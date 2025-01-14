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Над Белгородской и Курской областями сбили три украинских беспилотника
Над Белгородской и Курской областями сбили три украинских беспилотника - РИА Новости, 14.01.2025
Над Белгородской и Курской областями сбили три украинских беспилотника
Средства ПВО уничтожили три украинских беспилотника над Белгородской и Курской областями, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 14.01.2025
2025-01-14T16:42:00+03:00
2025-01-14T16:42:00+03:00
2025-01-14T16:42:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
белгородская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Средства ПВО уничтожили три украинских беспилотника над Белгородской и Курской областями, сообщили в Минобороны РФ. "С 11.30 до 16.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата. Два БПЛА сбиты над территорией Белгородской области и один – над территорией Курской области", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
https://ria.ru/20250114/vsu-1993673533.html
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курская область, белгородская область, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Белгородская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Над Белгородской и Курской областями сбили три украинских беспилотника
МО РФ: силы ПВО сбили три беспилотника ВСУ над Белгородской и Курской областями