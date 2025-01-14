https://ria.ru/20250114/armeniya-1993738947.html
США и Армения создадут комиссию по стратегическому партнерству
США и Армения создадут комиссию по стратегическому партнерству - РИА Новости, 14.01.2025
США и Армения создадут комиссию по стратегическому партнерству
Глава МИД Армении Арарат Мирзоян и госсекретарь США Энтони Блинкен подписали в Вашингтоне документ о создании совместной комиссии по стратегическому... РИА Новости, 14.01.2025
2025-01-14T21:38:00+03:00
2025-01-14T21:38:00+03:00
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ЕРЕВАН, 14 янв — РИА Новости. Глава МИД Армении Арарат Мирзоян и госсекретарь США Энтони Блинкен подписали в Вашингтоне документ о создании совместной комиссии по стратегическому партнерству, церемония подписания транслировалась на YouTube-канале Госдепартамента."Он охватывает широкий спектр сфер, включая укрепление экономических и энергетических связей, углубление сотрудничества в области обороны и безопасности, укрепление демократических институтов, продвижение справедливости и верховенства закона, содействие инновациям и высоким технологиям, а также расширение контактов между людьми", — заявил глава армянского внешнеполитического ведомства.По словам Мирзояна, документ обеспечивает прочную основу и придает больше амбиций двустороннему сотрудничеству.Помимо этого, он добавил, что Ереван начинает переговоры по соглашению о сотрудничестве с США в области атомной энергетики.По словам Блинкена, комиссия создает основу для расширения двустороннего сотрудничества в ряде ключевых областей: экономическом взаимодействии, сферах безопасности и обороны, демократии, правосудия, инклюзивности, взаимообмена между народами. Блинкен также добавил, что Армения также намерена присоединиться к глобальной коалиции стран по борьбе с террористической группировкой ИГ*.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал суверенным правом Армении развивать отношения со всеми странами, в том числе с США. При этом он подчеркнул, что Вашингтон никогда не играл стабилизирующую роль на Южном Кавказе.На минувшей неделе армянское правительство поддержало законодательную инициативу прозападных сил о начале процесса присоединения республики к Евросоюзу, которую должен рассмотреть парламент. Девятого января вице-премьер России Алексей Оверчук заявил, что Москва рассматривает обсуждение в Армении законопроекта о вступлении в Евросоюз как начало выхода Еревана из ЕАЭС и будет выстраивать экономическую политику в отношении Армении с учетом этого обстоятельства. Вместе с тем он подчеркнул, что такое решение — суверенный выбор Армении, на который она имеет право.* Запрещенная в России террористическая группировка.
https://ria.ru/20250114/armeniya-1993626876.html
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в мире, армения, сша, арарат мирзоян, энтони блинкен
В мире, Армения, США, Арарат Мирзоян, Энтони Блинкен
США и Армения создадут комиссию по стратегическому партнерству
США и Армения подписали документ о создании совместной комиссии по партнерству
ЕРЕВАН, 14 янв — РИА Новости.
Глава МИД Армении Арарат Мирзоян и госсекретарь США Энтони Блинкен подписали в Вашингтоне документ о создании совместной комиссии по стратегическому партнерству, церемония подписания транслировалась на YouTube-канале
Госдепартамента.
"Он охватывает широкий спектр сфер, включая укрепление экономических и энергетических связей, углубление сотрудничества в области обороны и безопасности, укрепление демократических институтов, продвижение справедливости и верховенства закона, содействие инновациям и высоким технологиям, а также расширение контактов между людьми", — заявил глава армянского внешнеполитического ведомства.
По словам Мирзояна
, документ обеспечивает прочную основу и придает больше амбиций двустороннему сотрудничеству.
Помимо этого, он добавил, что Ереван начинает переговоры по соглашению о сотрудничестве с США в области атомной энергетики.
По словам Блинкена, комиссия создает основу для расширения двустороннего сотрудничества в ряде ключевых областей: экономическом взаимодействии, сферах безопасности и обороны, демократии, правосудия, инклюзивности, взаимообмена между народами.
Блинкен также добавил, что Армения также намерена присоединиться к глобальной коалиции стран по борьбе с террористической группировкой ИГ*.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал суверенным правом Армении развивать отношения со всеми странами, в том числе с США. При этом он подчеркнул, что Вашингтон никогда не играл стабилизирующую роль на Южном Кавказе.
На минувшей неделе армянское правительство поддержало законодательную инициативу прозападных сил о начале процесса присоединения республики к Евросоюзу, которую должен рассмотреть парламент. Девятого января вице-премьер России Алексей Оверчук
заявил, что Москва рассматривает обсуждение в Армении законопроекта о вступлении в Евросоюз как начало выхода Еревана
из ЕАЭС и будет выстраивать экономическую политику в отношении Армении с учетом этого обстоятельства. Вместе с тем он подчеркнул, что такое решение — суверенный выбор Армении, на который она имеет право.
* Запрещенная в России террористическая группировка.