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Пострадавших при атаке БПЛА на Саратовскую область нет

Пострадавших при атаке БПЛА на Саратовскую область нет - РИА Новости, 14.01.2025

Пострадавших при атаке БПЛА на Саратовскую область нет

Пострадавших при массированной атаке БПЛА на Саратовскую область, предварительно, нет, сообщил губернатор Роман Бусаргин. РИА Новости, 14.01.2025

2025-01-14T09:03:00+03:00

2025-01-14T09:03:00+03:00

2025-01-14T09:20:00+03:00

происшествия

саратов

энгельс

саратовская область

роман бусаргин

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САРАТОВ, 14 янв - РИА Новости. Пострадавших при массированной атаке БПЛА на Саратовскую область, предварительно, нет, сообщил губернатор Роман Бусаргин. "️По оперативной информации, пострадавших, предварительно, нет", - написал Бусаргин в Telegram-канале. Ранее губернатор сообщал об угрозе атаки БПЛА в регионе, экстренные службы области приведены в полную готовность. По его словам, в результате массированной атаки БПЛА есть повреждения на двух промышленных предприятиях в Саратова и его городе-спутнике Энгельсе, средствами ПВО ликвидировано большое количество целей. В школах Саратова и Энгельса школьные занятия переведены в дистанционный формат.

https://ria.ru/20250114/bespilotniki-1993571512.html

саратов

энгельс

саратовская область

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происшествия, саратов, энгельс, саратовская область, роман бусаргин