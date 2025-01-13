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Умер актер из "Американской трагедии" Сергей Зиновьев

Умер актер из "Американской трагедии" Сергей Зиновьев - РИА Новости, 13.01.2025

Умер актер из "Американской трагедии" Сергей Зиновьев

Советский актер Сергей Зиновьев умер на 70-м году жизни, сообщается на сайте "Кино-театр.ру". РИА Новости, 13.01.2025

2025-01-13T20:43:00+03:00

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культура

сергей зиновьев (актер)

происшествия

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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Советский актер Сергей Зиновьев умер на 70-м году жизни, сообщается на сайте "Кино-театр.ру"."Сегодня утром, 12 января 2025 года, Сергея Агафоновича не стало. До сих пор поверить не могу. Светлая память! Очень люблю его и сохраню в своем сердце", — написала писательница Талина Нехамкина к карточке актера.Зиновьев родился 26 декабря 1955 года. В 1980 году окончил Литовскую государственную консерваторию, а с 1980 был актером Вильнюсского русского драматического театра.Среди его работ: сериал "Американская трагедия" (1980-1981), фильм-спектакль "Мера за меру" (1988) и "Запах страсти" (2005).

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2025

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сергей зиновьев (актер), происшествия, новости культуры