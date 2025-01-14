https://ria.ru/20250114/blinovskaya-1993571176.html

ФССП подтвердила окончание исполнительного производства по делу Блиновской

ФССП подтвердила окончание исполнительного производства по делу Блиновской - РИА Новости, 14.01.2025

ФССП подтвердила окончание исполнительного производства по делу Блиновской

Исполнительное производство против "королевы марафонов" Елены Блиновской прекратилось из-за ее банкротства, подтвердили РИА Новости в пресс-службе главного... РИА Новости, 14.01.2025

2025-01-14T05:05:00+03:00

2025-01-14T05:05:00+03:00

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елена блиновская

происшествия

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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Исполнительное производство против "королевы марафонов" Елены Блиновской прекратилось из-за ее банкротства, подтвердили РИА Новости в пресс-службе главного межрегионального управления ФССП.Ранее в пятницу агентство выяснило, что приставы в конце ноября прекратили исполнительное производство о взыскании с блогера более 1,1 миллиарда рублей по налогам в связи с признанием ее банкротом. При этом, как уточнил РИА Новости юрист Блиновской Иван Морозов, долг блогера никуда не делся. "Пресс-служба ГМУ ФССП России сообщает, что в ноябре 2024 года Арбитражный суд Москвы признал должницу банкротом. На основании судебного решения исполнительное производство окончено в соответствии с подпунктом седьмым пункта первого статьи 47 229-ФЗ "Об исполнительном производстве", — говорится в ответе ведомства на запрос.В ФССП добавили, что исполнительный документ направлен конкурсному управляющему.Суд 13 ноября по собственному заявлению Блиновской признал ее банкротом и открыл процедуру реализации имущества. Размер ее неисполненных обязательств в опубликованном решении суда не называется, но известно, что ФНС — ее основной кредитор.Представляющий Блиновскую в суде юрист Иван Морозов 2 октября сообщил РИА Новости, что она погасила более 320 миллионов рублей налоговой задолженности. По его словам, на тот момент остаток основного долга превышал 587 миллионов рублей, а общий совокупный долг Блиновской (отрицательное сальдо ЕНС) — около 1,2 миллиарда рублей. Блиновскую судят по обвинению в уклонении от уплаты налогов в размере свыше 900 миллионов рублей, легализации денежных средств, приобретенных преступным путем, и неправомерном обороте средств платежей. Вину она признала частично.

https://ria.ru/20241226/blinovskaya-1991479425.html

https://ria.ru/20241113/blinovskaya-1983448671.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

елена блиновская, происшествия