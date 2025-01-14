https://ria.ru/20250114/bespilotniki-1993572855.html

В Ростовской области уничтожили 14 беспилотников

В Ростовской области уничтожили 14 беспилотников - РИА Новости, 14.01.2025

В Ростовской области уничтожили 14 беспилотников

Силы ПВО уничтожили и подавили 14 БПЛА в Миллеровском и Тарасовском районах Ростовской области, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале. РИА Новости, 14.01.2025

2025-01-14T05:42:00+03:00

2025-01-14T05:42:00+03:00

2025-01-14T05:45:00+03:00

специальная военная операция на украине

ростовская область

тарасовский район

юрий слюсарь

безопасность

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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Силы ПВО уничтожили и подавили 14 БПЛА в Миллеровском и Тарасовском районах Ростовской области, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале. "Этой ночью силами ПВО в Ростовской области было уничтожено и подавлено средствами радиоэлектронной борьбы 14 БПЛА - в Миллеровском и Тарасовском районах", - написал он. Слюсарь добавил, что, по данным оперативных служб, пострадавших и разрушений на земле нет, информация уточняется.

https://ria.ru/20241121/bespilotnik-1984932763.html

ростовская область

тарасовский район

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Дарья Буймова

ростовская область, тарасовский район, юрий слюсарь , безопасность