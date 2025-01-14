В Боливии полиция применила газ для разгона марша сторонников Моралеса
В центре Ла-Паса полиция применила газ для разгона сторонников Моралеса
© AP Photo / Juan KaritaВоенная полиция на площади Мурильо в Ла-Пасе, Боливия
© AP Photo / Juan Karita
Военная полиция на площади Мурильо в Ла-Пасе, Боливия. Архивное фото
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БУЭНОС-АЙРЕС, 14 янв - РИА Новости. Полиция Боливии применила газ в центре Ла-Паса для разгона марша сторонников экс-президента Эво Моралеса, сообщила газета El Deber.
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"Участники марша пытались дойти до дворца правительства, но полиция им заявила, что сотрудники дворца примут письмо с требованиями у полицейского кордона. Протестующие отказались... и попытались преодолеть выставленный заслон... Полиция применила слезоточивый газ и резиновые пули", - отмечает СМИ.
Это уже не первая манифестация, организованная Моралесом. Первая прошла в сентябре 2024 года и также сопровождалась беспорядками. Как отмечает СМИ, в нынешней акции приняло участие меньше манифестантов, чем в предыдущей.
Действующий глава государства Луис Арсе и Моралес хотят бороться за пост президента в 2025 году. Оба представляют крупнейшее в стране левое "Движение к социализму". Внутри него есть группы, поддерживающие Моралеса, и есть организации, выступающие на стороне Арсе.
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