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В Большом театре показали афишу 1824 года с ценами на билеты - РИА Новости, 14.01.2025
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
17:57 14.01.2025 (обновлено: 18:07 14.01.2025)
https://ria.ru/20250114/bolshoy-1993707605.html
В Большом театре показали афишу 1824 года с ценами на билеты
В Большом театре показали афишу 1824 года с ценами на билеты - РИА Новости, 14.01.2025
В Большом театре показали афишу 1824 года с ценами на билеты
Музей Большого театра России показал чертежи выдающегося архитектора Осипа Бове, а также афишу 1824 года с ценами на разовые билеты и абонементы на спектакли,... РИА Новости, 14.01.2025
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Музей Большого театра России показал чертежи выдающегося архитектора Осипа Бове, а также афишу 1824 года с ценами на разовые билеты и абонементы на спектакли, передает корреспондент РИА Новости. Зданию Большого театра на Театральной площади 18 января (6 января по старому стилю) исполняется 200 лет. "У нас сохранились чертежи архитектора Осипа Ивановича Бове, а также небольшая афиша, где вы увидите цены на билеты... Это афиша 1824 года. Она была в кассах Большого театра, где было объявление о том, что дирекция Императорского московского театра через какое-то время откроет здание Большого театра - и можно приобрести как абонементы, так и разовые билеты", - рассказала директор Музея Большого театра Лидия Харина. По ее словам, абонемент в Большой театр покупали на сезон. "Ложа в бенуаре стоила 15 рублей на сезон. Летом не всегда были спектакли, потому что все разъезжались из Москвы. У Большого театра также был отдельный вокзал - развлекательное место, где давались спектакли", - добавила она. На проектах Осипа Бове рукой императора Александра I было написано: "Выше этого здания рядом дома не строить". Так здание стало основным украшением Театральной площади. Как уточнила Харина, все билеты на открытие нового здания Большого театра в 1825 году были проданы, но желающих было так много, что объявили второй день продаж. Театр открылся прологом и балетом "Сандрильона" в постановке первой женщины-балетмейстера Фелициты Гюллень-Сор, которая служила в Большом театре. "С самого начала наш театр был музыкальным, ведь он начинался в Оперном доме на Яузе, где показывали оперы и музыкальные спектакли. Но в XIX веке не было резкого разделения на оперу и балет. Были спектакли и драматические, и музыкальные, и балет", - отметила директор музея. Кроме того, в следующем году Большой театр отметит еще один юбилей - 250 лет. "В 2008 году историк нашла финансовые документы. Финансовый документ - самый точный, все остальное - легенды. Большой театр и его труппа родились в Доме на Яузе с разрешения императрицы Екатерины II как первый публичный театр в стране... Екатерина II распорядилась отчислять 25% от продаж билетов в воспитательные дома. Эти документы все найдены. Мы за 1766 и 1767 годы можем сказать, по каким дням были спектакли в нашем театре", - добавила она.
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культура, москва, екатерина ii, александр i, большой театр, цены, спектакль, щелкунчик
Культура, Культура, Москва, Екатерина II, Александр I, Большой театр, Цены, Спектакль, Щелкунчик
В Большом театре показали афишу 1824 года с ценами на билеты

В Большом театре показали афишу 1824 года с ценами на билеты и чертежи Бове

© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанкВид на зрительный зал Большого театра
Вид на зрительный зал Большого театра - РИА Новости, 1920, 14.01.2025
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Музей Большого театра России показал чертежи выдающегося архитектора Осипа Бове, а также афишу 1824 года с ценами на разовые билеты и абонементы на спектакли, передает корреспондент РИА Новости.
Зданию Большого театра на Театральной площади 18 января (6 января по старому стилю) исполняется 200 лет.
«
"У нас сохранились чертежи архитектора Осипа Ивановича Бове, а также небольшая афиша, где вы увидите цены на билеты... Это афиша 1824 года. Она была в кассах Большого театра, где было объявление о том, что дирекция Императорского московского театра через какое-то время откроет здание Большого театра - и можно приобрести как абонементы, так и разовые билеты", - рассказала директор Музея Большого театра Лидия Харина.
По ее словам, абонемент в Большой театр покупали на сезон. "Ложа в бенуаре стоила 15 рублей на сезон. Летом не всегда были спектакли, потому что все разъезжались из Москвы. У Большого театра также был отдельный вокзал - развлекательное место, где давались спектакли", - добавила она.
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На проектах Осипа Бове рукой императора Александра I было написано: "Выше этого здания рядом дома не строить". Так здание стало основным украшением Театральной площади.
Как уточнила Харина, все билеты на открытие нового здания Большого театра в 1825 году были проданы, но желающих было так много, что объявили второй день продаж. Театр открылся прологом и балетом "Сандрильона" в постановке первой женщины-балетмейстера Фелициты Гюллень-Сор, которая служила в Большом театре.
«
"С самого начала наш театр был музыкальным, ведь он начинался в Оперном доме на Яузе, где показывали оперы и музыкальные спектакли. Но в XIX веке не было резкого разделения на оперу и балет. Были спектакли и драматические, и музыкальные, и балет", - отметила директор музея.
Кроме того, в следующем году Большой театр отметит еще один юбилей - 250 лет.
"В 2008 году историк нашла финансовые документы. Финансовый документ - самый точный, все остальное - легенды. Большой театр и его труппа родились в Доме на Яузе с разрешения императрицы Екатерины II как первый публичный театр в стране... Екатерина II распорядилась отчислять 25% от продаж билетов в воспитательные дома. Эти документы все найдены. Мы за 1766 и 1767 годы можем сказать, по каким дням были спектакли в нашем театре", - добавила она.
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