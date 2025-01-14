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В Минске началась штабная тренировка белорусских и российских военных - РИА Новости, 14.01.2025
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08:39 14.01.2025 (обновлено: 08:46 14.01.2025)
https://ria.ru/20250114/belorussiya-1993580143.html
В Минске началась штабная тренировка белорусских и российских военных
В Минске началась штабная тренировка белорусских и российских военных - РИА Новости, 14.01.2025
В Минске началась штабная тренировка белорусских и российских военных
Штабная тренировка Объединенного командования региональной группировки войск Белоруссии и России проходит в Минске, мероприятие организовано в интересах... РИА Новости, 14.01.2025
2025-01-14T08:39:00+03:00
2025-01-14T08:46:00+03:00
союзное государство
белоруссия
минск
россия
безопасность
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МИНСК, 14 янв - РИА Новости. Штабная тренировка Объединенного командования региональной группировки войск Белоруссии и России проходит в Минске, мероприятие организовано в интересах повышения обороноспособности Союзного государства, сообщает минобороны республики."В интересах повышения обороноспособности Союзного государства в Минске проходит совместная штабная тренировка Объединенного командования региональной группировки войск (сил)", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале белорусского минобороны.Отмечается, что тема тренировки – "Принятие решения на применение региональной группировки войск (сил) в интересах обеспечения военной безопасности Союзного государства". "С 14 по 16 января на стационарных пунктах управления представители вооруженных сил Беларуси и России проработают один из вариантов применения группировок войск (сил) в ходе совместных действий", - говорится в сообщении.В минобороны Белоруссии сообщили, что тренировка – составная часть комплекса мероприятий по подготовке к совместному стратегическому учению "Запад-2025", которое пройдет в текущем году на белорусской территории.
https://ria.ru/20250108/granitsa-1992848653.html
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белоруссия, минск, россия, безопасность
Союзное государство, Белоруссия, Минск, Россия, Безопасность
В Минске началась штабная тренировка белорусских и российских военных

В Минске проходит тренировка командования группировки войск России и Белоруссии

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкРоссийские и белорусские военнослужащие
Российские и белорусские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 14.01.2025
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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Российские и белорусские военнослужащие. Архивное фото
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МИНСК, 14 янв - РИА Новости. Штабная тренировка Объединенного командования региональной группировки войск Белоруссии и России проходит в Минске, мероприятие организовано в интересах повышения обороноспособности Союзного государства, сообщает минобороны республики.
"В интересах повышения обороноспособности Союзного государства в Минске проходит совместная штабная тренировка Объединенного командования региональной группировки войск (сил)", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале белорусского минобороны.
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Отмечается, что тема тренировки – "Принятие решения на применение региональной группировки войск (сил) в интересах обеспечения военной безопасности Союзного государства". "С 14 по 16 января на стационарных пунктах управления представители вооруженных сил Беларуси и России проработают один из вариантов применения группировок войск (сил) в ходе совместных действий", - говорится в сообщении.
В минобороны Белоруссии сообщили, что тренировка – составная часть комплекса мероприятий по подготовке к совместному стратегическому учению "Запад-2025", которое пройдет в текущем году на белорусской территории.
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