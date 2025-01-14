https://ria.ru/20250114/agent-1993584512.html

Задержанный украинский агент признался, что готовил теракт под Ярославлем

Задержанный украинский агент признался, что готовил теракт под Ярославлем - РИА Новости, 14.01.2025

Задержанный украинский агент признался, что готовил теракт под Ярославлем

Задержанный агент Украины признался, что готовился отравить работников предприятия ОПК в Ярославской области, соответствующие видеокадры ФСБ показал телеканал... РИА Новости, 14.01.2025

2025-01-14T09:22:00+03:00

2025-01-14T09:22:00+03:00

2025-01-14T09:40:00+03:00

происшествия

украина

ярославская область

россия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/03/1869375330_354:85:3072:1614_1920x0_80_0_0_4ba6782fac6d26c837c9879c965bf50c.jpg

МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Задержанный агент Украины признался, что готовился отравить работников предприятия ОПК в Ярославской области, соответствующие видеокадры ФСБ показал телеканал "Россия 24". "В сети Telegram на меня вышел представитель Украины. Он мне предложил совершить теракт, предложил использовать яд, на что я согласился", - сказал задержанный. До этого злоумышленник, по его словам, размещал в соцсетях призывы о прекращении спецоперации "и уничтожении сотрудников ФСБ и МВД".ФСБ сообщила, что предотвратила задуманный спецслужбами Украины теракт с применением токсичных веществ против работников оборонного предприятия в Ярославской области. Теракт должен был устроить гражданин России, он задержан. Химикат, вызывающий ожоги дыхательных путей и возможную смерть, планировалось залить в воздуховоды автомобилей работников предприятия. Действия злоумышленника координировались с Украины через мессенджеры.

https://ria.ru/20241225/fsb-1991134102.html

украина

ярославская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, украина, ярославская область, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)