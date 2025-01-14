https://ria.ru/20250114/ataka-1993659544.html

В белгородском селе при атаке дрона ВСУ пострадал мужчина

В белгородском селе при атаке дрона ВСУ пострадал мужчина - РИА Новости, 14.01.2025

В белгородском селе при атаке дрона ВСУ пострадал мужчина

Мужчина получил контузию и осколочные ранения при атаке украинского дрона в селе Байцуры Борисовского района, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав... РИА Новости, 14.01.2025

2025-01-14T14:28:00+03:00

2025-01-14T14:28:00+03:00

2025-01-14T14:28:00+03:00

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БЕЛГОРОД, 14 янв - РИА Новости. Мужчина получил контузию и осколочные ранения при атаке украинского дрона в селе Байцуры Борисовского района, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. "Село Байцуры Борисовского района атаковано беспилотником ВСУ. Ранен мирный житель. Мужчину с контузией и множественными осколочными ранениями попутным транспортом доставили в Борисовскую ЦРБ, где ему оказали первую помощь. Для прохождения дальнейшего лечения бригада СМП транспортирует пострадавшего в областную клиническую больницу", - написал Гладков в Telegram-канале. Он добавил, что в селе в результате сбросов взрывных устройств с беспилотника повреждены частный дом и грузовой автомобиль. Борисовский район Белгородской области граничит с Харьковской областью Украины. Протяженность украинской границы с Борисовским районом составляет около 18 километров.

https://ria.ru/20250111/sdelka-1993152946.html

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Наталья Макарова

происшествия, белгородская область, харьковская область, украина, вячеслав гладков, вооруженные силы украины