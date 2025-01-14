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В Тульской области уничтожили 16 БПЛА - РИА Новости, 14.01.2025
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04:33 14.01.2025 (обновлено: 09:03 14.01.2025)
https://ria.ru/20250114/bespilotniki-1993570102.html
В Тульской области уничтожили 16 БПЛА
В Тульской области уничтожили 16 БПЛА - РИА Новости, 14.01.2025
В Тульской области уничтожили 16 БПЛА
В Тульской области уничтожили 16 беспилотников ВСУ, пострадавших нет, сообщил губернатор Дмитрий Миляев в своем Telegram-канале. РИА Новости, 14.01.2025
2025-01-14T04:33:00+03:00
2025-01-14T09:03:00+03:00
тульская область
происшествия
дмитрий миляев
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. В Тульской области уничтожили 16 беспилотников ВСУ, пострадавших нет, сообщил губернатор Дмитрий Миляев в своем Telegram-канале.Ранее ночью глава региона заявил о массированной атаке украинских дронов. Средства противовоздушной обороны поразили эти БПЛА, уточнил он."В результате падения обломков беспилотников выявлены повреждения нескольких автомобилей и хозпостроек, остекления в жилом доме. Пострадавших нет. Штатными средствами ПВО Минобороны России атака отражена, по предварительной информации, уничтожено 16 БПЛА", — написал Миляев.ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника.
https://ria.ru/20250114/pokrovsk-1993560165.html
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тульская область, происшествия, дмитрий миляев, министерство обороны рф (минобороны рф)
Тульская область, Происшествия, Дмитрий Миляев, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
В Тульской области уничтожили 16 БПЛА

Губернатор Миляев: ПВО уничтожила 16 БПЛА при атаке на Тульскую область

© РИА Новости / Михаил Фомичев | Перейти в медиабанкКомандный пункт управления учений войск ПВО
Командный пункт управления учений войск ПВО - РИА Новости, 1920, 14.01.2025
© РИА Новости / Михаил Фомичев
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Командный пункт управления учений войск ПВО. Архивное фото
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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. В Тульской области уничтожили 16 беспилотников ВСУ, пострадавших нет, сообщил губернатор Дмитрий Миляев в своем Telegram-канале.
Ранее ночью глава региона заявил о массированной атаке украинских дронов. Средства противовоздушной обороны поразили эти БПЛА, уточнил он.
Танк ВСУ - РИА Новости, 1920, 14.01.2025
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"В результате падения обломков беспилотников выявлены повреждения нескольких автомобилей и хозпостроек, остекления в жилом доме. Пострадавших нет. Штатными средствами ПВО Минобороны России атака отражена, по предварительной информации, уничтожено 16 БПЛА", — написал Миляев.
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника.
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Тульская областьПроисшествияДмитрий МиляевМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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