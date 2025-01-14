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Лавров назвал невозможным членство Армении в ЕС и ЕАЭС - РИА Новости, 14.01.2025
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12:34 14.01.2025 (обновлено: 12:45 14.01.2025)
https://ria.ru/20250114/armeniya-1993626876.html
Лавров назвал невозможным членство Армении в ЕС и ЕАЭС
Лавров назвал невозможным членство Армении в ЕС и ЕАЭС - РИА Новости, 14.01.2025
Лавров назвал невозможным членство Армении в ЕС и ЕАЭС
Членство Армении в Евросоюзе, о стремлении к которому объявил Ереван, несовместимо с одновременным участием в ЕАЭС, заявил министр иностранных дел России Сергей РИА Новости, 14.01.2025
2025-01-14T12:34:00+03:00
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армения
евросоюз
евразийский экономический союз
россия
сергей лавров
алексей оверчук
ереван
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Членство Армении в Евросоюзе, о стремлении к которому объявил Ереван, несовместимо с одновременным участием в ЕАЭС, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.Ранее правительство Армении поддержало законодательную инициативу о начале процесса присоединения республики к Евросоюзу, которую рассмотрит парламент.Лавров напомнил о заявлении вице-премьера РФ Алексея Оверчука, занимающегося развитием ЕАЭС, о несовместимости ЕАЭС и ЕС."Потому что это две разные зоны свободной торговли, две разные системы снижения или отказа от пошлин и тарифов, они не совпадают", - сказал он на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2024 году.
https://ria.ru/20250113/armeniya-1993467535.html
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армения, евросоюз, евразийский экономический союз, россия, сергей лавров, алексей оверчук, ереван
Армения, Евросоюз, Евразийский экономический союз, Россия, Сергей Лавров, Алексей Оверчук, Ереван
Лавров назвал невозможным членство Армении в ЕС и ЕАЭС

Лавров заявил, что членство Армении в ЕС и ЕАЭС несовместимо

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 14.01.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Членство Армении в Евросоюзе, о стремлении к которому объявил Ереван, несовместимо с одновременным участием в ЕАЭС, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Ранее правительство Армении поддержало законодательную инициативу о начале процесса присоединения республики к Евросоюзу, которую рассмотрит парламент.
Лавров напомнил о заявлении вице-премьера РФ Алексея Оверчука, занимающегося развитием ЕАЭС, о несовместимости ЕАЭС и ЕС.
"Потому что это две разные зоны свободной торговли, две разные системы снижения или отказа от пошлин и тарифов, они не совпадают", - сказал он на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2024 году.
Ереван - РИА Новости, 1920, 13.01.2025
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АрменияЕвросоюзЕвразийский экономический союзРоссияСергей ЛавровАлексей ОверчукЕреван
 
 
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