Рейтинг@Mail.ru
Задержанный украинский агент признался, что готовил теракт под Ярославлем - РИА Новости, 14.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:22 14.01.2025 (обновлено: 09:40 14.01.2025)
https://ria.ru/20250114/agent-1993584512.html
Задержанный украинский агент признался, что готовил теракт под Ярославлем
Задержанный украинский агент признался, что готовил теракт под Ярославлем - РИА Новости, 14.01.2025
Задержанный украинский агент признался, что готовил теракт под Ярославлем
Задержанный агент Украины признался, что готовился отравить работников предприятия ОПК в Ярославской области, соответствующие видеокадры ФСБ показал телеканал... РИА Новости, 14.01.2025
2025-01-14T09:22:00+03:00
2025-01-14T09:40:00+03:00
происшествия
украина
ярославская область
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/03/1869375330_354:85:3072:1614_1920x0_80_0_0_4ba6782fac6d26c837c9879c965bf50c.jpg
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Задержанный агент Украины признался, что готовился отравить работников предприятия ОПК в Ярославской области, соответствующие видеокадры ФСБ показал телеканал "Россия 24". "В сети Telegram на меня вышел представитель Украины. Он мне предложил совершить теракт, предложил использовать яд, на что я согласился", - сказал задержанный. До этого злоумышленник, по его словам, размещал в соцсетях призывы о прекращении спецоперации "и уничтожении сотрудников ФСБ и МВД".ФСБ сообщила, что предотвратила задуманный спецслужбами Украины теракт с применением токсичных веществ против работников оборонного предприятия в Ярославской области. Теракт должен был устроить гражданин России, он задержан. Химикат, вызывающий ожоги дыхательных путей и возможную смерть, планировалось залить в воздуховоды автомобилей работников предприятия. Действия злоумышленника координировались с Украины через мессенджеры.
https://ria.ru/20241225/fsb-1991134102.html
украина
ярославская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/03/1869375330_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_0ed8b5bbf824c14dd61b54de6b85919f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, украина, ярославская область, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Украина, Ярославская область, Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Задержанный украинский агент признался, что готовил теракт под Ярославлем

Украинский агент признался, что готовил теракт на предприятии ОПК под Ярославлем

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкБойцы спецназа ФСБ
Бойцы спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 14.01.2025
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
Бойцы спецназа ФСБ. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Задержанный агент Украины признался, что готовился отравить работников предприятия ОПК в Ярославской области, соответствующие видеокадры ФСБ показал телеканал "Россия 24".
«
"В сети Telegram на меня вышел представитель Украины. Он мне предложил совершить теракт, предложил использовать яд, на что я согласился", - сказал задержанный.
До этого злоумышленник, по его словам, размещал в соцсетях призывы о прекращении спецоперации "и уничтожении сотрудников ФСБ и МВД".
ФСБ сообщила, что предотвратила задуманный спецслужбами Украины теракт с применением токсичных веществ против работников оборонного предприятия в Ярославской области. Теракт должен был устроить гражданин России, он задержан. Химикат, вызывающий ожоги дыхательных путей и возможную смерть, планировалось залить в воздуховоды автомобилей работников предприятия. Действия злоумышленника координировались с Украины через мессенджеры.
Задержание лиц, планировавших теракт против топ-менеджера оборонного предприятия - РИА Новости, 1920, 25.12.2024
В Подмосковье предотвратили теракт против главы предприятия ОПК
25 декабря 2024, 08:47
 
ПроисшествияУкраинаЯрославская областьРоссияФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала