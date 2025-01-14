https://ria.ru/20250114/agent-1993633508.html

Агент украинских спецслужб рассказал о своем задержании

Агент украинских спецслужб рассказал о своем задержании - РИА Новости, 14.01.2025

Агент украинских спецслужб рассказал о своем задержании

Агент украинских спецслужб рассказал, что был задержан 8 января после изъятия из тайника химикатов, которыми хотел отравить сотрудников предприятия ОПК в... РИА Новости, 14.01.2025

2025-01-14T12:56:00+03:00

2025-01-14T12:56:00+03:00

2025-01-14T12:56:00+03:00

происшествия

украина

ярославская область

россия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

ярославский областной суд

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/0e/1993630254_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_09a8ace2590ddbe876a0c24a243a6233.jpg

МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Агент украинских спецслужб рассказал, что был задержан 8 января после изъятия из тайника химикатов, которыми хотел отравить сотрудников предприятия ОПК в Ярославской области, видео с его признанием обнародовала ФСБ России. По словам задержанного, он попросил своего украинского куратора выслать яд "для применения". "И 8.01.2025 года мне скинули данные, где закладка лежит. Я пошел, забрал ее и на обратном пути был задержан сотрудниками правоохранительных органов", - сказал злоумышленник. ФСБ сообщила ранее, что предотвратила задуманный спецслужбами Украины теракт с применением токсичных веществ против работников оборонного предприятия в Ярославской области. Теракт должен был устроить гражданин России, он задержан. Химикат, вызывающий ожоги дыхательных путей и возможную смерть, планировалось залить в воздуховоды автомобилей работников предприятия. Действия злоумышленника координировались с Украины через мессенджеры. Задержанный агент Украины, 1984 года рождения, заключен под стражу до 7 марта, сообщила РИА Новости представитель Ярославского областного суда.

https://ria.ru/20241228/fsb-1991793329.html

украина

ярославская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кадры задержания гражданина России, который по заданию спецслужб Украины планировал теракт против работников оборонного предприятия Кадры от ФСБ задержания гражданина России, который по заданию спецслужб Украины планировал теракт с применением токсичных веществ против работников оборонного предприятия в Ярославской области. Злоумышленник заявил, что сотрудничал с украинскими спецслужбами с декабря 2024. За разведку мест парковки автомобилей сотрудников предприятия ОПК он получил от куратора 10 тыс рублей. 2025-01-14T12:56 true PT2M41S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, украина, ярославская область, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), ярославский областной суд