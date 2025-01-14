https://ria.ru/20250114/ataka-1993659544.html
В белгородском селе при атаке дрона ВСУ пострадал мужчина
В белгородском селе при атаке дрона ВСУ пострадал мужчина - РИА Новости, 14.01.2025
В белгородском селе при атаке дрона ВСУ пострадал мужчина
Мужчина получил контузию и осколочные ранения при атаке украинского дрона в селе Байцуры Борисовского района, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав... РИА Новости, 14.01.2025
2025-01-14T14:28:00+03:00
2025-01-14T14:28:00+03:00
2025-01-14T14:28:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
харьковская область
украина
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/18/1911532235_0:672:2447:2048_1920x0_80_0_0_25bcd00f6e73530dcb4e8b942690c2ac.jpg
БЕЛГОРОД, 14 янв - РИА Новости. Мужчина получил контузию и осколочные ранения при атаке украинского дрона в селе Байцуры Борисовского района, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. "Село Байцуры Борисовского района атаковано беспилотником ВСУ. Ранен мирный житель. Мужчину с контузией и множественными осколочными ранениями попутным транспортом доставили в Борисовскую ЦРБ, где ему оказали первую помощь. Для прохождения дальнейшего лечения бригада СМП транспортирует пострадавшего в областную клиническую больницу", - написал Гладков в Telegram-канале. Он добавил, что в селе в результате сбросов взрывных устройств с беспилотника повреждены частный дом и грузовой автомобиль. Борисовский район Белгородской области граничит с Харьковской областью Украины. Протяженность украинской границы с Борисовским районом составляет около 18 километров.
https://ria.ru/20250111/sdelka-1993152946.html
белгородская область
харьковская область
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/18/1911532235_0:201:2463:2048_1920x0_80_0_0_2bb049473c7dd70352f635e444aa24f0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, белгородская область, харьковская область, украина, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Харьковская область, Украина, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
В белгородском селе при атаке дрона ВСУ пострадал мужчина
Гладков: при атаке дрона в селе Байцуры Белгородской области пострадал мужчина