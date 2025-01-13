https://ria.ru/20250113/zelenskiy-1993550648.html
"Сотни мужчин": на Украине нашли плюс в решении Зеленского по США
"Сотни мужчин": на Украине нашли плюс в решении Зеленского по США - РИА Новости, 14.01.2025
"Сотни мужчин": на Украине нашли плюс в решении Зеленского по США
Украинская журналистка Диана Панченко выразила радость в соцсети X из-за решения Владимира Зеленского "помочь" США потушить пожары в Калифорнии, направив туда... РИА Новости, 14.01.2025
2025-01-13T22:25:00+03:00
2025-01-13T22:25:00+03:00
2025-01-14T09:18:00+03:00
в мире
калифорния
сша
лос-анджелес
владимир зеленский
лесные пожары в калифорнии в 2025 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/09/1992939291_0:63:3072:1791_1920x0_80_0_0_a04ca3c9736efb9bdb922318df974f03.jpg
МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Украинская журналистка Диана Панченко выразила радость в соцсети X из-за решения Владимира Зеленского "помочь" США потушить пожары в Калифорнии, направив туда группу пожарных."Я рада, что сотни мужчин в эти дни будут иметь возможность покинуть Украину", — написала она.Накануне глава киевского режима заявил, что поручил Министерству внутренних дел и дипломатам подготовиться к возможному участию украинских спасателей в тушении лесных пожаров в Калифорнии. По его словам, пожарные уже готовы вылететь в США.В среду пожарная служба Калифорнии сообщала, что лесной пожар, усиливаемый ветром, начался на западе округа Лос-Анджелес, в районе, где проживают около 27 тысяч человек. Площадь возгорания сначала насчитывала более трех квадратных километров, но огонь быстро распространялся из-за сильного ветра. Мэр Лос-Анджелеса Карен Басс назвала в соцсети X ситуацию с пожаром "очень опасной".
https://ria.ru/20250113/zelenskiy-1993483176.html
https://ria.ru/20250113/kiev-1993527345.html
калифорния
сша
лос-анджелес
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/09/1992939291_210:0:2941:2048_1920x0_80_0_0_62506e6e4ba6b409037c536a15ec7e6c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, калифорния, сша, лос-анджелес, владимир зеленский, лесные пожары в калифорнии в 2025 году
В мире, Калифорния, США, Лос-Анджелес, Владимир Зеленский, Лесные пожары в Калифорнии в 2025 году
"Сотни мужчин": на Украине нашли плюс в решении Зеленского по США
Журналистка Панченко: пожары в США помогут сотням людей покинуть Украину