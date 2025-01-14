https://ria.ru/20250114/bespilotniki-1993572855.html
В Ростовской области уничтожили 14 беспилотников
В Ростовской области уничтожили 14 беспилотников - РИА Новости, 14.01.2025
В Ростовской области уничтожили 14 беспилотников
Силы ПВО уничтожили и подавили 14 БПЛА в Миллеровском и Тарасовском районах Ростовской области, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале. РИА Новости, 14.01.2025
2025-01-14T05:42:00+03:00
2025-01-14T05:42:00+03:00
2025-01-14T05:45:00+03:00
специальная военная операция на украине
ростовская область
тарасовский район
юрий слюсарь
безопасность
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Силы ПВО уничтожили и подавили 14 БПЛА в Миллеровском и Тарасовском районах Ростовской области, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале. "Этой ночью силами ПВО в Ростовской области было уничтожено и подавлено средствами радиоэлектронной борьбы 14 БПЛА - в Миллеровском и Тарасовском районах", - написал он. Слюсарь добавил, что, по данным оперативных служб, пострадавших и разрушений на земле нет, информация уточняется.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ростовская область, тарасовский район, юрий слюсарь , безопасность
Специальная военная операция на Украине, Ростовская область, Тарасовский район, Юрий Слюсарь , Безопасность
В Ростовской области уничтожили 14 беспилотников
Слюсарь: силы ПВО уничтожили и подавили 14 беспилотников в Ростовской области