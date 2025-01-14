https://ria.ru/20250114/begstvo-1993667178.html

"Игра в кальмара". На Западе высказались о происходящем на Украине

"Игра в кальмара". На Западе высказались о происходящем на Украине - РИА Новости, 14.01.2025

"Игра в кальмара". На Западе высказались о происходящем на Украине

Попытки украинцев спастись от силовой мобилизации стали напоминать сюжет сериала "Игра в кальмара", заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X. РИА Новости, 14.01.2025

2025-01-14T14:52:00+03:00

2025-01-14T14:52:00+03:00

2025-01-14T14:52:00+03:00

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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Попытки украинцев спастись от силовой мобилизации стали напоминать сюжет сериала "Игра в кальмара", заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X."Игра в кальмара. На Украине диктатора Зеленского. Еще одному счастливцу удалось спастись от машины смерти НАТО", — прокомментировал он видео с кадрами силовой мобилизации, на котором мужчине удалось скрыться от преследования со стороны работников военкомата.Герои сериала "Игра в кальмара", вышедшего на платформе Netflix в 2021 году, ведут борьбу за большой денежный приз, участвуя в играх на выживание.В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.Украинские СМИ регулярно сообщают о случаях применения силы сотрудниками военкоматов к военнообязанным. Региональная телекомпания "Аверс" в августе 2024 года сообщала, что работники военкомата в городе Камне-Каширском Волынской области на западе Украины увели мужчину с улицы, некоторое время спустя он был госпитализирован с побоями и погружен в медикаментозный сон. В сентябре того же года украинское издание "Страна.ua" писало, что сотрудники военкомата в Днепропетровске избили мужчину во время силовой мобилизации.Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая 2024 года. Документ предписывал всем военнообязанным обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Сроки демобилизации в документе не прописаны.

https://ria.ru/20250114/tramp-1993151904.html

https://ria.ru/20250113/zelenskiy-1993550648.html

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