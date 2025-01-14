https://ria.ru/20250114/aeroport-1993629389.html

В аэропортах Казани и Бугульмы сняли ограничения

В аэропортах Казани и Бугульмы сняли ограничения - РИА Новости, 14.01.2025

В аэропортах Казани и Бугульмы сняли ограничения

Ограничения на прием и выпуск самолетов сняты в аэропортах Казани и Бугульмы, сообщила Росавиация. РИА Новости, 14.01.2025

2025-01-14T12:44:00+03:00

2025-01-14T12:44:00+03:00

2025-01-14T13:12:00+03:00

казань

бугульма

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

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МОСКВА, 14 янв – РИА Новости. Ограничения на прием и выпуск самолетов сняты в аэропортах Казани и Бугульмы, сообщила Росавиация."В аэропортах Казани, Нижнекамска (Бегишево) и Бугульмы в 12:05мск сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС)", - говорится в сообщении.Временные ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС.

https://ria.ru/20250114/vypusk-1993605699.html

казань

бугульма

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2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

казань, бугульма, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)