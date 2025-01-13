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Зеленский может сменить бренд и обновить состав "Слуги народа", пишут СМИ - РИА Новости, 13.01.2025
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12:52 13.01.2025
https://ria.ru/20250113/zelenskiy-1993454059.html
Зеленский может сменить бренд и обновить состав "Слуги народа", пишут СМИ
Зеленский может сменить бренд и обновить состав "Слуги народа", пишут СМИ - РИА Новости, 13.01.2025
Зеленский может сменить бренд и обновить состав "Слуги народа", пишут СМИ
Владимир Зеленский, срок полномочий которого на Украине истек в 2024 году, может сменить бренд и обновить состав партии "Слуга народа", чтобы повысить шансы на... РИА Новости, 13.01.2025
2025-01-13T12:52:00+03:00
2025-01-13T12:52:00+03:00
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владимир зеленский
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андрей ермак
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Владимир Зеленский, срок полномочий которого на Украине истек в 2024 году, может сменить бренд и обновить состав партии "Слуга народа", чтобы повысить шансы на выборах в случае их проведения, передает агентство "РБК-Украина". Украинское издание "Телеграф" со ссылкой на источники 8 января сообщило, что Зеленский принял решение баллотироваться на второй срок при условии, что экс-главком ВСУ, посол Украины в Великобритании Валерий Залужный не станет выдвигать свою кандидатуру. "С брендом "Слуга народа" президентская команда точно попрощается: он давно себя исчерпал и, напротив, стал откровенно токсичным, поэтому на выборы, когда бы они ни состоялись, нынешняя партия власти пойдет в составе условного "Блока Зеленского" (рабочее название), который, по разных опросам, набирает в районе 20%", - говорится в статье. Как отмечают собеседники агентства, список "парии власти" будет значительно обновлен, в частности, порядка 90% нынешних депутатов монобольшинства заменят на местных лидеров, волонтеров, военных и активистов, а также людей главы офиса Зеленского Андрея Ермака, на которых возложат роль менеджеров во фракции и партии. На пост главы обновленной партии рассматривается кандидатура министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова. Кроме того, как утверждают источники агентства, руководителя главного управления разведки минобороны страны Кирилла Буданова могут пригласить в команду Зеленского как противовес Залужному, который может стать основным конкурентом Зеленского. В декабре 2024 года украинское издание "Страна" также со ссылкой на источники сообщало, что офис Зеленского пытается отговорить Залужного баллотироваться в случае проведения выборов, а если и участвовать, то только во главе списка партии "Слуга народа". Срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы президента на Украине в прошлом году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "несвоевременны". Ранее президент России Владимир Путин указал, что, по предварительной оценке, единственной легитимной властью на Украине является парламент и спикер Рады. По его словам, если бы на Украине хотели легитимно избрать президента, тогда надо было бы отменять закон о военном положении: его действие не означает пролонгацию результатов прошедших выборов, "об этом в конституции ничего нет".
https://ria.ru/20250113/dubinskiy-1993437609.html
https://ria.ru/20240920/ukraina-1973880009.html
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в мире, украина, великобритания, россия, владимир зеленский, валерий залужный, андрей ермак, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Великобритания, Россия, Владимир Зеленский, Валерий Залужный, Андрей Ермак, Вооруженные силы Украины
Зеленский может сменить бренд и обновить состав "Слуги народа", пишут СМИ

Зеленский может провести ребрендинг партии, чтобы повысить шансы на выборах

© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 13.01.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Владимир Зеленский, срок полномочий которого на Украине истек в 2024 году, может сменить бренд и обновить состав партии "Слуга народа", чтобы повысить шансы на выборах в случае их проведения, передает агентство "РБК-Украина".
Украинское издание "Телеграф" со ссылкой на источники 8 января сообщило, что Зеленский принял решение баллотироваться на второй срок при условии, что экс-главком ВСУ, посол Украины в Великобритании Валерий Залужный не станет выдвигать свою кандидатуру.
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"С брендом "Слуга народа" президентская команда точно попрощается: он давно себя исчерпал и, напротив, стал откровенно токсичным, поэтому на выборы, когда бы они ни состоялись, нынешняя партия власти пойдет в составе условного "Блока Зеленского" (рабочее название), который, по разных опросам, набирает в районе 20%", - говорится в статье.
Как отмечают собеседники агентства, список "парии власти" будет значительно обновлен, в частности, порядка 90% нынешних депутатов монобольшинства заменят на местных лидеров, волонтеров, военных и активистов, а также людей главы офиса Зеленского Андрея Ермака, на которых возложат роль менеджеров во фракции и партии.
На пост главы обновленной партии рассматривается кандидатура министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова. Кроме того, как утверждают источники агентства, руководителя главного управления разведки минобороны страны Кирилла Буданова могут пригласить в команду Зеленского как противовес Залужному, который может стать основным конкурентом Зеленского.
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Срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы президента на Украине в прошлом году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "несвоевременны". Ранее президент России Владимир Путин указал, что, по предварительной оценке, единственной легитимной властью на Украине является парламент и спикер Рады. По его словам, если бы на Украине хотели легитимно избрать президента, тогда надо было бы отменять закон о военном положении: его действие не означает пролонгацию результатов прошедших выборов, "об этом в конституции ничего нет".
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