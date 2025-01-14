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Байру заявил, что не отменит пенсионную реформу - РИА Новости, 14.01.2025
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17:36 14.01.2025 (обновлено: 17:49 14.01.2025)
https://ria.ru/20250114/bayru-1993702956.html
Байру заявил, что не отменит пенсионную реформу
Байру заявил, что не отменит пенсионную реформу - РИА Новости, 14.01.2025
Байру заявил, что не отменит пенсионную реформу
Пенсионная реформа является "ключевой" для будущего Франции и ее социальной модели, ее отмена была бы "преступлением", заявил премьер-министр страны Франсуа... РИА Новости, 14.01.2025
2025-01-14T17:36:00+03:00
2025-01-14T17:49:00+03:00
франция
в мире
франсуа байру
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ПАРИЖ, 14 янв – РИА Новости. Пенсионная реформа является "ключевой" для будущего Франции и ее социальной модели, ее отмена была бы "преступлением", заявил премьер-министр страны Франсуа Байру, отметив при этом, что намерен пересмотреть ее совместно со "всеми социальными партнерами"."Пенсионная реформа - ключевая для нашей страны и нашей социальной модели. Ее отмена была бы преступлением против нашей страны. Это означало бы повесить бремя оплаты пенсии наших граждан на молодое поколение", - сказал Байру во время своей политической декларации в парламенте.Трансляция ведется на официальном сайте госоргана.По его словам, он начнет пересмотр реформы вместе "со всеми социальными партнерами", чтобы учесть все интересы."Но, если социальные партнеры не смогут прийти к согласию, будет применяться текущая реформа", - заключил он.Байру поручил счетной палате подготовить отчет о текущей ситуации с финансированием пенсий, "и этот результат будет сообщен всем французам", отметил он.
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франция, в мире, франсуа байру
Франция, В мире, Франсуа Байру
Байру заявил, что не отменит пенсионную реформу

Байру заявил, что не отменит пенсионную реформу, но ее пересмотрят

© AP Photo / Caroline BlumbergФранцузский политик Франсуа Байру
Французский политик Франсуа Байру - РИА Новости, 1920, 14.01.2025
© AP Photo / Caroline Blumberg
Французский политик Франсуа Байру. Архивное фото
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ПАРИЖ, 14 янв – РИА Новости. Пенсионная реформа является "ключевой" для будущего Франции и ее социальной модели, ее отмена была бы "преступлением", заявил премьер-министр страны Франсуа Байру, отметив при этом, что намерен пересмотреть ее совместно со "всеми социальными партнерами".
"Пенсионная реформа - ключевая для нашей страны и нашей социальной модели. Ее отмена была бы преступлением против нашей страны. Это означало бы повесить бремя оплаты пенсии наших граждан на молодое поколение", - сказал Байру во время своей политической декларации в парламенте.
Трансляция ведется на официальном сайте госоргана.
По его словам, он начнет пересмотр реформы вместе "со всеми социальными партнерами", чтобы учесть все интересы.
"Но, если социальные партнеры не смогут прийти к согласию, будет применяться текущая реформа", - заключил он.
Байру поручил счетной палате подготовить отчет о текущей ситуации с финансированием пенсий, "и этот результат будет сообщен всем французам", отметил он.
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