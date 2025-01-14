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В аэропортах Калуги и Тамбова сняли ограничения на прием воздушных судов
В аэропортах Калуги и Тамбова сняли ограничения на прием воздушных судов - РИА Новости, 14.01.2025
В аэропортах Калуги и Тамбова сняли ограничения на прием воздушных судов
Ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Калуги и Тамбова сняты, сообщается в Telegram-канале представителя Росавиации. РИА Новости, 14.01.2025
2025-01-14T07:17:00+03:00
2025-01-14T07:17:00+03:00
2025-01-14T07:44:00+03:00
калуга
тамбов
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
происшествия
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Калуги и Тамбова сняты, сообщается в Telegram-канале представителя Росавиации."В аэропортах Калуга (Грабцево) и Тамбов (Донское) сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС). Временные ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
калуга, тамбов, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), происшествия
Калуга, Тамбов, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Происшествия, Специальная военная операция на Украине
В аэропортах Калуги и Тамбова сняли ограничения на прием воздушных судов
В аэропортах Калуги и Тамбова сняли ограничения на прием и выпуск самолетов