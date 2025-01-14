https://ria.ru/20250114/bastrykin-1993748449.html

Бастрыкин наградил ведомственными медалями журналистов "России сегодня"

Бастрыкин наградил ведомственными медалями журналистов "России сегодня" - РИА Новости, 14.01.2025

Бастрыкин наградил ведомственными медалями журналистов "России сегодня"

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин наградил ведомственными медалями четверых журналистов медиагруппы "Россия сегодня", сообщили РИА... РИА Новости, 14.01.2025

2025-01-14T23:48:00+03:00

2025-01-14T23:48:00+03:00

2025-01-14T23:48:00+03:00

россия

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

миа "россия сегодня"

маргарита симоньян

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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин наградил ведомственными медалями четверых журналистов медиагруппы "Россия сегодня", сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ. Во вторник председатель СК РФ провел торжественную встречу с руководителями ведущих российских СМИ и военными корреспондентами. Мероприятие было приурочено ко Дню российской печати. "За объективное и всестороннее освещение работы Следственного комитета председатель СК России вручил присутствующим ведомственные награды. Медалью "За высокую гражданственность" награждены… корреспондент ФГУП МИА "Россия сегодня" Андрей Олегович Казаков… медалью "За заслуги" – главный редактор ФГУП МИА "Россия сегодня" и телеканала "Russia Today" Маргарита Симоновна Симоньян, медалью "За содействие" – генеральный директор ФГУП МИА "Россия сегодня" Дмитрий Константинович Киселев, заместитель главного редактора – директор Главной дирекции информации ФГУП МИА "Россия сегодня" Дмитрий Сергеевич Горностаев", - сказали в ведомстве.

https://ria.ru/20250113/medali-1993479741.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), миа "россия сегодня", маргарита симоньян