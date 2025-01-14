https://ria.ru/20250114/bayru-1993725317.html
"Непокорившаяся Франция" выдвинет вотум недоверия Байру
"Непокорившаяся Франция" выдвинет вотум недоверия Байру - РИА Новости, 14.01.2025
"Непокорившаяся Франция" выдвинет вотум недоверия Байру
Основанная Жаном-Люком Меланшоном левая партия "Непокорившаяся Франция" (LFI) выдвинет вотум недоверия новому премьер-министру страны Франсуа Байру. РИА Новости, 14.01.2025
2025-01-14T19:36:00+03:00
2025-01-14T19:36:00+03:00
2025-01-14T19:48:00+03:00
франсуа байру
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франция
жан-люк меланшон
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ПАРИЖ, 14 янв – РИА Новости. Основанная Жаном-Люком Меланшоном левая партия "Непокорившаяся Франция" (LFI) выдвинет вотум недоверия новому премьер-министру страны Франсуа Байру.Об этом сообщила лидер партии в парламенте Франции Матильда Пано после того, как Байру выступил в парламенте со своей политической декларацией. Он не стал проводить традиционное голосование о доверии депутатов – эта необязательная политическая традиция Франции остается знаком уважения к парламентариям."Чем раньше вы уйдете, тем будет лучше. Чем раньше вы уйдете, тем раньше уйдет Макрон. Тогда настанет время шестой республики. Конечно, вы не заручаетесь доверием депутатов. Мы выдвинем вам вотум недоверия", - сказала Пано, выступая в Нацсобрании. Трансляция велась на официальном сайте госоргана.Ранее лидер фракции зеленых Сирьель Шателен сообщил, что его депутаты поддержат вотум недоверия левых. Бывший депутат LFI Алексис Корбьер также заявил, что проголосует за резолюцию о недоверии премьеру.Вотум недоверия может быть рассмотрен в четверг. Чтобы он был принят, необходимы голоса минимум 289 из 577 депутатов парламента.
https://ria.ru/20250103/makron-1992445726.html
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франсуа байру, в мире, франция, жан-люк меланшон
Франсуа Байру, В мире, Франция, Жан-Люк Меланшон
"Непокорившаяся Франция" выдвинет вотум недоверия Байру
Левая партия "Непокорившаяся Франция" выдвинет вотум недоверия Байру
ПАРИЖ, 14 янв – РИА Новости. Основанная Жаном-Люком Меланшоном левая партия "Непокорившаяся Франция" (LFI) выдвинет вотум недоверия новому премьер-министру страны Франсуа Байру.
Об этом сообщила лидер партии в парламенте Франции Матильда Пано после того, как Байру
выступил в парламенте со своей политической декларацией. Он не стал проводить традиционное голосование о доверии депутатов – эта необязательная политическая традиция Франции
остается знаком уважения к парламентариям.
"Чем раньше вы уйдете, тем будет лучше. Чем раньше вы уйдете, тем раньше уйдет Макрон. Тогда настанет время шестой республики. Конечно, вы не заручаетесь доверием депутатов. Мы выдвинем вам вотум недоверия", - сказала Пано, выступая в Нацсобрании. Трансляция велась на официальном сайте госоргана.
Ранее лидер фракции зеленых Сирьель Шателен сообщил, что его депутаты поддержат вотум недоверия левых. Бывший депутат LFI Алексис Корбьер также заявил, что проголосует за резолюцию о недоверии премьеру.
Вотум недоверия может быть рассмотрен в четверг. Чтобы он был принят, необходимы голоса минимум 289 из 577 депутатов парламента.