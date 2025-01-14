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В Тульской области уничтожили еще один украинский беспилотник - РИА Новости, 14.01.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
06:31 14.01.2025 (обновлено: 06:36 14.01.2025)
https://ria.ru/20250114/bespilotnik-1993574134.html
В Тульской области уничтожили еще один украинский беспилотник
В Тульской области уничтожили еще один украинский беспилотник - РИА Новости, 14.01.2025
В Тульской области уничтожили еще один украинский беспилотник
Еще один украинский беспилотник уничтожен над Суворовским районом Тульской области, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор Дмитрий Миляев в своем... РИА Новости, 14.01.2025
2025-01-14T06:31:00+03:00
2025-01-14T06:36:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
тульская область
суворовский район
дмитрий миляев
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Еще один украинский беспилотник уничтожен над Суворовским районом Тульской области, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор Дмитрий Миляев в своем Telegram-канале. Ранее сообщалось об уничтожении 16 БПЛА над Тульской областью. "Еще один украинский БПЛА был уничтожен силами ПВО Минобороны РФ в небе над территорией Суворовского района", - написал глава регионе. Миляев добавил, что, по предварительной информации пострадавших нет, данные о повреждениях уточняются.
https://ria.ru/20250114/engels-1993573094.html
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тульская область
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происшествия, тульская область, суворовский район, дмитрий миляев, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Тульская область, Суворовский район, Дмитрий Миляев, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
В Тульской области уничтожили еще один украинский беспилотник

Миляев: над Тульской областью уничтожили еще один украинский беспилотник

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкВоеннослужащие в пункте боевого управления
Военнослужащие в пункте боевого управления - РИА Новости, 1920, 14.01.2025
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Военнослужащие в пункте боевого управления. Архивное фото
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Еще один украинский беспилотник уничтожен над Суворовским районом Тульской области, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор Дмитрий Миляев в своем Telegram-канале.
Ранее сообщалось об уничтожении 16 БПЛА над Тульской областью.
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"Еще один украинский БПЛА был уничтожен силами ПВО Минобороны РФ в небе над территорией Суворовского района", - написал глава регионе.
Миляев добавил, что, по предварительной информации пострадавших нет, данные о повреждениях уточняются.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияТульская областьСуворовский районДмитрий МиляевМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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