https://ria.ru/20250113/zelenskiy-1993403288.html

В США Зеленскому указали на его место после дерзких слов о Путине

В США Зеленскому указали на его место после дерзких слов о Путине - РИА Новости, 13.01.2025

В США Зеленскому указали на его место после дерзких слов о Путине

Владимир Зеленский должен находиться за решеткой до разработки плана смертной казни ему, заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в эфире... РИА Новости, 13.01.2025

2025-01-13T04:38:00+03:00

2025-01-13T04:38:00+03:00

2025-01-13T05:03:00+03:00

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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Владимир Зеленский должен находиться за решеткой до разработки плана смертной казни ему, заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Deep Dive.Он отреагировал на слова Зеленского о президенте России Владимире Путине в интервью американскому блогеру Лексу Фридману, во время которого глава киевского режима несколько раз срывался на мат, в том числе говоря о российском лидере."Зеленскому место в тюрьме, по крайней мере до тех пор, пока мы не разработаем план казни этому человеку, потому что он преступник в самом худшем смысле этого слова", — сказал Макгрегор.Он пояснил, что Зеленский сам и руками подконтрольных ему силовых структур сделал для уничтожения государственности на Украине больше, чем кто либо на планете. "Этот человек (Зеленский. — Прим. ред.) вытаскивает подростков и стариков с улицы, чтобы они пошли воевать с русскими. Черт возьми, это просто нелепо", — добавил он.В вышедшем на прошлой неделе интервью Владимир Зеленский сделал несколько дерзких высказываний, в частности, что он искренне презирает русский народ, подтвердив таким образом свою русофобию. Также он позволял себе несколько нецензурных высказываний, в частности, обвинив страны Запада в отказе ввести рестрикции в адрес Москвы перед началом СВО.

https://ria.ru/20250112/zelenskiy-1993308712.html

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