https://ria.ru/20250113/zakharova-1993556785.html

Байден во внешнеполитической речи сознался в провокации, заявила Захарова

Байден во внешнеполитической речи сознался в провокации, заявила Захарова - РИА Новости, 14.01.2025

Байден во внешнеполитической речи сознался в провокации, заявила Захарова

Президент США Джо Байден сознался в ядерной провокации, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в Telegram-канале. РИА Новости, 14.01.2025

2025-01-13T23:53:00+03:00

2025-01-13T23:53:00+03:00

2025-01-14T08:30:00+03:00

в мире

сша

джо байден

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

мария захарова

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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Президент США Джо Байден сознался в ядерной провокации, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в Telegram-канале.Ранее в понедельник действующий американский лидер произнес заключительную речь, посвященную проблемам внешней политике, и отметил, что поддержка Украины от возглавляемой им страны могла привести к ядерной конфронтации с Россией."Все, кто на Западе клеветал на Россию, обвиняя её в какой-то "ядерной дестабилизации", "бряцанием ядерным орудием" и так далее, с этого момента должен называться лгуном и распространителем фейков. Сегодняшнее заявление Байдена — признание в осознано совершенной провокации", — написала Захарова.По словам официального представителя МИД, администрация Байдена продолжила разжигать конфликт, зная, что она таким образом подталкивает мир к пропасти.

https://ria.ru/20250113/bayden-1993556466.html

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в мире, сша, джо байден, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова