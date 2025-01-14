https://ria.ru/20250114/ataki-1993575693.html

С начала 2025 года из-за атак ВСУ ранены 116 мирных жителей России

С начала 2025 года из-за атак ВСУ ранены 116 мирных жителей России - РИА Новости, 14.01.2025

С начала 2025 года из-за атак ВСУ ранены 116 мирных жителей России

С начала 2025 года в результате атак ВСУ ранения получили 116 мирных жителей РФ, еще 24 погибли, следует из еженедельного доклада посла по особым поручениям МИД РИА Новости, 14.01.2025

2025-01-14T07:03:00+03:00

2025-01-14T07:03:00+03:00

2025-01-14T07:06:00+03:00

россия

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происшествия

специальная военная операция на украине

родион мирошник

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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. С начала 2025 года в результате атак ВСУ ранения получили 116 мирных жителей РФ, еще 24 погибли, следует из еженедельного доклада посла по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родиона Мирошника, документ есть в распоряжении РИА Новости."С начала текущего года в результате атак ВСУ пострадали 140 мирных жителей: ранены 116 человек, в том числе шесть несовершеннолетних, погибли 24 человека, в том числе один несовершеннолетний", - говорится в докладе.Уточняется, что за период с 6 по 12 января от обстрелов со стороны ВСУ пострадали 92 мирных жителя: ранены 72 человека, в том числе четверо несовершеннолетних, погибли 20 человек."Всего же по мирным целям на российских территориях за прошедшие семь дней украинские вооруженные формирования выпустили не менее 1441 боеприпаса, с начала года выпущено 2636 боеприпасов", - подчеркнул посол.Мирошник напомнил, что подавляющая часть вооружений, которые используют ВСУ, произведены на Западе.Он также отметил, что на прошлой неделе увеличилась интенсивность обстрелов населенных пунктов ДНР: за неделю было выпущено не менее 500 боеприпасов. Под плотными ударами со стороны ВСУ находилась не только ДНР, но и Белгородская, Херсонская, Запорожская области."Обстрелы осуществлялись с применением артиллерии, в том числе кассетных боеприпасов, РСЗО, FPV-дронов и дальнобойных беспилотников... В Белгородской области за одни только сутки, 7 января, гражданские объекты региона атаковали 30 беспилотников, было выпущено не менее 95 боеприпасов. Наибольшее число атак пришлось на Белгородский район, Шебекинский городской округ, Краснояружский район, Грайворонский городской округ, Волоконовский район", - заключил посол.Преступления, совершенные военнослужащими и иностранными наемниками ВСУ на территории приграничных российских регионов, документируются и расследуются органами прокуратуры и Следственного комитета РФ. Среди совершивших такие преступления есть осужденные и ожидающие вынесения приговора.Президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ заявил, что все преступления киевского режима в России должны быть задокументированы, а преступники - найдены и наказаны. Он подчеркнул, что киевский режим каждый день совершает преступления против своего народа и народа России, поэтому задача органов военной юстиции - зафиксировать все эти преступления, особенно против гражданского мирного населения, а задача специальных служб - найти и покарать преступников.

https://ria.ru/20241231/oon-1992179409.html

https://ria.ru/20250114/prestupleniya-1993566271.html

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Дарья Буймова

россия, вооруженные силы украины, происшествия, родион мирошник, владимир путин, запорожская область, донецкая народная республика