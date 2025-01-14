https://ria.ru/20250114/belorussiya-1993580143.html

В Минске началась штабная тренировка белорусских и российских военных

В Минске началась штабная тренировка белорусских и российских военных - РИА Новости, 14.01.2025

В Минске началась штабная тренировка белорусских и российских военных

Штабная тренировка Объединенного командования региональной группировки войск Белоруссии и России проходит в Минске, мероприятие организовано в интересах... РИА Новости, 14.01.2025

2025-01-14T08:39:00+03:00

2025-01-14T08:39:00+03:00

2025-01-14T08:46:00+03:00

союзное государство

белоруссия

минск

россия

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/17/1840826067_0:0:2540:1429_1920x0_80_0_0_87b29b5b77f1618f1f169881f7b288fd.jpg

МИНСК, 14 янв - РИА Новости. Штабная тренировка Объединенного командования региональной группировки войск Белоруссии и России проходит в Минске, мероприятие организовано в интересах повышения обороноспособности Союзного государства, сообщает минобороны республики."В интересах повышения обороноспособности Союзного государства в Минске проходит совместная штабная тренировка Объединенного командования региональной группировки войск (сил)", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале белорусского минобороны.Отмечается, что тема тренировки – "Принятие решения на применение региональной группировки войск (сил) в интересах обеспечения военной безопасности Союзного государства". "С 14 по 16 января на стационарных пунктах управления представители вооруженных сил Беларуси и России проработают один из вариантов применения группировок войск (сил) в ходе совместных действий", - говорится в сообщении.В минобороны Белоруссии сообщили, что тренировка – составная часть комплекса мероприятий по подготовке к совместному стратегическому учению "Запад-2025", которое пройдет в текущем году на белорусской территории.

https://ria.ru/20250108/granitsa-1992848653.html

https://ria.ru/20250108/lukashenko-1992840955.html

белоруссия

минск

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

белоруссия, минск, россия, безопасность