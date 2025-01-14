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Суд арестовал украинского агента, готовившего теракт под Ярославлем
Суд арестовал украинского агента, готовившего теракт под Ярославлем - РИА Новости, 14.01.2025
Суд арестовал украинского агента, готовившего теракт под Ярославлем
Украинского агента, задержанного за попытку отравить работников предприятия оборонно-промышленного комплекса в Ярославской области, заключили под стражу до 7... РИА Новости, 14.01.2025
2025-01-14T10:23:00+03:00
2025-01-14T10:23:00+03:00
2025-01-14T11:13:00+03:00
происшествия
ярославль
украина
ярославская область
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ЯРОСЛАВЛЬ, 14 янв – РИА Новости. Украинского агента, задержанного за попытку отравить работников предприятия оборонно-промышленного комплекса в Ярославской области, заключили под стражу до 7 марта, сообщила РИА Новости представитель Ярославского областного суда."Кировский районный суд Ярославля 10 января 2025 года избрал в отношении мужчины 1984 года рождения, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 30, пункту а части 3 статьи 205 УК РФ, частью 2 статьи 280 УК РФ, меру пресечения в виде заключения под стражу сроком до 7 марта 2025 года", — рассказали в суде. ФСБ ранее сообщала о пресечении попытки украинских спецслужб совершить теракт с использованием химических веществ против сотрудников оборонного предприятия в Ярославской области. Задержанным оказался россиянин, который по указке Киева должен был залить отраву в воздуховоды автомобилей работников. Уточняется, что обнаруженные при задержании химические вещества вызывают ожоги дыхательных путей и могут привести к летальному исходу.По данным ведомства, Киев координировал действия террориста с помощью зарубежных интернет-мессенджеров. Задержанный украинский агент признал вину.
https://ria.ru/20250109/transsib-1992873310.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ярославль, украина, ярославская область
Происшествия, Ярославль, Украина, Ярославская область
Суд арестовал украинского агента, готовившего теракт под Ярославлем
Украинского агента, готовившего теракт под Ярославлем, арестовали до 7 марта