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Украинский агент раскрыл, сколько ему заплатили за подготовку теракта - РИА Новости, 14.01.2025
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13:14 14.01.2025
https://ria.ru/20250114/agent-1993638447.html
Украинский агент раскрыл, сколько ему заплатили за подготовку теракта
Украинский агент раскрыл, сколько ему заплатили за подготовку теракта - РИА Новости, 14.01.2025
Украинский агент раскрыл, сколько ему заплатили за подготовку теракта
Задержанный агент украинских спецслужб рассказал, что получил от куратора 10 тысяч рублей за разведку мест парковки автомобилей работников ярославского... РИА Новости, 14.01.2025
2025-01-14T13:14:00+03:00
2025-01-14T13:14:00+03:00
происшествия
украина
россия
ярославская область
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
ярославский областной суд
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Задержанный агент украинских спецслужб рассказал, что получил от куратора 10 тысяч рублей за разведку мест парковки автомобилей работников ярославского предприятия ОПК, которых планировалось отравить, видео с признанием обнародовала ФСБ России. "Я провел рекогносцировку местности - автопарковки - и отправил их куратору. Куратор за это мне заплатил 10 тысяч рублей", - сказал задержанный. ФСБ сообщила ранее, что предотвратила задуманный спецслужбами Украины теракт с применением токсичных веществ против работников оборонного предприятия в Ярославской области. Теракт должен был устроить гражданин России, он задержан. Химикат, вызывающий ожоги дыхательных путей и возможную смерть, планировалось залить в воздуховоды автомобилей работников предприятия. Действия злоумышленника координировались с Украины через мессенджеры. Задержанный агент Украины, 1984 года рождения, заключен под стражу до 7 марта, сообщила РИА Новости представитель Ярославского областного суда.
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происшествия, украина, россия, ярославская область, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), ярославский областной суд
Происшествия, Украина, Россия, Ярославская область, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Ярославский областной суд
Украинский агент раскрыл, сколько ему заплатили за подготовку теракта

Задержанный за попытку отравить сотрудников ОПК получил 10 тысяч рублей

© ФСБ РоссииЗадержание подозреваемого в подготовке теракта с применением токсичных химических веществ
Задержание подозреваемого в подготовке теракта с применением токсичных химических веществ - РИА Новости, 1920, 14.01.2025
© ФСБ России
Задержание подозреваемого в подготовке теракта с применением токсичных химических веществ
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Задержанный агент украинских спецслужб рассказал, что получил от куратора 10 тысяч рублей за разведку мест парковки автомобилей работников ярославского предприятия ОПК, которых планировалось отравить, видео с признанием обнародовала ФСБ России.
"Я провел рекогносцировку местности - автопарковки - и отправил их куратору. Куратор за это мне заплатил 10 тысяч рублей", - сказал задержанный.
ФСБ сообщила ранее, что предотвратила задуманный спецслужбами Украины теракт с применением токсичных веществ против работников оборонного предприятия в Ярославской области. Теракт должен был устроить гражданин России, он задержан. Химикат, вызывающий ожоги дыхательных путей и возможную смерть, планировалось залить в воздуховоды автомобилей работников предприятия. Действия злоумышленника координировались с Украины через мессенджеры.
Задержанный агент Украины, 1984 года рождения, заключен под стражу до 7 марта, сообщила РИА Новости представитель Ярославского областного суда.
Задержание лиц, планировавших теракт против топ-менеджера оборонного предприятия - РИА Новости, 1920, 25.12.2024
В Подмосковье предотвратили теракт против главы предприятия ОПК
25 декабря 2024, 08:47
 
ПроисшествияУкраинаРоссияЯрославская областьФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Ярославский областной суд
 
 
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