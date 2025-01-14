https://ria.ru/20250114/bolivija-1993564033.html

В Боливии полиция применила газ для разгона марша сторонников Моралеса

В Боливии полиция применила газ для разгона марша сторонников Моралеса - РИА Новости, 14.01.2025

В Боливии полиция применила газ для разгона марша сторонников Моралеса

Полиция Боливии применила газ в центре Ла-Паса для разгона марша сторонников экс-президента Эво Моралеса, сообщила газета El Deber. РИА Новости, 14.01.2025

2025-01-14T02:30:00+03:00

2025-01-14T02:30:00+03:00

2025-01-14T02:30:00+03:00

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БУЭНОС-АЙРЕС, 14 янв - РИА Новости. Полиция Боливии применила газ в центре Ла-Паса для разгона марша сторонников экс-президента Эво Моралеса, сообщила газета El Deber. Сторонники Моралеса 10 января вышли из города Патакамая в сторону Ла-Паса. В город они прибыли в понедельник и направились на центральную площадь, где расположены здания правительства и парламента. Площадь была оцеплена полицией. "Участники марша пытались дойти до дворца правительства, но полиция им заявила, что сотрудники дворца примут письмо с требованиями у полицейского кордона. Протестующие отказались... и попытались преодолеть выставленный заслон... Полиция применила слезоточивый газ и резиновые пули", - отмечает СМИ. Это уже не первая манифестация, организованная Моралесом. Первая прошла в сентябре 2024 года и также сопровождалась беспорядками. Как отмечает СМИ, в нынешней акции приняло участие меньше манифестантов, чем в предыдущей. Действующий глава государства Луис Арсе и Моралес хотят бороться за пост президента в 2025 году. Оба представляют крупнейшее в стране левое "Движение к социализму". Внутри него есть группы, поддерживающие Моралеса, и есть организации, выступающие на стороне Арсе.

https://ria.ru/20241122/miroporyadok-1985260439.html

https://ria.ru/20241101/boliviya-1981431705.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, ла-пас (департамент), боливия, эво моралес, луис арсе