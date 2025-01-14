https://ria.ru/20250114/armeniya-1993738947.html

США и Армения создадут комиссию по стратегическому партнерству

США и Армения создадут комиссию по стратегическому партнерству - РИА Новости, 14.01.2025

США и Армения создадут комиссию по стратегическому партнерству

Глава МИД Армении Арарат Мирзоян и госсекретарь США Энтони Блинкен подписали в Вашингтоне документ о создании совместной комиссии по стратегическому... РИА Новости, 14.01.2025

2025-01-14T21:38:00+03:00

2025-01-14T21:38:00+03:00

2025-01-14T23:21:00+03:00

в мире

армения

сша

арарат мирзоян

энтони блинкен

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/14/1941274384_0:123:3072:1851_1920x0_80_0_0_27e493a56cbdcb19102d235ac768cf24.jpg

ЕРЕВАН, 14 янв — РИА Новости. Глава МИД Армении Арарат Мирзоян и госсекретарь США Энтони Блинкен подписали в Вашингтоне документ о создании совместной комиссии по стратегическому партнерству, церемония подписания транслировалась на YouTube-канале Госдепартамента."Он охватывает широкий спектр сфер, включая укрепление экономических и энергетических связей, углубление сотрудничества в области обороны и безопасности, укрепление демократических институтов, продвижение справедливости и верховенства закона, содействие инновациям и высоким технологиям, а также расширение контактов между людьми", — заявил глава армянского внешнеполитического ведомства.По словам Мирзояна, документ обеспечивает прочную основу и придает больше амбиций двустороннему сотрудничеству.Помимо этого, он добавил, что Ереван начинает переговоры по соглашению о сотрудничестве с США в области атомной энергетики.По словам Блинкена, комиссия создает основу для расширения двустороннего сотрудничества в ряде ключевых областей: экономическом взаимодействии, сферах безопасности и обороны, демократии, правосудия, инклюзивности, взаимообмена между народами. Блинкен также добавил, что Армения также намерена присоединиться к глобальной коалиции стран по борьбе с террористической группировкой ИГ*.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал суверенным правом Армении развивать отношения со всеми странами, в том числе с США. При этом он подчеркнул, что Вашингтон никогда не играл стабилизирующую роль на Южном Кавказе.На минувшей неделе армянское правительство поддержало законодательную инициативу прозападных сил о начале процесса присоединения республики к Евросоюзу, которую должен рассмотреть парламент. Девятого января вице-премьер России Алексей Оверчук заявил, что Москва рассматривает обсуждение в Армении законопроекта о вступлении в Евросоюз как начало выхода Еревана из ЕАЭС и будет выстраивать экономическую политику в отношении Армении с учетом этого обстоятельства. Вместе с тем он подчеркнул, что такое решение — суверенный выбор Армении, на который она имеет право.* Запрещенная в России террористическая группировка.

https://ria.ru/20250114/armeniya-1993626876.html

https://ria.ru/20250114/lavrov-1993637951.html

армения

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, армения, сша, арарат мирзоян, энтони блинкен