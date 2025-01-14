https://ria.ru/20250114/aeroport-1993600166.html
В аэропорту Уфы ввели ограничения
В аэропорту Уфы ввели ограничения - РИА Новости, 14.01.2025
В аэропорту Уфы ввели ограничения
Временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропорту Уфы, сообщила Росавиация. РИА Новости, 14.01.2025
2025-01-14T11:02:00+03:00
2025-01-14T11:02:00+03:00
2025-01-14T11:07:00+03:00
уфа
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
происшествия
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МОСКВА, 14 дек – РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропорту Уфы, сообщила Росавиация."Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Уфа (код ИКАО: UWUU)", - сообщили в Росавиации.Временные ограничения вводятся для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС, отмечается в сообщении.
https://ria.ru/20250114/samolet-1993578019.html
уфа
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
уфа, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), происшествия
Уфа, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Происшествия
В аэропорту Уфы ввели ограничения
В аэропорту Уфы ввели ограничения на прием и выпуск воздушных судов