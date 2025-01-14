https://ria.ru/20250114/bespilotnik-1993745924.html

Украинский дрон-камикадзе снова атаковал Горловку

Украинский дрон-камикадзе снова атаковал Горловку - РИА Новости, 14.01.2025

Украинский дрон-камикадзе снова атаковал Горловку

Украинские войска вновь атаковали Калининский район Горловки с применением беспилотника-камикадзе, сообщили в управлении правительства ДНР по вопросам... РИА Новости, 14.01.2025

2025-01-14T23:15:00+03:00

2025-01-14T23:15:00+03:00

2025-01-14T23:15:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

жкх

горловка

калининский район

донецкая народная республика

иван приходько

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 14 янв - РИА Новости. Украинские войска вновь атаковали Калининский район Горловки с применением беспилотника-камикадзе, сообщили в управлении правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины. Ранее управление сообщало, что ВСУ с начала суток один раз атаковали этот район при помощи дрона-камикадзе, а также трижды сбросили на него взрывоопасные предметы. "Атака ударным БПЛА со стороны вооруженных формирований Украины: 22.50 - населенный пункт Горловка (Калининский район): БПЛА-камикадзе", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале. Кроме того, ВСУ в 21.35 сбросили взрывоопасный предмет с дрона на центр Горловки. Мэр Горловки Иван Приходько также сообщил в своем Telegram-канале, что вследствие украинской вооружённой агрессии частично обесточен жилой массив "Солнечный". Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20250114/vsu-1993687087.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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калининский район

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, жкх, горловка, калининский район, донецкая народная республика, иван приходько, вооруженные силы украины, стирол