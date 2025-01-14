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Агент украинских спецслужб рассказал о своем задержании
Агент украинских спецслужб рассказал о своем задержании - РИА Новости, 14.01.2025
Агент украинских спецслужб рассказал о своем задержании
Агент украинских спецслужб рассказал, что был задержан 8 января после изъятия из тайника химикатов, которыми хотел отравить сотрудников предприятия ОПК в... РИА Новости, 14.01.2025
2025-01-14T12:56:00+03:00
2025-01-14T12:56:00+03:00
2025-01-14T12:56:00+03:00
происшествия
украина
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федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
ярославский областной суд
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Агент украинских спецслужб рассказал, что был задержан 8 января после изъятия из тайника химикатов, которыми хотел отравить сотрудников предприятия ОПК в Ярославской области, видео с его признанием обнародовала ФСБ России. По словам задержанного, он попросил своего украинского куратора выслать яд "для применения". "И 8.01.2025 года мне скинули данные, где закладка лежит. Я пошел, забрал ее и на обратном пути был задержан сотрудниками правоохранительных органов", - сказал злоумышленник. ФСБ сообщила ранее, что предотвратила задуманный спецслужбами Украины теракт с применением токсичных веществ против работников оборонного предприятия в Ярославской области. Теракт должен был устроить гражданин России, он задержан. Химикат, вызывающий ожоги дыхательных путей и возможную смерть, планировалось залить в воздуховоды автомобилей работников предприятия. Действия злоумышленника координировались с Украины через мессенджеры. Задержанный агент Украины, 1984 года рождения, заключен под стражу до 7 марта, сообщила РИА Новости представитель Ярославского областного суда.
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Кадры задержания гражданина России, который по заданию спецслужб Украины планировал теракт против работников оборонного предприятия
Кадры от ФСБ задержания гражданина России, который по заданию спецслужб Украины планировал теракт с применением токсичных веществ против работников оборонного предприятия в Ярославской области. Злоумышленник заявил, что сотрудничал с украинскими спецслужбами с декабря 2024.
За разведку мест парковки автомобилей сотрудников предприятия ОПК он получил от куратора 10 тыс рублей.
2025-01-14T12:56
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происшествия, украина, ярославская область, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), ярославский областной суд
Происшествия, Украина, Ярославская область, Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Ярославский областной суд
Агент украинских спецслужб рассказал о своем задержании
Агент украинских спецслужб рассказал, что был задержан после изъятия химикатов