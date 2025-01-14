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Летевший во Владивосток самолет "Аэрофлота" сел в Ухане из-за неисправности - РИА Новости, 14.01.2025
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03:35 14.01.2025 (обновлено: 03:54 14.01.2025)
https://ria.ru/20250114/aeroflot-1993567047.html
Летевший во Владивосток самолет "Аэрофлота" сел в Ухане из-за неисправности
Летевший во Владивосток самолет "Аэрофлота" сел в Ухане из-за неисправности - РИА Новости, 14.01.2025
Летевший во Владивосток самолет "Аэрофлота" сел в Ухане из-за неисправности
Самолет "Аэрофлота", совершавший рейс из китайского города Санья во Владивосток, по причине технической неисправности садился в городе Ухане на территории КНР,... РИА Новости, 14.01.2025
2025-01-14T03:35:00+03:00
2025-01-14T03:54:00+03:00
происшествия
владивосток
ухань
санья
аэрофлот
дальневосточная транспортная прокуратура
китай
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ВЛАДИВОСТОК, 14 янв - РИА Новости. Самолет "Аэрофлота", совершавший рейс из китайского города Санья во Владивосток, по причине технической неисправности садился в городе Ухане на территории КНР, но уже вылетел в Приморье. "Рейс был задержан, уже вылетел во Владивосток из Уханя, расчетное время прибытия во Владивосток - 12.10 (05.10 мск)", - сообщил РИА Новости представитель международного аэропорта Владивостока. Как уточнили РИА Новости в Дальневосточной транспортной прокуратуре, самолет совершал посадку в Ухане из-за технической неисправности.Позже в прокуратуре агентству добавили, что пассажиры возвращаются во Владивосток резервным бортом.
https://ria.ru/20241202/samolet-1986791872.html
владивосток
ухань
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происшествия, владивосток, ухань, санья, аэрофлот, дальневосточная транспортная прокуратура, китай
Происшествия, Владивосток, Ухань, Санья, Аэрофлот, Дальневосточная транспортная прокуратура, Китай
Летевший во Владивосток самолет "Аэрофлота" сел в Ухане из-за неисправности

Пассажиров самолета, садившегося в Ухане из-за неисправности, отправили домой

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкСамолет авиакомпании "Аэрофлот"
Самолет авиакомпании Аэрофлот - РИА Новости, 1920, 14.01.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Самолет авиакомпании "Аэрофлот". Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 14 янв - РИА Новости. Самолет "Аэрофлота", совершавший рейс из китайского города Санья во Владивосток, по причине технической неисправности садился в городе Ухане на территории КНР, но уже вылетел в Приморье.
"Рейс был задержан, уже вылетел во Владивосток из Уханя, расчетное время прибытия во Владивосток - 12.10 (05.10 мск)", - сообщил РИА Новости представитель международного аэропорта Владивостока.
Как уточнили РИА Новости в Дальневосточной транспортной прокуратуре, самолет совершал посадку в Ухане из-за технической неисправности.
Позже в прокуратуре агентству добавили, что пассажиры возвращаются во Владивосток резервным бортом.
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ПроисшествияВладивостокУханьСаньяАэрофлотДальневосточная транспортная прокуратураКитай
 
 
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