https://ria.ru/20250114/bespilotnik-1993692818.html

Над Белгородской и Курской областями сбили три украинских беспилотника

Над Белгородской и Курской областями сбили три украинских беспилотника - РИА Новости, 14.01.2025

Над Белгородской и Курской областями сбили три украинских беспилотника

Средства ПВО уничтожили три украинских беспилотника над Белгородской и Курской областями, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 14.01.2025

2025-01-14T16:42:00+03:00

2025-01-14T16:42:00+03:00

2025-01-14T16:42:00+03:00

специальная военная операция на украине

курская область

белгородская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Средства ПВО уничтожили три украинских беспилотника над Белгородской и Курской областями, сообщили в Минобороны РФ. "С 11.30 до 16.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата. Два БПЛА сбиты над территорией Белгородской области и один – над территорией Курской области", - говорится в сообщении российского военного ведомства.

https://ria.ru/20250114/vsu-1993673533.html

курская область

белгородская область

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курская область, белгородская область, министерство обороны рф (минобороны рф)