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В Боливии полиция применила газ для разгона марша сторонников Моралеса - РИА Новости, 14.01.2025
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02:30 14.01.2025
https://ria.ru/20250114/bolivija-1993564033.html
В Боливии полиция применила газ для разгона марша сторонников Моралеса
В Боливии полиция применила газ для разгона марша сторонников Моралеса - РИА Новости, 14.01.2025
В Боливии полиция применила газ для разгона марша сторонников Моралеса
Полиция Боливии применила газ в центре Ла-Паса для разгона марша сторонников экс-президента Эво Моралеса, сообщила газета El Deber. РИА Новости, 14.01.2025
2025-01-14T02:30:00+03:00
2025-01-14T02:30:00+03:00
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БУЭНОС-АЙРЕС, 14 янв - РИА Новости. Полиция Боливии применила газ в центре Ла-Паса для разгона марша сторонников экс-президента Эво Моралеса, сообщила газета El Deber. Сторонники Моралеса 10 января вышли из города Патакамая в сторону Ла-Паса. В город они прибыли в понедельник и направились на центральную площадь, где расположены здания правительства и парламента. Площадь была оцеплена полицией. "Участники марша пытались дойти до дворца правительства, но полиция им заявила, что сотрудники дворца примут письмо с требованиями у полицейского кордона. Протестующие отказались... и попытались преодолеть выставленный заслон... Полиция применила слезоточивый газ и резиновые пули", - отмечает СМИ. Это уже не первая манифестация, организованная Моралесом. Первая прошла в сентябре 2024 года и также сопровождалась беспорядками. Как отмечает СМИ, в нынешней акции приняло участие меньше манифестантов, чем в предыдущей. Действующий глава государства Луис Арсе и Моралес хотят бороться за пост президента в 2025 году. Оба представляют крупнейшее в стране левое "Движение к социализму". Внутри него есть группы, поддерживающие Моралеса, и есть организации, выступающие на стороне Арсе.
https://ria.ru/20241122/miroporyadok-1985260439.html
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в мире, ла-пас (департамент), боливия, эво моралес, луис арсе
В мире, Ла-Пас (департамент), Боливия, Эво Моралес, Луис Арсе
В Боливии полиция применила газ для разгона марша сторонников Моралеса

В центре Ла-Паса полиция применила газ для разгона сторонников Моралеса

© AP Photo / Juan KaritaВоенная полиция на площади Мурильо в Ла-Пасе, Боливия
Военная полиция на площади Мурильо в Ла-Пасе, Боливия - РИА Новости, 1920, 14.01.2025
© AP Photo / Juan Karita
Военная полиция на площади Мурильо в Ла-Пасе, Боливия. Архивное фото
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БУЭНОС-АЙРЕС, 14 янв - РИА Новости. Полиция Боливии применила газ в центре Ла-Паса для разгона марша сторонников экс-президента Эво Моралеса, сообщила газета El Deber.
Сторонники Моралеса 10 января вышли из города Патакамая в сторону Ла-Паса. В город они прибыли в понедельник и направились на центральную площадь, где расположены здания правительства и парламента. Площадь была оцеплена полицией.
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"Участники марша пытались дойти до дворца правительства, но полиция им заявила, что сотрудники дворца примут письмо с требованиями у полицейского кордона. Протестующие отказались... и попытались преодолеть выставленный заслон... Полиция применила слезоточивый газ и резиновые пули", - отмечает СМИ.
Это уже не первая манифестация, организованная Моралесом. Первая прошла в сентябре 2024 года и также сопровождалась беспорядками. Как отмечает СМИ, в нынешней акции приняло участие меньше манифестантов, чем в предыдущей.
Действующий глава государства Луис Арсе и Моралес хотят бороться за пост президента в 2025 году. Оба представляют крупнейшее в стране левое "Движение к социализму". Внутри него есть группы, поддерживающие Моралеса, и есть организации, выступающие на стороне Арсе.
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В миреЛа-Пас (департамент)БоливияЭво МоралесЛуис Арсе
 
 
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