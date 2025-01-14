https://ria.ru/20250114/armeniya-1993626876.html

Лавров назвал невозможным членство Армении в ЕС и ЕАЭС

Лавров назвал невозможным членство Армении в ЕС и ЕАЭС - РИА Новости, 14.01.2025

Лавров назвал невозможным членство Армении в ЕС и ЕАЭС

Членство Армении в Евросоюзе, о стремлении к которому объявил Ереван, несовместимо с одновременным участием в ЕАЭС, заявил министр иностранных дел России Сергей РИА Новости, 14.01.2025

2025-01-14T12:34:00+03:00

2025-01-14T12:34:00+03:00

2025-01-14T12:45:00+03:00

армения

евросоюз

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россия

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алексей оверчук

ереван

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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Членство Армении в Евросоюзе, о стремлении к которому объявил Ереван, несовместимо с одновременным участием в ЕАЭС, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.Ранее правительство Армении поддержало законодательную инициативу о начале процесса присоединения республики к Евросоюзу, которую рассмотрит парламент.Лавров напомнил о заявлении вице-премьера РФ Алексея Оверчука, занимающегося развитием ЕАЭС, о несовместимости ЕАЭС и ЕС."Потому что это две разные зоны свободной торговли, две разные системы снижения или отказа от пошлин и тарифов, они не совпадают", - сказал он на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2024 году.

https://ria.ru/20250113/armeniya-1993467535.html

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армения, евросоюз, евразийский экономический союз, россия, сергей лавров, алексей оверчук, ереван