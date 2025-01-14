https://ria.ru/20250114/aeroflot-1993567047.html

Летевший во Владивосток самолет "Аэрофлота" сел в Ухане из-за неисправности

Летевший во Владивосток самолет "Аэрофлота" сел в Ухане из-за неисправности - РИА Новости, 14.01.2025

Летевший во Владивосток самолет "Аэрофлота" сел в Ухане из-за неисправности

Самолет "Аэрофлота", совершавший рейс из китайского города Санья во Владивосток, по причине технической неисправности садился в городе Ухане на территории КНР,... РИА Новости, 14.01.2025

2025-01-14T03:35:00+03:00

2025-01-14T03:35:00+03:00

2025-01-14T03:54:00+03:00

происшествия

владивосток

ухань

санья

аэрофлот

дальневосточная транспортная прокуратура

китай

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ВЛАДИВОСТОК, 14 янв - РИА Новости. Самолет "Аэрофлота", совершавший рейс из китайского города Санья во Владивосток, по причине технической неисправности садился в городе Ухане на территории КНР, но уже вылетел в Приморье. "Рейс был задержан, уже вылетел во Владивосток из Уханя, расчетное время прибытия во Владивосток - 12.10 (05.10 мск)", - сообщил РИА Новости представитель международного аэропорта Владивостока. Как уточнили РИА Новости в Дальневосточной транспортной прокуратуре, самолет совершал посадку в Ухане из-за технической неисправности.Позже в прокуратуре агентству добавили, что пассажиры возвращаются во Владивосток резервным бортом.

https://ria.ru/20241202/samolet-1986791872.html

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ухань

санья

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, владивосток, ухань, санья, аэрофлот, дальневосточная транспортная прокуратура, китай