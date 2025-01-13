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Зеленский набросился на Фицо с новыми оскорблениями - РИА Новости, 13.01.2025
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08:31 13.01.2025
https://ria.ru/20250113/zelenskiy-1993413126.html
Зеленский набросился на Фицо с новыми оскорблениями
Зеленский набросился на Фицо с новыми оскорблениями - РИА Новости, 13.01.2025
Зеленский набросился на Фицо с новыми оскорблениями
Многие в Европе предупреждали его, что нельзя просто ничего не делать и ждать. Сейчас он пытается пиаром, ложью и громкими обвинениями переложить вину с себя на РИА Новости, 13.01.2025
2025-01-13T08:31:00+03:00
2025-01-13T08:31:00+03:00
в мире
транзит газа через украину
владимир зеленский
роберт фицо
украина
словакия
европа
евросоюз
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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Владимир Зеленский в оскорбительной форме ответил на претензии премьера Словакии Роберта Фицо относительно транзита газа. Об этом он написал в соцсети X. "Многие в Европе предупреждали его, что нельзя просто ничего не делать и ждать. Сейчас он пытается пиаром, ложью и громкими обвинениями переложить вину с себя на кого-то другого", — утверждает он. Зеленский заявил, что Украина якобы предлагала помощь Словакии на время адаптации к прекращению транзита российского газа, но Фицо "напыщенно отказался". Фицо заявлял, что если у Зеленского нет проблем с тем, чтобы выкинуть в корзину 800 миллионов евро, которые бы Украина могла получить за транзит газа по своей территории, и протягивать руку и просить еще миллиарды в Европейском союзе, может случиться так, что некоторые политики скажут нет. По словам Фицо, он готов наложить вето на решение Европейского союза послать еще 50 миллиардов евро на Украину, если вопрос с транзитом газа по украинской территории не будет решен. Премьер Словакии также назвал решение Зеленского остановить транзит газа политическим капризом. Словацкие власти ранее неоднократно заявляли, что хотят сохранить возможность транспортировать по своей территории газ дальше на Запад. Фицо ранее говорил, что республика выступает за восстановление транзита газа через Украину, в противном случае потери стране должны быть компенсированы. По его словам, ущерб для Словакии от потери возможности заниматься транзитом газа в другие страны ЕС ежегодно будет составлять порядка 500 миллионов евро. Он отмечал, что Словакия также потеряет миллиард евро на более высоких ценах на газ, а весь Европейский союз за эту "авантюру" с остановкой транзита газа через Украину заплатит около 70 миллиардов евро."Газпром" 1 января сообщил, что лишен технической и юридической возможности подавать газ для транзита через Украину, с истечением соглашения с НАК "Нафтогаз Украины" с 8.00 мск 1 января подача российского газа не осуществляется. Украинские власти ранее неоднократно заявляли, что не планируют продлевать транзитное соглашение.
https://ria.ru/20250112/tranzit-1993347990.html
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в мире, транзит газа через украину, владимир зеленский, роберт фицо, украина, словакия, европа, евросоюз, газпром
В мире, транзит газа через Украину, Владимир Зеленский, Роберт Фицо, Украина, Словакия, Европа, Евросоюз, Газпром
Зеленский набросился на Фицо с новыми оскорблениями

Зеленский осудил премьера Словакии Фицо за претензии из-за ситуации с газом

© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 13.01.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Владимир Зеленский в оскорбительной форме ответил на претензии премьера Словакии Роберта Фицо относительно транзита газа. Об этом он написал в соцсети X.

"Многие в Европе предупреждали его, что нельзя просто ничего не делать и ждать. Сейчас он пытается пиаром, ложью и громкими обвинениями переложить вину с себя на кого-то другого", — утверждает он.
Работник словацкой газовой промышленности - РИА Новости, 1920, 12.01.2025
В Словакии заявили о создании давления на Украину по вопросу транзита газа
Вчера, 14:51
Зеленский заявил, что Украина якобы предлагала помощь Словакии на время адаптации к прекращению транзита российского газа, но Фицо "напыщенно отказался".

Фицо заявлял, что если у Зеленского нет проблем с тем, чтобы выкинуть в корзину 800 миллионов евро, которые бы Украина могла получить за транзит газа по своей территории, и протягивать руку и просить еще миллиарды в Европейском союзе, может случиться так, что некоторые политики скажут нет. По словам Фицо, он готов наложить вето на решение Европейского союза послать еще 50 миллиардов евро на Украину, если вопрос с транзитом газа по украинской территории не будет решен. Премьер Словакии также назвал решение Зеленского остановить транзит газа политическим капризом.

Словацкие власти ранее неоднократно заявляли, что хотят сохранить возможность транспортировать по своей территории газ дальше на Запад. Фицо ранее говорил, что республика выступает за восстановление транзита газа через Украину, в противном случае потери стране должны быть компенсированы. По его словам, ущерб для Словакии от потери возможности заниматься транзитом газа в другие страны ЕС ежегодно будет составлять порядка 500 миллионов евро. Он отмечал, что Словакия также потеряет миллиард евро на более высоких ценах на газ, а весь Европейский союз за эту "авантюру" с остановкой транзита газа через Украину заплатит около 70 миллиардов евро.
"Газпром" 1 января сообщил, что лишен технической и юридической возможности подавать газ для транзита через Украину, с истечением соглашения с НАК "Нафтогаз Украины" с 8.00 мск 1 января подача российского газа не осуществляется. Украинские власти ранее неоднократно заявляли, что не планируют продлевать транзитное соглашение.
Роберт Фицо - РИА Новости, 1920, 11.01.2025
В Сети отреагировали на резкие слова Фицо в адрес Зеленского
11 января, 22:17
 
В миретранзит газа через УкраинуВладимир ЗеленскийРоберт ФицоУкраинаСловакияЕвропаЕвросоюзГазпром
 
 
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