его словам, в результате массированной атаки БПЛА есть повреждения на двух промышленных предприятиях в Саратова и его городе-спутнике Энгельсе, средствами ПВО ликвидировано большое количество целей. В школах Саратова и Энгельса школьные занятия переведены в дистанционный формат.
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происшествия, саратов, энгельс, саратовская область, роман бусаргин
Происшествия, Саратов, Энгельс, Саратовская область, Роман Бусаргин
Пострадавших при атаке БПЛА на Саратовскую область нет
Губернатор Бусаргин: пострадавших при атаке БПЛА на Саратовскую область нет