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Задержанный украинский агент признался, что готовил теракт под Ярославлем
Задержанный украинский агент признался, что готовил теракт под Ярославлем - РИА Новости, 14.01.2025
Задержанный украинский агент признался, что готовил теракт под Ярославлем
Задержанный агент Украины признался, что готовился отравить работников предприятия ОПК в Ярославской области, соответствующие видеокадры ФСБ показал телеканал... РИА Новости, 14.01.2025
2025-01-14T09:22:00+03:00
2025-01-14T09:22:00+03:00
2025-01-14T09:40:00+03:00
происшествия
украина
ярославская область
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федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Задержанный агент Украины признался, что готовился отравить работников предприятия ОПК в Ярославской области, соответствующие видеокадры ФСБ показал телеканал "Россия 24". "В сети Telegram на меня вышел представитель Украины. Он мне предложил совершить теракт, предложил использовать яд, на что я согласился", - сказал задержанный. До этого злоумышленник, по его словам, размещал в соцсетях призывы о прекращении спецоперации "и уничтожении сотрудников ФСБ и МВД".ФСБ сообщила, что предотвратила задуманный спецслужбами Украины теракт с применением токсичных веществ против работников оборонного предприятия в Ярославской области. Теракт должен был устроить гражданин России, он задержан. Химикат, вызывающий ожоги дыхательных путей и возможную смерть, планировалось залить в воздуховоды автомобилей работников предприятия. Действия злоумышленника координировались с Украины через мессенджеры.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, украина, ярославская область, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Украина, Ярославская область, Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Задержанный украинский агент признался, что готовил теракт под Ярославлем
Украинский агент признался, что готовил теракт на предприятии ОПК под Ярославлем