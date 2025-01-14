В Минске началась штабная тренировка белорусских и российских военных
В Минске проходит тренировка командования группировки войск России и Белоруссии
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкРоссийские и белорусские военнослужащие
Российские и белорусские военнослужащие. Архивное фото
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МИНСК, 14 янв - РИА Новости. Штабная тренировка Объединенного командования региональной группировки войск Белоруссии и России проходит в Минске, мероприятие организовано в интересах повышения обороноспособности Союзного государства, сообщает минобороны республики.
"В интересах повышения обороноспособности Союзного государства в Минске проходит совместная штабная тренировка Объединенного командования региональной группировки войск (сил)", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале белорусского минобороны.
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Отмечается, что тема тренировки – "Принятие решения на применение региональной группировки войск (сил) в интересах обеспечения военной безопасности Союзного государства". "С 14 по 16 января на стационарных пунктах управления представители вооруженных сил Беларуси и России проработают один из вариантов применения группировок войск (сил) в ходе совместных действий", - говорится в сообщении.
В минобороны Белоруссии сообщили, что тренировка – составная часть комплекса мероприятий по подготовке к совместному стратегическому учению "Запад-2025", которое пройдет в текущем году на белорусской территории.