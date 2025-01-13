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"Сотни мужчин": на Украине нашли плюс в решении Зеленского по США - РИА Новости, 14.01.2025
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22:25 13.01.2025 (обновлено: 09:18 14.01.2025)
https://ria.ru/20250113/zelenskiy-1993550648.html
"Сотни мужчин": на Украине нашли плюс в решении Зеленского по США
"Сотни мужчин": на Украине нашли плюс в решении Зеленского по США - РИА Новости, 14.01.2025
"Сотни мужчин": на Украине нашли плюс в решении Зеленского по США
Украинская журналистка Диана Панченко выразила радость в соцсети X из-за решения Владимира Зеленского "помочь" США потушить пожары в Калифорнии, направив туда... РИА Новости, 14.01.2025
2025-01-13T22:25:00+03:00
2025-01-14T09:18:00+03:00
в мире
калифорния
сша
лос-анджелес
владимир зеленский
лесные пожары в калифорнии в 2025 году
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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Украинская журналистка Диана Панченко выразила радость в соцсети X из-за решения Владимира Зеленского "помочь" США потушить пожары в Калифорнии, направив туда группу пожарных."Я рада, что сотни мужчин в эти дни будут иметь возможность покинуть Украину", — написала она.Накануне глава киевского режима заявил, что поручил Министерству внутренних дел и дипломатам подготовиться к возможному участию украинских спасателей в тушении лесных пожаров в Калифорнии. По его словам, пожарные уже готовы вылететь в США.В среду пожарная служба Калифорнии сообщала, что лесной пожар, усиливаемый ветром, начался на западе округа Лос-Анджелес, в районе, где проживают около 27 тысяч человек. Площадь возгорания сначала насчитывала более трех квадратных километров, но огонь быстро распространялся из-за сильного ветра. Мэр Лос-Анджелеса Карен Басс назвала в соцсети X ситуацию с пожаром "очень опасной".
https://ria.ru/20250113/zelenskiy-1993483176.html
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калифорния
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в мире, калифорния, сша, лос-анджелес, владимир зеленский, лесные пожары в калифорнии в 2025 году
В мире, Калифорния, США, Лос-Анджелес, Владимир Зеленский, Лесные пожары в Калифорнии в 2025 году
"Сотни мужчин": на Украине нашли плюс в решении Зеленского по США

Журналистка Панченко: пожары в США помогут сотням людей покинуть Украину

© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 13.01.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Украинская журналистка Диана Панченко выразила радость в соцсети X из-за решения Владимира Зеленского "помочь" США потушить пожары в Калифорнии, направив туда группу пожарных.
"Я рада, что сотни мужчин в эти дни будут иметь возможность покинуть Украину", — написала она.
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Накануне глава киевского режима заявил, что поручил Министерству внутренних дел и дипломатам подготовиться к возможному участию украинских спасателей в тушении лесных пожаров в Калифорнии. По его словам, пожарные уже готовы вылететь в США.
В среду пожарная служба Калифорнии сообщала, что лесной пожар, усиливаемый ветром, начался на западе округа Лос-Анджелес, в районе, где проживают около 27 тысяч человек. Площадь возгорания сначала насчитывала более трех квадратных километров, но огонь быстро распространялся из-за сильного ветра. Мэр Лос-Анджелеса Карен Басс назвала в соцсети X ситуацию с пожаром "очень опасной".
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В миреКалифорнияСШАЛос-АнджелесВладимир ЗеленскийЛесные пожары в Калифорнии в 2025 году
 
 
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