Рейтинг@Mail.ru
"Игра в кальмара". На Западе высказались о происходящем на Украине - РИА Новости, 14.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:52 14.01.2025
https://ria.ru/20250114/begstvo-1993667178.html
"Игра в кальмара". На Западе высказались о происходящем на Украине
"Игра в кальмара". На Западе высказались о происходящем на Украине - РИА Новости, 14.01.2025
"Игра в кальмара". На Западе высказались о происходящем на Украине
Попытки украинцев спастись от силовой мобилизации стали напоминать сюжет сериала "Игра в кальмара", заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X. РИА Новости, 14.01.2025
2025-01-14T14:52:00+03:00
2025-01-14T14:52:00+03:00
в мире
украина
волынская область
днепропетровск
чей боуз
нато
netflix
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/0e/1993664998_0:0:2378:1337_1920x0_80_0_0_c75b47e5af0260b19aef0b60a6f2fec9.jpg
МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Попытки украинцев спастись от силовой мобилизации стали напоминать сюжет сериала "Игра в кальмара", заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X."Игра в кальмара. На Украине диктатора Зеленского. Еще одному счастливцу удалось спастись от машины смерти НАТО", — прокомментировал он видео с кадрами силовой мобилизации, на котором мужчине удалось скрыться от преследования со стороны работников военкомата.Герои сериала "Игра в кальмара", вышедшего на платформе Netflix в 2021 году, ведут борьбу за большой денежный приз, участвуя в играх на выживание.В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.Украинские СМИ регулярно сообщают о случаях применения силы сотрудниками военкоматов к военнообязанным. Региональная телекомпания "Аверс" в августе 2024 года сообщала, что работники военкомата в городе Камне-Каширском Волынской области на западе Украины увели мужчину с улицы, некоторое время спустя он был госпитализирован с побоями и погружен в медикаментозный сон. В сентябре того же года украинское издание "Страна.ua" писало, что сотрудники военкомата в Днепропетровске избили мужчину во время силовой мобилизации.Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая 2024 года. Документ предписывал всем военнообязанным обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Сроки демобилизации в документе не прописаны.
https://ria.ru/20250114/tramp-1993151904.html
https://ria.ru/20250113/zelenskiy-1993550648.html
украина
волынская область
днепропетровск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/0e/1993664998_0:0:1784:1337_1920x0_80_0_0_2f6fa10f395cce17c437f898caf0e265.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, волынская область, днепропетровск, чей боуз, нато, netflix, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Волынская область, Днепропетровск, Чей Боуз, НАТО, Netflix, Вооруженные силы Украины
"Игра в кальмара". На Западе высказались о происходящем на Украине

Боуз: бегство от военкомов превратилось для украинцев в гонку на выживание

Кадр записи с камеры видеонаблюдения в одном из жилых домов в Одессе, Украина
Кадр записи с камеры видеонаблюдения в одном из жилых домов в Одессе, Украина - РИА Новости, 1920, 14.01.2025
Кадр записи с камеры видеонаблюдения в одном из жилых домов в Одессе, Украина
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Попытки украинцев спастись от силовой мобилизации стали напоминать сюжет сериала "Игра в кальмара", заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X.
"Игра в кальмара. На Украине диктатора Зеленского. Еще одному счастливцу удалось спастись от машины смерти НАТО", — прокомментировал он видео с кадрами силовой мобилизации, на котором мужчине удалось скрыться от преследования со стороны работников военкомата.
Избранный президент США Дональд Трамп во время пресс-конференции в Мар-а-Лаго - РИА Новости, 1920, 14.01.2025
"Это устроит не всех". Какое решение по Украине готовит Трамп
08:00
Герои сериала "Игра в кальмара", вышедшего на платформе Netflix в 2021 году, ведут борьбу за большой денежный приз, участвуя в играх на выживание.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.
Украинские СМИ регулярно сообщают о случаях применения силы сотрудниками военкоматов к военнообязанным. Региональная телекомпания "Аверс" в августе 2024 года сообщала, что работники военкомата в городе Камне-Каширском Волынской области на западе Украины увели мужчину с улицы, некоторое время спустя он был госпитализирован с побоями и погружен в медикаментозный сон. В сентябре того же года украинское издание "Страна.ua" писало, что сотрудники военкомата в Днепропетровске избили мужчину во время силовой мобилизации.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая 2024 года. Документ предписывал всем военнообязанным обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Сроки демобилизации в документе не прописаны.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 13.01.2025
"Сотни мужчин": на Украине нашли плюс в решении Зеленского по США
Вчера, 22:25
 
В миреУкраинаВолынская областьДнепропетровскЧей БоузНАТОNetflixВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала