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С начала 2025 года из-за атак ВСУ ранены 116 мирных жителей России - РИА Новости, 14.01.2025
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07:03 14.01.2025 (обновлено: 07:06 14.01.2025)
https://ria.ru/20250114/ataki-1993575693.html
С начала 2025 года из-за атак ВСУ ранены 116 мирных жителей России
С начала 2025 года из-за атак ВСУ ранены 116 мирных жителей России - РИА Новости, 14.01.2025
С начала 2025 года из-за атак ВСУ ранены 116 мирных жителей России
С начала 2025 года в результате атак ВСУ ранения получили 116 мирных жителей РФ, еще 24 погибли, следует из еженедельного доклада посла по особым поручениям МИД РИА Новости, 14.01.2025
2025-01-14T07:03:00+03:00
2025-01-14T07:06:00+03:00
россия
вооруженные силы украины
происшествия
специальная военная операция на украине
родион мирошник
владимир путин
запорожская область
донецкая народная республика
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. С начала 2025 года в результате атак ВСУ ранения получили 116 мирных жителей РФ, еще 24 погибли, следует из еженедельного доклада посла по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родиона Мирошника, документ есть в распоряжении РИА Новости."С начала текущего года в результате атак ВСУ пострадали 140 мирных жителей: ранены 116 человек, в том числе шесть несовершеннолетних, погибли 24 человека, в том числе один несовершеннолетний", - говорится в докладе.Уточняется, что за период с 6 по 12 января от обстрелов со стороны ВСУ пострадали 92 мирных жителя: ранены 72 человека, в том числе четверо несовершеннолетних, погибли 20 человек."Всего же по мирным целям на российских территориях за прошедшие семь дней украинские вооруженные формирования выпустили не менее 1441 боеприпаса, с начала года выпущено 2636 боеприпасов", - подчеркнул посол.Мирошник напомнил, что подавляющая часть вооружений, которые используют ВСУ, произведены на Западе.Он также отметил, что на прошлой неделе увеличилась интенсивность обстрелов населенных пунктов ДНР: за неделю было выпущено не менее 500 боеприпасов. Под плотными ударами со стороны ВСУ находилась не только ДНР, но и Белгородская, Херсонская, Запорожская области."Обстрелы осуществлялись с применением артиллерии, в том числе кассетных боеприпасов, РСЗО, FPV-дронов и дальнобойных беспилотников... В Белгородской области за одни только сутки, 7 января, гражданские объекты региона атаковали 30 беспилотников, было выпущено не менее 95 боеприпасов. Наибольшее число атак пришлось на Белгородский район, Шебекинский городской округ, Краснояружский район, Грайворонский городской округ, Волоконовский район", - заключил посол.Преступления, совершенные военнослужащими и иностранными наемниками ВСУ на территории приграничных российских регионов, документируются и расследуются органами прокуратуры и Следственного комитета РФ. Среди совершивших такие преступления есть осужденные и ожидающие вынесения приговора.Президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ заявил, что все преступления киевского режима в России должны быть задокументированы, а преступники - найдены и наказаны. Он подчеркнул, что киевский режим каждый день совершает преступления против своего народа и народа России, поэтому задача органов военной юстиции - зафиксировать все эти преступления, особенно против гражданского мирного населения, а задача специальных служб - найти и покарать преступников.
https://ria.ru/20241231/oon-1992179409.html
https://ria.ru/20250114/prestupleniya-1993566271.html
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запорожская область
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россия, вооруженные силы украины, происшествия, родион мирошник, владимир путин, запорожская область, донецкая народная республика
Россия, Вооруженные силы Украины, Происшествия, Специальная военная операция на Украине, Родион Мирошник, Владимир Путин, Запорожская область, Донецкая Народная Республика
С начала 2025 года из-за атак ВСУ ранены 116 мирных жителей России

С начала 2025 года из-за атак ВСУ погибли 24 мирных жителя России

© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанкФрагмент снаряда после обстрела Белгорода со стороны ВСУ.
Фрагмент снаряда после обстрела Белгорода со стороны ВСУ. - РИА Новости, 1920, 14.01.2025
© РИА Новости / Антон Вергун
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Фрагмент снаряда после обстрела Белгорода со стороны ВСУ.. Архивное фото
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. С начала 2025 года в результате атак ВСУ ранения получили 116 мирных жителей РФ, еще 24 погибли, следует из еженедельного доклада посла по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родиона Мирошника, документ есть в распоряжении РИА Новости.
"С начала текущего года в результате атак ВСУ пострадали 140 мирных жителей: ранены 116 человек, в том числе шесть несовершеннолетних, погибли 24 человека, в том числе один несовершеннолетний", - говорится в докладе.
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Уточняется, что за период с 6 по 12 января от обстрелов со стороны ВСУ пострадали 92 мирных жителя: ранены 72 человека, в том числе четверо несовершеннолетних, погибли 20 человек.
"Всего же по мирным целям на российских территориях за прошедшие семь дней украинские вооруженные формирования выпустили не менее 1441 боеприпаса, с начала года выпущено 2636 боеприпасов", - подчеркнул посол.
Мирошник напомнил, что подавляющая часть вооружений, которые используют ВСУ, произведены на Западе.
Он также отметил, что на прошлой неделе увеличилась интенсивность обстрелов населенных пунктов ДНР: за неделю было выпущено не менее 500 боеприпасов. Под плотными ударами со стороны ВСУ находилась не только ДНР, но и Белгородская, Херсонская, Запорожская области.
"Обстрелы осуществлялись с применением артиллерии, в том числе кассетных боеприпасов, РСЗО, FPV-дронов и дальнобойных беспилотников... В Белгородской области за одни только сутки, 7 января, гражданские объекты региона атаковали 30 беспилотников, было выпущено не менее 95 боеприпасов. Наибольшее число атак пришлось на Белгородский район, Шебекинский городской округ, Краснояружский район, Грайворонский городской округ, Волоконовский район", - заключил посол.
Преступления, совершенные военнослужащими и иностранными наемниками ВСУ на территории приграничных российских регионов, документируются и расследуются органами прокуратуры и Следственного комитета РФ. Среди совершивших такие преступления есть осужденные и ожидающие вынесения приговора.
Президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ заявил, что все преступления киевского режима в России должны быть задокументированы, а преступники - найдены и наказаны. Он подчеркнул, что киевский режим каждый день совершает преступления против своего народа и народа России, поэтому задача органов военной юстиции - зафиксировать все эти преступления, особенно против гражданского мирного населения, а задача специальных служб - найти и покарать преступников.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныПроисшествияРодион МирошникВладимир ПутинЗапорожская областьДонецкая Народная Республика
 
 
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