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В Энгельсе и Саратове при атаке БПЛА пострадали два предприятия
В Энгельсе и Саратове при атаке БПЛА пострадали два предприятия - РИА Новости, 14.01.2025
В Энгельсе и Саратове при атаке БПЛА пострадали два предприятия
Повреждения есть на двух промышленных предприятиях в Саратове и Энгельсе после массированной атаки БПЛА, сообщил губернатор Роман Бусаргин. РИА Новости, 14.01.2025
2025-01-14T08:53:00+03:00
2025-01-14T08:53:00+03:00
2025-01-14T08:56:00+03:00
саратов
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САРАТОВ, 14 янв - РИА Новости. Повреждения есть на двух промышленных предприятиях в Саратове и Энгельсе после массированной атаки БПЛА, сообщил губернатор Роман Бусаргин."Сегодня Саратов и Энгельс подверглись массированной атаке БПЛА. Средствами ПВО ликвидировано большое количество целей. В результате атаки есть повреждения на двух промышленных предприятиях в Саратове и Энгельсе. На всех точках работают экстренные службы", - написал Бусаргин в Telegram-канале.Ранее губернатор сообщал об угрозе атаки БПЛА в регионе, экстренные службы области приведены в полную готовность. По его словам, в результате атаки БПЛА есть повреждения на промышленном предприятии в Энгельсе. В школах Саратова и его города-спутника Энгельса школьные занятия переведены в дистанционный формат.
https://ria.ru/20250114/saratov-1993575507.html
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саратов, саратовская область, происшествия, энгельс, роман бусаргин
Саратов, Саратовская область, Происшествия, Энгельс, Роман Бусаргин
В Энгельсе и Саратове при атаке БПЛА пострадали два предприятия
В Энгельсе и Саратове при атаке БПЛА пострадали два промышленных предприятия