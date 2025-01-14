С начала 2025 года из-за атак ВСУ ранены 116 мирных жителей России
С начала 2025 года из-за атак ВСУ погибли 24 мирных жителя России
© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанкФрагмент снаряда после обстрела Белгорода со стороны ВСУ.
Фрагмент снаряда после обстрела Белгорода со стороны ВСУ.. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. С начала 2025 года в результате атак ВСУ ранения получили 116 мирных жителей РФ, еще 24 погибли, следует из еженедельного доклада посла по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родиона Мирошника, документ есть в распоряжении РИА Новости.
"С начала текущего года в результате атак ВСУ пострадали 140 мирных жителей: ранены 116 человек, в том числе шесть несовершеннолетних, погибли 24 человека, в том числе один несовершеннолетний", - говорится в докладе.
В ООН обвинили украинских солдат в военных преступлениях
31 декабря 2024, 18:00
Уточняется, что за период с 6 по 12 января от обстрелов со стороны ВСУ пострадали 92 мирных жителя: ранены 72 человека, в том числе четверо несовершеннолетних, погибли 20 человек.
"Всего же по мирным целям на российских территориях за прошедшие семь дней украинские вооруженные формирования выпустили не менее 1441 боеприпаса, с начала года выпущено 2636 боеприпасов", - подчеркнул посол.
Мирошник напомнил, что подавляющая часть вооружений, которые используют ВСУ, произведены на Западе.
Он также отметил, что на прошлой неделе увеличилась интенсивность обстрелов населенных пунктов ДНР: за неделю было выпущено не менее 500 боеприпасов. Под плотными ударами со стороны ВСУ находилась не только ДНР, но и Белгородская, Херсонская, Запорожская области.
"Обстрелы осуществлялись с применением артиллерии, в том числе кассетных боеприпасов, РСЗО, FPV-дронов и дальнобойных беспилотников... В Белгородской области за одни только сутки, 7 января, гражданские объекты региона атаковали 30 беспилотников, было выпущено не менее 95 боеприпасов. Наибольшее число атак пришлось на Белгородский район, Шебекинский городской округ, Краснояружский район, Грайворонский городской округ, Волоконовский район", - заключил посол.
Преступления, совершенные военнослужащими и иностранными наемниками ВСУ на территории приграничных российских регионов, документируются и расследуются органами прокуратуры и Следственного комитета РФ. Среди совершивших такие преступления есть осужденные и ожидающие вынесения приговора.
Президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ заявил, что все преступления киевского режима в России должны быть задокументированы, а преступники - найдены и наказаны. Он подчеркнул, что киевский режим каждый день совершает преступления против своего народа и народа России, поэтому задача органов военной юстиции - зафиксировать все эти преступления, особенно против гражданского мирного населения, а задача специальных служб - найти и покарать преступников.