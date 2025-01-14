https://ria.ru/20250114/ataka-1993563319.html

Тульская область подверглась массированной атаке украинских дронов

Тульская область подверглась массированной атаке украинских дронов - РИА Новости, 14.01.2025

Тульская область подверглась массированной атаке украинских дронов

Тульская область подверглась массированной атаке украинских беспилотников, сообщил губернатор Дмитрий Миляев в Telegram-канале. РИА Новости, 14.01.2025

2025-01-14T01:56:00+03:00

2025-01-14T01:56:00+03:00

2025-01-14T02:05:00+03:00

специальная военная операция на украине

тульская область

дмитрий миляев

министерство обороны рф (минобороны рф)

происшествия

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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Тульская область подверглась массированной атаке украинских беспилотников, сообщил губернатор Дмитрий Миляев в Telegram-канале."Сегодня ночью Тульская область подвергается массированной атаке украинских беспилотников. Работают дежурные средства ПВО Министерства обороны РФ. По предварительной информации, воздушные цели поражены", — написал он.Глава региона также подчеркнул, что пострадавших нет. Информация о повреждениях уточняется.ВСУ ежедневно обстреливают российскую территорию, наносят удары с дронов и устраивают диверсии. В Брянской, Курской и Белгородской областях действует режим контртеррористической операции.

https://ria.ru/20240307/bespilotniki-1931615288.html

тульская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

тульская область, дмитрий миляев, министерство обороны рф (минобороны рф), происшествия