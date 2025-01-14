https://ria.ru/20250114/afganistan-1993712481.html

В Афганистане запретили публиковать изображения животных, пишет Hast-e Sobh

В Афганистане запретили публиковать изображения животных, пишет Hast-e Sobh - РИА Новости, 14.01.2025

В Афганистане запретили публиковать изображения животных, пишет Hast-e Sobh

В двух афганских провинциях - Панджшир и Дайкунди - введены новые ограничения для СМИ и книгоиздательств в связи с исполнением закона о нравственности: к... РИА Новости, 14.01.2025

2025-01-14T18:43:00+03:00

2025-01-14T18:43:00+03:00

2025-01-14T18:43:00+03:00

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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. В двух афганских провинциях - Панджшир и Дайкунди - введены новые ограничения для СМИ и книгоиздательств в связи с исполнением закона о нравственности: к запрету на публикацию изображений живых существ на ТВ и в интернете прибавился прямой запрет для типографий на печатать изображений животных, сообщает интернет-газета Hast-e Sobh. "Одно из новых ограничений властей - запрет типографиям печатать изображения животных в ряде провинций, в частности в Панджшире и Дайкунди... И есть данные, что запрет на публикацию и печать изображений животных будет постепенно реализовываться во всех провинциях страны в соответствии со статьей 17 закона о поощрении добродетели и предотвращения порока", - пишет издание. "Продолжающиеся ограничения талибов (движение "Талибан" находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) в отношении СМИ и молчание об этих запретах поставили Афганистан на грань полной безвестности. По словам представителей журналистского сообщества, наряду с ликвидацией ряда СМИ и систематическим давлением на журналистов усиливается запрет на публикацию изображений живых существ", - отмечает Hasht-e Sobh, призывая медиасообщество и международные организации от имени афганских журналистов "протестовать по всему миру вплоть до нормализации ситуации". Закрытая властями "за антигосударственную пропаганду" в 2022 году и работающая в интернете с сервера, находящегося за пределами Афганистана, Hasht-e Sobh напоминает, что талибы запретили публикацию фотографий живых существ в большинстве афганских провинций. По ее данным, сегодня этот запрет официально введен уже в восьми из 34-х афганских провинций. "Ряд журналистов, работающих в Афганистане под контролем талибов, резко критикуют продолжающиеся гонения группировки на СМИ и журналистов. По их словам, свобода СМИ полностью попрана, а запрет на изображения и публикацию фотографий живых существ фактически привел страну к молчанию и безобразию", - отмечает интернет-издание. "Журналисты предупреждают, что если эту деградирующую ситуацию не остановить, то в скором времени голоса СМИ будут полностью заглушены, а медиаиндустрия страны рухнет ужаснейшим образом", - предупреждает Hasht-e Sobh. Газета информирует читателей, что журналист из западного афганского региона, идентифицирующий себя как Шамс, сообщил, что "средства массовой информации внутри Афганистана не имеют самостоятельности в информировании, производстве и подготовке к выпуску программ, и большинство из них стали рупором талибов". По его словам, самоцензура, отсутствие свободы, верховенства закона и массированное давление талибов на журналистов фактически разрушили концепцию свободных и независимых СМИ в афганском государстве. "В то же время несколько источников в журналистском сообществе выражают обеспокоенность по поводу продолжающейся ситуации со СМИ внутри Афганистана. По их словам, никакие издания и отдельные журналисты не имеют права критиковать действия талибов и не имеют права отражать голоса противников этой группировки. По их словам, СМИ по приказу талибов обязаны сообщать только о достижениях группировки, заявлениях об обеспечении безопасности талибами и улучшении условий жизни людей, а также отражать ту картину, которую группировка хочет видеть в Афганистане", - пишет Hasht-e Sobh. Со ссылкой на правозащитную организацию Центр афганской журналистики (AFJC), газета сообщает, что после принятия закона о нравственности запрет на изображение живых существ в фото-и печатных СМИ официально введен и действует в провинциях Кандагар, Тахар, Бадгис, Нуристан, Нангархар и Гельменд. Сейчас к ним прибавились еще две провинции - Панджшир и Дайкунди. "Типографии обеспокоены тем, что, если они не смогут печатать изображения живых существ, то они вынуждены будут прекратить свою деятельность и тысячи рабочих мест будут утеряны. Помимо этого, печатная промышленность в стране может быть разрушена", - отмечает издание. По данным газеты, в провинции Газни с приходом нового губернатора - Абдула Самада Джавида, ограничения на работу СМИ стали более жесткими. Как сообщают источники издания, "губернатор в Газни настроен крайне экстремистски и настаивает на безоговорочном исполнении закона о нравственности". По данным источников, с момента назначения нового губернатора в Газни не было опубликовано ни одной фотографии или видеозаписи его встреч. "Он приказал всем ведомствам, находящимся под его контролем, не публиковать фотографии живых существ в соцсетях и групповых чатах мессенджеров. Помимо этого он запретил журналистам снимать животных и транслировать их изображения в нескольких новостных программах, а также вообще делать фотографии на общественных мероприятиях, в том числе на выпусках студентов медресе. Большинство правительственных учреждений, контролируемых талибами в Газни, прекратили публикацию изображений животных", - пишет газета. Hast-e Sobh также информирует со ссылкой на свои источники в провинции Майдан-Вардак, что после обнародования закона о нравственности местные власти - губернатор, а также главы департаментов разведки, информации и культуры на встрече с местными журналистами довели до них запрет на фотографирование животных в провинции.

https://ria.ru/20241229/afganistan-1992009367.html

https://ria.ru/20241104/afganistan-1981756437.html

https://ria.ru/20241114/afganistan-1983659732.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, афганистан, газни (провинция), кандагар, талибан, оон