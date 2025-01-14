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В Тульской области из-за падения обломков БПЛА повреждены пять автомобилей
В Тульской области из-за падения обломков БПЛА повреждены пять автомобилей - РИА Новости, 14.01.2025
В Тульской области из-за падения обломков БПЛА повреждены пять автомобилей
Остекление выбито больше, чем у 10 жилых помещений, и повреждено пять автомобилей в Алексине в результате падения обломков украинских беспилотников, сообщил... РИА Новости, 14.01.2025
2025-01-14T19:42:00+03:00
2025-01-14T19:42:00+03:00
2025-01-14T19:44:00+03:00
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ТУЛА, 14 янв - РИА Новости. Остекление выбито больше, чем у 10 жилых помещений, и повреждено пять автомобилей в Алексине в результате падения обломков украинских беспилотников, сообщил губернатор Тульской области Дмитрий Миляев. Губернатор напомнил, что в ночь на вторник регион подвергся массовой атаке украинских беспилотников. Дежурные службы ПВО Минобороны России уничтожили 17 БПЛА. "Сегодня в Алексине провели дополнительное обследование после падения обломков БПЛА. На сегодняшний момент ситуация следующая. Частично нарушено остекление в 13 жилых помещениях. Повреждены 4 гаража и 1 хозпостройка, а также 4 автомобиля, 1 - сгорел полностью", - написал Миляев в Telegram-канале. Он добавил, что администрация города занимается работой по замене оконных блоков.
https://ria.ru/20250114/bryansk-1993707103.html
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алексин, тульская область, дмитрий миляев, министерство обороны рф (минобороны рф), россия, украина
Специальная военная операция на Украине, Алексин, Тульская область, Дмитрий Миляев, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Россия, Украина
В Тульской области из-за падения обломков БПЛА повреждены пять автомобилей
В Алексине из-за падения БПЛА повреждены более десяти жилых зданий и пять авто