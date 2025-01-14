https://ria.ru/20250114/bastrykin-1993748449.html
Бастрыкин наградил ведомственными медалями журналистов "России сегодня"
Бастрыкин наградил ведомственными медалями журналистов "России сегодня" - РИА Новости, 14.01.2025
Бастрыкин наградил ведомственными медалями журналистов "России сегодня"
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин наградил ведомственными медалями четверых журналистов медиагруппы "Россия сегодня", сообщили РИА... РИА Новости, 14.01.2025
2025-01-14T23:48:00+03:00
2025-01-14T23:48:00+03:00
2025-01-14T23:48:00+03:00
россия
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
миа "россия сегодня"
маргарита симоньян
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин наградил ведомственными медалями четверых журналистов медиагруппы "Россия сегодня", сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ. Во вторник председатель СК РФ провел торжественную встречу с руководителями ведущих российских СМИ и военными корреспондентами. Мероприятие было приурочено ко Дню российской печати. "За объективное и всестороннее освещение работы Следственного комитета председатель СК России вручил присутствующим ведомственные награды. Медалью "За высокую гражданственность" награждены… корреспондент ФГУП МИА "Россия сегодня" Андрей Олегович Казаков… медалью "За заслуги" – главный редактор ФГУП МИА "Россия сегодня" и телеканала "Russia Today" Маргарита Симоновна Симоньян, медалью "За содействие" – генеральный директор ФГУП МИА "Россия сегодня" Дмитрий Константинович Киселев, заместитель главного редактора – директор Главной дирекции информации ФГУП МИА "Россия сегодня" Дмитрий Сергеевич Горностаев", - сказали в ведомстве.
https://ria.ru/20250113/medali-1993479741.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), миа "россия сегодня", маргарита симоньян
Россия, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ), МИА "Россия сегодня", Маргарита Симоньян
Бастрыкин наградил ведомственными медалями журналистов "России сегодня"
Бастрыкин наградил ведомственными медалями четверых журналистов "России сегодня"