https://ria.ru/20250113/zelenskiy-1993550648.html

"Сотни мужчин": на Украине нашли плюс в решении Зеленского по США

"Сотни мужчин": на Украине нашли плюс в решении Зеленского по США - РИА Новости, 14.01.2025

"Сотни мужчин": на Украине нашли плюс в решении Зеленского по США

Украинская журналистка Диана Панченко выразила радость в соцсети X из-за решения Владимира Зеленского "помочь" США потушить пожары в Калифорнии, направив туда... РИА Новости, 14.01.2025

2025-01-13T22:25:00+03:00

2025-01-13T22:25:00+03:00

2025-01-14T09:18:00+03:00

в мире

калифорния

сша

лос-анджелес

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лесные пожары в калифорнии в 2025 году

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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Украинская журналистка Диана Панченко выразила радость в соцсети X из-за решения Владимира Зеленского "помочь" США потушить пожары в Калифорнии, направив туда группу пожарных."Я рада, что сотни мужчин в эти дни будут иметь возможность покинуть Украину", — написала она.Накануне глава киевского режима заявил, что поручил Министерству внутренних дел и дипломатам подготовиться к возможному участию украинских спасателей в тушении лесных пожаров в Калифорнии. По его словам, пожарные уже готовы вылететь в США.В среду пожарная служба Калифорнии сообщала, что лесной пожар, усиливаемый ветром, начался на западе округа Лос-Анджелес, в районе, где проживают около 27 тысяч человек. Площадь возгорания сначала насчитывала более трех квадратных километров, но огонь быстро распространялся из-за сильного ветра. Мэр Лос-Анджелеса Карен Басс назвала в соцсети X ситуацию с пожаром "очень опасной".

https://ria.ru/20250113/zelenskiy-1993483176.html

https://ria.ru/20250113/kiev-1993527345.html

калифорния

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