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Украинский дрон-камикадзе снова атаковал Горловку - РИА Новости, 14.01.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:15 14.01.2025
https://ria.ru/20250114/bespilotnik-1993745924.html
Украинский дрон-камикадзе снова атаковал Горловку
Украинский дрон-камикадзе снова атаковал Горловку - РИА Новости, 14.01.2025
Украинский дрон-камикадзе снова атаковал Горловку
Украинские войска вновь атаковали Калининский район Горловки с применением беспилотника-камикадзе, сообщили в управлении правительства ДНР по вопросам... РИА Новости, 14.01.2025
2025-01-14T23:15:00+03:00
2025-01-14T23:15:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
жкх
горловка
калининский район
донецкая народная республика
иван приходько
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 14 янв - РИА Новости. Украинские войска вновь атаковали Калининский район Горловки с применением беспилотника-камикадзе, сообщили в управлении правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины. Ранее управление сообщало, что ВСУ с начала суток один раз атаковали этот район при помощи дрона-камикадзе, а также трижды сбросили на него взрывоопасные предметы. "Атака ударным БПЛА со стороны вооруженных формирований Украины: 22.50 - населенный пункт Горловка (Калининский район): БПЛА-камикадзе", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале. Кроме того, ВСУ в 21.35 сбросили взрывоопасный предмет с дрона на центр Горловки. Мэр Горловки Иван Приходько также сообщил в своем Telegram-канале, что вследствие украинской вооружённой агрессии частично обесточен жилой массив "Солнечный". Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20250114/vsu-1993687087.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
горловка
калининский район
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в мире, жкх, горловка, калининский район, донецкая народная республика, иван приходько, вооруженные силы украины, стирол
Специальная военная операция на Украине, В мире, ЖКХ, Горловка, Калининский район, Донецкая Народная Республика, Иван Приходько, Вооруженные силы Украины, Стирол
Украинский дрон-камикадзе снова атаковал Горловку

ВСУ вновь атаковали Калининский район Горловки с помощью беспилотника-камикадзе

© AP Photo / Bram JanssenУкраинский военный запускает беспилотник
Украинский военный запускает беспилотник - РИА Новости, 1920, 14.01.2025
© AP Photo / Bram Janssen
Украинский военный запускает беспилотник. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 14 янв - РИА Новости. Украинские войска вновь атаковали Калининский район Горловки с применением беспилотника-камикадзе, сообщили в управлении правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины.
Ранее управление сообщало, что ВСУ с начала суток один раз атаковали этот район при помощи дрона-камикадзе, а также трижды сбросили на него взрывоопасные предметы.
Фрагмент разорвавшегося снаряда - РИА Новости, 1920, 14.01.2025
Украинские войска в восьмой раз за сутки атаковали Горловку
Вчера, 16:09
«
"Атака ударным БПЛА со стороны вооруженных формирований Украины: 22.50 - населенный пункт Горловка (Калининский район): БПЛА-камикадзе", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
Кроме того, ВСУ в 21.35 сбросили взрывоопасный предмет с дрона на центр Горловки.
Мэр Горловки Иван Приходько также сообщил в своем Telegram-канале, что вследствие украинской вооружённой агрессии частично обесточен жилой массив "Солнечный".
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЖКХГорловкаКалининский районДонецкая Народная РеспубликаИван ПриходькоВооруженные силы УкраиныСтирол
 
 
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