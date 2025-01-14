https://ria.ru/20250114/bespilotnik-1993574134.html

В Тульской области уничтожили еще один украинский беспилотник

В Тульской области уничтожили еще один украинский беспилотник - РИА Новости, 14.01.2025

В Тульской области уничтожили еще один украинский беспилотник

Еще один украинский беспилотник уничтожен над Суворовским районом Тульской области, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор Дмитрий Миляев в своем... РИА Новости, 14.01.2025

2025-01-14T06:31:00+03:00

2025-01-14T06:31:00+03:00

2025-01-14T06:36:00+03:00

специальная военная операция на украине

происшествия

тульская область

суворовский район

дмитрий миляев

министерство обороны рф (минобороны рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/148334/25/1483342513_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_2b6999ed64e2734de48aa73453776e3a.jpg

МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Еще один украинский беспилотник уничтожен над Суворовским районом Тульской области, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор Дмитрий Миляев в своем Telegram-канале. Ранее сообщалось об уничтожении 16 БПЛА над Тульской областью. "Еще один украинский БПЛА был уничтожен силами ПВО Минобороны РФ в небе над территорией Суворовского района", - написал глава регионе. Миляев добавил, что, по предварительной информации пострадавших нет, данные о повреждениях уточняются.

https://ria.ru/20250114/engels-1993573094.html

https://ria.ru/20250114/bespilotnik-1993563729.html

тульская область

суворовский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, тульская область, суворовский район, дмитрий миляев, министерство обороны рф (минобороны рф)