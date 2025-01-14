https://ria.ru/20250114/bespilotniki-1993570102.html
В Тульской области уничтожили 16 БПЛА
В Тульской области уничтожили 16 БПЛА - РИА Новости, 14.01.2025
В Тульской области уничтожили 16 БПЛА
В Тульской области уничтожили 16 беспилотников ВСУ, пострадавших нет, сообщил губернатор Дмитрий Миляев в своем Telegram-канале. РИА Новости, 14.01.2025
2025-01-14T04:33:00+03:00
2025-01-14T04:33:00+03:00
2025-01-14T09:03:00+03:00
тульская область
происшествия
дмитрий миляев
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. В Тульской области уничтожили 16 беспилотников ВСУ, пострадавших нет, сообщил губернатор Дмитрий Миляев в своем Telegram-канале.Ранее ночью глава региона заявил о массированной атаке украинских дронов. Средства противовоздушной обороны поразили эти БПЛА, уточнил он."В результате падения обломков беспилотников выявлены повреждения нескольких автомобилей и хозпостроек, остекления в жилом доме. Пострадавших нет. Штатными средствами ПВО Минобороны России атака отражена, по предварительной информации, уничтожено 16 БПЛА", — написал Миляев.ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника.
https://ria.ru/20250114/pokrovsk-1993560165.html
https://ria.ru/20250113/vsu-1993529212.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
тульская область, происшествия, дмитрий миляев, министерство обороны рф (минобороны рф)
Тульская область, Происшествия, Дмитрий Миляев, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
В Тульской области уничтожили 16 БПЛА
Губернатор Миляев: ПВО уничтожила 16 БПЛА при атаке на Тульскую область