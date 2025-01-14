https://ria.ru/20250114/bespilotniki-1993570102.html

В Тульской области уничтожили 16 БПЛА

В Тульской области уничтожили 16 БПЛА - РИА Новости, 14.01.2025

В Тульской области уничтожили 16 БПЛА

В Тульской области уничтожили 16 беспилотников ВСУ, пострадавших нет, сообщил губернатор Дмитрий Миляев в своем Telegram-канале. РИА Новости, 14.01.2025

2025-01-14T04:33:00+03:00

2025-01-14T04:33:00+03:00

2025-01-14T09:03:00+03:00

тульская область

происшествия

дмитрий миляев

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. В Тульской области уничтожили 16 беспилотников ВСУ, пострадавших нет, сообщил губернатор Дмитрий Миляев в своем Telegram-канале.Ранее ночью глава региона заявил о массированной атаке украинских дронов. Средства противовоздушной обороны поразили эти БПЛА, уточнил он."В результате падения обломков беспилотников выявлены повреждения нескольких автомобилей и хозпостроек, остекления в жилом доме. Пострадавших нет. Штатными средствами ПВО Минобороны России атака отражена, по предварительной информации, уничтожено 16 БПЛА", — написал Миляев.ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника.

https://ria.ru/20250114/pokrovsk-1993560165.html

https://ria.ru/20250113/vsu-1993529212.html

тульская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

тульская область, происшествия, дмитрий миляев, министерство обороны рф (минобороны рф)