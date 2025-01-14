https://ria.ru/20250114/ataka-1993563319.html
Тульская область подверглась массированной атаке украинских дронов
Тульская область подверглась массированной атаке украинских дронов - РИА Новости, 14.01.2025
Тульская область подверглась массированной атаке украинских дронов
Тульская область подверглась массированной атаке украинских беспилотников, сообщил губернатор Дмитрий Миляев в Telegram-канале. РИА Новости, 14.01.2025
2025-01-14T01:56:00+03:00
2025-01-14T01:56:00+03:00
2025-01-14T02:05:00+03:00
специальная военная операция на украине
тульская область
дмитрий миляев
министерство обороны рф (минобороны рф)
происшествия
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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Тульская область подверглась массированной атаке украинских беспилотников, сообщил губернатор Дмитрий Миляев в Telegram-канале."Сегодня ночью Тульская область подвергается массированной атаке украинских беспилотников. Работают дежурные средства ПВО Министерства обороны РФ. По предварительной информации, воздушные цели поражены", — написал он.Глава региона также подчеркнул, что пострадавших нет. Информация о повреждениях уточняется.ВСУ ежедневно обстреливают российскую территорию, наносят удары с дронов и устраивают диверсии. В Брянской, Курской и Белгородской областях действует режим контртеррористической операции.
https://ria.ru/20240307/bespilotniki-1931615288.html
тульская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
тульская область, дмитрий миляев, министерство обороны рф (минобороны рф), происшествия
Специальная военная операция на Украине, Тульская область, Дмитрий Миляев, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Происшествия
Тульская область подверглась массированной атаке украинских дронов
Тульский губернатор Миляев сообщил о массированной атаке украинских дронов