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Саратовские экстренные службы приведены в полную готовность
Саратовские экстренные службы приведены в полную готовность - РИА Новости, 14.01.2025
Саратовские экстренные службы приведены в полную готовность
Экстренные службы саратовского региона находятся в режиме полнуй готовности из-за угрозы атаки дронов, рассказал губернатор Роман Бусаргин в Telegram-канале. РИА Новости, 14.01.2025
2025-01-14T05:13:00+03:00
2025-01-14T05:13:00+03:00
2025-01-14T05:55:00+03:00
специальная военная операция на украине
саратовская область
роман бусаргин
безопасность
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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Экстренные службы саратовского региона находятся в режиме полнуй готовности из-за угрозы атаки дронов, рассказал губернатор Роман Бусаргин в Telegram-канале. "От министерства обороны поступила информация об угрозе БПЛА. Локально работают системы оповещения. Все экстренные службы приведены в полную готовность", — заявил глава региона.
https://ria.ru/20250108/busargin-1992784447.html
саратовская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
саратовская область, роман бусаргин, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Саратовская область, Роман Бусаргин, Безопасность
Саратовские экстренные службы приведены в полную готовность
Саратовские экстренные службы приведены в готовность из-за угрозы атаки БПЛА