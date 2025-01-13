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"Каждый день": на Западе рассказали, с чем столкнулись ВСУ в зоне СВО
"Каждый день": на Западе рассказали, с чем столкнулись ВСУ в зоне СВО - РИА Новости, 13.01.2025
"Каждый день": на Западе рассказали, с чем столкнулись ВСУ в зоне СВО
Наступление российской армии в зоне СВО ускоряется с каждым днем, заявил британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире своего YouTube-канала. РИА Новости, 13.01.2025
2025-01-13T16:51:00+03:00
2025-01-13T16:51:00+03:00
2025-01-13T16:51:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
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россия
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
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часов яр
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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Наступление российской армии в зоне СВО ускоряется с каждым днем, заявил британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире своего YouTube-канала."Каждый день русские наступают, и темпы этого наступления продолжают ускоряться", — отметил он.По словам эксперта, положение ВСУ на всех участках фронта стабильно плохое, они терпят неудачи в Донбассе и Курской области.Аналитик особо отметил ситуацию в городе Часов Яр, где, по его мнению, украинские войска могут попасть в двойной котел.В пятницу, командир штурмового взвода с позывным Миссионер сообщил РИА Новости, что российские военные ведут активные бои в микрорайоне Северный города Часов Яр.Город расположен в Артемовском районе, в шести-семи километрах к западу от Артемовска. Населенный пункт имеет важное оперативно-стратегическое значение — это господствующая высота, открывающая путь к наиболее крупной агломерации в ДНР, остающейся под контролем ВСУ, — Славянско-Краматорской, а также к Константиновке.
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"Каждый день": на Западе рассказали, с чем столкнулись ВСУ в зоне СВО
Меркурис: наступление российских военных в зоне СВО ускоряется