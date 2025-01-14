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В белгородском селе при атаке дрона ВСУ пострадал мужчина - РИА Новости, 14.01.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
14:28 14.01.2025
https://ria.ru/20250114/ataka-1993659544.html
В белгородском селе при атаке дрона ВСУ пострадал мужчина
В белгородском селе при атаке дрона ВСУ пострадал мужчина - РИА Новости, 14.01.2025
В белгородском селе при атаке дрона ВСУ пострадал мужчина
Мужчина получил контузию и осколочные ранения при атаке украинского дрона в селе Байцуры Борисовского района, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав... РИА Новости, 14.01.2025
2025-01-14T14:28:00+03:00
2025-01-14T14:28:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
харьковская область
украина
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
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БЕЛГОРОД, 14 янв - РИА Новости. Мужчина получил контузию и осколочные ранения при атаке украинского дрона в селе Байцуры Борисовского района, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. "Село Байцуры Борисовского района атаковано беспилотником ВСУ. Ранен мирный житель. Мужчину с контузией и множественными осколочными ранениями попутным транспортом доставили в Борисовскую ЦРБ, где ему оказали первую помощь. Для прохождения дальнейшего лечения бригада СМП транспортирует пострадавшего в областную клиническую больницу", - написал Гладков в Telegram-канале. Он добавил, что в селе в результате сбросов взрывных устройств с беспилотника повреждены частный дом и грузовой автомобиль. Борисовский район Белгородской области граничит с Харьковской областью Украины. Протяженность украинской границы с Борисовским районом составляет около 18 километров.
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происшествия, белгородская область, харьковская область, украина, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Харьковская область, Украина, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
В белгородском селе при атаке дрона ВСУ пострадал мужчина

Гладков: при атаке дрона в селе Байцуры Белгородской области пострадал мужчина

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 14.01.2025
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БЕЛГОРОД, 14 янв - РИА Новости. Мужчина получил контузию и осколочные ранения при атаке украинского дрона в селе Байцуры Борисовского района, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
«
"Село Байцуры Борисовского района атаковано беспилотником ВСУ. Ранен мирный житель. Мужчину с контузией и множественными осколочными ранениями попутным транспортом доставили в Борисовскую ЦРБ, где ему оказали первую помощь. Для прохождения дальнейшего лечения бригада СМП транспортирует пострадавшего в областную клиническую больницу", - написал Гладков в Telegram-канале.
Он добавил, что в селе в результате сбросов взрывных устройств с беспилотника повреждены частный дом и грузовой автомобиль.
Борисовский район Белгородской области граничит с Харьковской областью Украины. Протяженность украинской границы с Борисовским районом составляет около 18 километров.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 11.01.2025
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородская областьХарьковская областьУкраинаВячеслав ГладковВооруженные силы Украины
 
 
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