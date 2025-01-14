https://ria.ru/20250114/armeniya-1993742653.html

Армения начала переговоры с США по атомному сотрудничеству

Армения начала переговоры с США по атомному сотрудничеству - РИА Новости, 14.01.2025

Армения начала переговоры с США по атомному сотрудничеству

Армения начинает переговоры с США по соглашению о сотрудничестве в атомной сфере, сообщил глава армянского МИД Арарат Мирзоян в ходе церемонии подписания... РИА Новости, 14.01.2025

2025-01-14T22:22:00+03:00

2025-01-14T22:22:00+03:00

2025-01-14T22:22:00+03:00

в мире

армения

сша

ереван

арарат мирзоян

энтони блинкен

никол пашинян

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

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ЕРЕВАН, 14 янв - РИА Новости. Армения начинает переговоры с США по соглашению о сотрудничестве в атомной сфере, сообщил глава армянского МИД Арарат Мирзоян в ходе церемонии подписания документа о создании комиссии по стратегическому партнерству с американским госсекретарем Энтони Блинкеном. "Мы начинаем переговоры по соглашению о сотрудничестве с Соединенными Штатами в атомной сфере, широко известному как "Соглашение 123". Он обеспечит основу для сотрудничества в мирном использовании ядерной энергии и обозначит нашу приверженность мирному развитию ядерной отрасли в соответствии с самыми высокими стандартами безопасности, защищенности и нераспространения", - заявил Мирзоян. В августе 2024 года госдеп сообщил, что Соединенные Штаты изучают возможность предоставления Армении по ее запросу доступа к американским гражданским ядерным технологиям, предусмотренного "Соглашением 123". Документ получил свое название по номеру статьи 123 американского закона об атомной энергии. Она оговаривает возможность сотрудничества с "нациями, группами наций или региональными оборонными организациями" только на условиях заключения соответствующего соглашения, которое утверждается президентом и ратифицируется парламентом Соединенных Штатов. Согласно данным Госдепартамента за 2022 год, США заключили такие соглашения с 48 странами и территориями. Если Армения присоединится к соглашению, то это может открыть путь к проектированию и строительству в Армении новой АЭС по американской технологии, которая заменит атомную электростанцию, построенную в советское время. В ноябре 2023 года армянский премьер Никол Пашинян заявил, что перед Арменией стоит задача строительства нового энергоблока АЭС, Ереван ведет переговоры с Россией, США, Южной Кореей, чтобы оценить, какие предложения будут выгодны с коммерческой точки зрения и с точки зрения эффективности. В Армении действует одна АЭС с двумя энергоблоками на базе сейсмостойких реакторов типа ВВЭР-440, введенными в эксплуатацию в 1976 и 1980 годах. АЭС была остановлена в марте 1989 года после Спитакского землетрясения, но второй энергоблок повторно введен в действие в ноябре 1995 года. С помощью "Росатома" в 2021 году закончилась его модернизация. Срок эксплуатации действующего блока АЭС продлен пока до 2026 года. Правительство Армении приняло постановление о начале процесса по продлению эксплуатации Армянской АЭС до 2036 года. В декабре 2023 года ЗАО "Армянская АЭС" подписало с компанией "Русатом Сервис" - интегратором сервисного предложения ГК "Росатом" для АЭС за рубежом - рамочный контракт на выполнение комплекса мероприятий по повторному продлению срока эксплуатации второго энергоблока Армянской АЭС. В рамках форума "Атомэкспо-2024" в Сочи 26 марта стороны заключили контракт на поставку оборудования и модернизацию системы охлаждения реакторного отделения энергоблока АЭС. В ходе форума первый замглавы "Росатома" - директор блока по развитию и международному бизнесу Кирилл Комаров отметил, что госкорпорация готова выполнить заказ Армении на новую АЭС любой мощности, такая возможность сейчас обсуждается.

https://ria.ru/20250114/armeniya-1993740224.html

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в мире, армения, сша, ереван, арарат мирзоян, энтони блинкен, никол пашинян, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", армянская аэс, государственный департамент сша