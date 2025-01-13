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"Каждый день": на Западе рассказали, с чем столкнулись ВСУ в зоне СВО - РИА Новости, 13.01.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
16:51 13.01.2025
https://ria.ru/20250113/zapad-1993506101.html
"Каждый день": на Западе рассказали, с чем столкнулись ВСУ в зоне СВО
"Каждый день": на Западе рассказали, с чем столкнулись ВСУ в зоне СВО - РИА Новости, 13.01.2025
"Каждый день": на Западе рассказали, с чем столкнулись ВСУ в зоне СВО
Наступление российской армии в зоне СВО ускоряется с каждым днем, заявил британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире своего YouTube-канала. РИА Новости, 13.01.2025
2025-01-13T16:51:00+03:00
2025-01-13T16:51:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
украина
россия
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
артемовск
часов яр
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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Наступление российской армии в зоне СВО ускоряется с каждым днем, заявил британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире своего YouTube-канала."Каждый день русские наступают, и темпы этого наступления продолжают ускоряться", — отметил он.По словам эксперта, положение ВСУ на всех участках фронта стабильно плохое, они терпят неудачи в Донбассе и Курской области.Аналитик особо отметил ситуацию в городе Часов Яр, где, по его мнению, украинские войска могут попасть в двойной котел.В пятницу, командир штурмового взвода с позывным Миссионер сообщил РИА Новости, что российские военные ведут активные бои в микрорайоне Северный города Часов Яр.Город расположен в Артемовском районе, в шести-семи километрах к западу от Артемовска. Населенный пункт имеет важное оперативно-стратегическое значение — это господствующая высота, открывающая путь к наиболее крупной агломерации в ДНР, остающейся под контролем ВСУ, — Славянско-Краматорской, а также к Константиновке.
https://ria.ru/20250113/zelenskiy-1993483176.html
https://ria.ru/20250113/vsu-1993474726.html
украина
россия
донецкая народная республика
артемовск
часов яр
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безопасность, украина, россия, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, артемовск, часов яр, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Украина, Россия, Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика, Артемовск, Часов Яр, Вооруженные силы РФ
"Каждый день": на Западе рассказали, с чем столкнулись ВСУ в зоне СВО

Меркурис: наступление российских военных в зоне СВО ускоряется

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 13.01.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Наступление российской армии в зоне СВО ускоряется с каждым днем, заявил британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире своего YouTube-канала.
"Каждый день русские наступают, и темпы этого наступления продолжают ускоряться", — отметил он.
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По словам эксперта, положение ВСУ на всех участках фронта стабильно плохое, они терпят неудачи в Донбассе и Курской области.
Аналитик особо отметил ситуацию в городе Часов Яр, где, по его мнению, украинские войска могут попасть в двойной котел.
В пятницу, командир штурмового взвода с позывным Миссионер сообщил РИА Новости, что российские военные ведут активные бои в микрорайоне Северный города Часов Яр.
Город расположен в Артемовском районе, в шести-семи километрах к западу от Артемовска. Населенный пункт имеет важное оперативно-стратегическое значение — это господствующая высота, открывающая путь к наиболее крупной агломерации в ДНР, остающейся под контролем ВСУ, — Славянско-Краматорской, а также к Константиновке.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьУкраинаРоссияВооруженные силы УкраиныДонецкая Народная РеспубликаАртемовскЧасов ЯрВооруженные силы РФ
 
 
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