https://ria.ru/20250114/aeroport-1993629389.html
В аэропортах Казани и Бугульмы сняли ограничения
В аэропортах Казани и Бугульмы сняли ограничения - РИА Новости, 14.01.2025
В аэропортах Казани и Бугульмы сняли ограничения
Ограничения на прием и выпуск самолетов сняты в аэропортах Казани и Бугульмы, сообщила Росавиация. РИА Новости, 14.01.2025
2025-01-14T12:44:00+03:00
2025-01-14T12:44:00+03:00
2025-01-14T13:12:00+03:00
казань
бугульма
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0a/1951876506_0:16:2937:1668_1920x0_80_0_0_10cb7f267f06a68eac0254e5ded764e9.jpg
МОСКВА, 14 янв – РИА Новости. Ограничения на прием и выпуск самолетов сняты в аэропортах Казани и Бугульмы, сообщила Росавиация."В аэропортах Казани, Нижнекамска (Бегишево) и Бугульмы в 12:05мск сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС)", - говорится в сообщении.Временные ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС.
https://ria.ru/20250114/vypusk-1993605699.html
казань
бугульма
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0a/1951876506_303:0:2635:1749_1920x0_80_0_0_42ca4b9ee0e1c95e5f99b02d167fc90d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
казань, бугульма, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
Казань, Бугульма, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
В аэропортах Казани и Бугульмы сняли ограничения
В аэропортах Казани и Бугульмы сняли ограничения на прием и выпуск самолетов