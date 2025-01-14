https://ria.ru/20250114/aeroport-1993600166.html

В аэропорту Уфы ввели ограничения

В аэропорту Уфы ввели ограничения - РИА Новости, 14.01.2025

В аэропорту Уфы ввели ограничения

Временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропорту Уфы, сообщила Росавиация. РИА Новости, 14.01.2025

2025-01-14T11:02:00+03:00

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уфа

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

происшествия

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МОСКВА, 14 дек – РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропорту Уфы, сообщила Росавиация."Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Уфа (код ИКАО: UWUU)", - сообщили в Росавиации.Временные ограничения вводятся для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС, отмечается в сообщении.

https://ria.ru/20250114/samolet-1993578019.html

уфа

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2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

уфа, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), происшествия