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В Ростовской области уничтожили 14 беспилотников - РИА Новости, 14.01.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:42 14.01.2025 (обновлено: 05:45 14.01.2025)
https://ria.ru/20250114/bespilotniki-1993572855.html
В Ростовской области уничтожили 14 беспилотников
В Ростовской области уничтожили 14 беспилотников - РИА Новости, 14.01.2025
В Ростовской области уничтожили 14 беспилотников
Силы ПВО уничтожили и подавили 14 БПЛА в Миллеровском и Тарасовском районах Ростовской области, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале. РИА Новости, 14.01.2025
2025-01-14T05:42:00+03:00
2025-01-14T05:45:00+03:00
специальная военная операция на украине
ростовская область
тарасовский район
юрий слюсарь
безопасность
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Силы ПВО уничтожили и подавили 14 БПЛА в Миллеровском и Тарасовском районах Ростовской области, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале. "Этой ночью силами ПВО в Ростовской области было уничтожено и подавлено средствами радиоэлектронной борьбы 14 БПЛА - в Миллеровском и Тарасовском районах", - написал он. Слюсарь добавил, что, по данным оперативных служб, пострадавших и разрушений на земле нет, информация уточняется.
https://ria.ru/20241121/bespilotnik-1984932763.html
ростовская область
тарасовский район
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ростовская область, тарасовский район, юрий слюсарь , безопасность
Специальная военная операция на Украине, Ростовская область, Тарасовский район, Юрий Слюсарь , Безопасность
В Ростовской области уничтожили 14 беспилотников

Слюсарь: силы ПВО уничтожили и подавили 14 беспилотников в Ростовской области

© РИА Новости / Артем Житенев | Перейти в медиабанкВоеннослужащий в командном пункте центра боевого применения во время учений ПВО
Военнослужащий в командном пункте центра боевого применения во время учений ПВО - РИА Новости, 1920, 14.01.2025
© РИА Новости / Артем Житенев
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Силы ПВО уничтожили и подавили 14 БПЛА в Миллеровском и Тарасовском районах Ростовской области, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.
"Этой ночью силами ПВО в Ростовской области было уничтожено и подавлено средствами радиоэлектронной борьбы 14 БПЛА - в Миллеровском и Тарасовском районах", - написал он.
Слюсарь добавил, что, по данным оперативных служб, пострадавших и разрушений на земле нет, информация уточняется.
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Специальная военная операция на УкраинеРостовская областьТарасовский районЮрий СлюсарьБезопасность
 
 
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