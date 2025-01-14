https://ria.ru/20250114/bespilotniki-1993571512.html

Саратовские экстренные службы приведены в полную готовность

Саратовские экстренные службы приведены в полную готовность - РИА Новости, 14.01.2025

Саратовские экстренные службы приведены в полную готовность

Экстренные службы саратовского региона находятся в режиме полнуй готовности из-за угрозы атаки дронов, рассказал губернатор Роман Бусаргин в Telegram-канале. РИА Новости, 14.01.2025

2025-01-14T05:13:00+03:00

2025-01-14T05:13:00+03:00

2025-01-14T05:55:00+03:00

специальная военная операция на украине

саратовская область

роман бусаргин

безопасность

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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Экстренные службы саратовского региона находятся в режиме полнуй готовности из-за угрозы атаки дронов, рассказал губернатор Роман Бусаргин в Telegram-канале. "От министерства обороны поступила информация об угрозе БПЛА. Локально работают системы оповещения. Все экстренные службы приведены в полную готовность", — заявил глава региона.

https://ria.ru/20250108/busargin-1992784447.html

саратовская область

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

саратовская область, роман бусаргин, безопасность