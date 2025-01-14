https://ria.ru/20250114/aeroport--1993576218.html

В аэропортах Калуги и Тамбова сняли ограничения на прием воздушных судов

В аэропортах Калуги и Тамбова сняли ограничения на прием воздушных судов - РИА Новости, 14.01.2025

В аэропортах Калуги и Тамбова сняли ограничения на прием воздушных судов

Ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Калуги и Тамбова сняты, сообщается в Telegram-канале представителя Росавиации. РИА Новости, 14.01.2025

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калуга

тамбов

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

происшествия

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Калуги и Тамбова сняты, сообщается в Telegram-канале представителя Росавиации."В аэропортах Калуга (Грабцево) и Тамбов (Донское) сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС). Временные ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

калуга

тамбов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

калуга, тамбов, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), происшествия