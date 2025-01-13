https://ria.ru/20250113/zakharova-1993556785.html
Байден во внешнеполитической речи сознался в провокации, заявила Захарова
Байден во внешнеполитической речи сознался в провокации, заявила Захарова - РИА Новости, 14.01.2025
Байден во внешнеполитической речи сознался в провокации, заявила Захарова
Президент США Джо Байден сознался в ядерной провокации, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в Telegram-канале. РИА Новости, 14.01.2025
2025-01-13T23:53:00+03:00
2025-01-13T23:53:00+03:00
2025-01-14T08:30:00+03:00
в мире
сша
джо байден
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
мария захарова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0f/1728464892_0:93:2901:1725_1920x0_80_0_0_4691d0d8a6d549f826ac84334090a81e.jpg
МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Президент США Джо Байден сознался в ядерной провокации, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в Telegram-канале.Ранее в понедельник действующий американский лидер произнес заключительную речь, посвященную проблемам внешней политике, и отметил, что поддержка Украины от возглавляемой им страны могла привести к ядерной конфронтации с Россией."Все, кто на Западе клеветал на Россию, обвиняя её в какой-то "ядерной дестабилизации", "бряцанием ядерным орудием" и так далее, с этого момента должен называться лгуном и распространителем фейков. Сегодняшнее заявление Байдена — признание в осознано совершенной провокации", — написала Захарова.По словам официального представителя МИД, администрация Байдена продолжила разжигать конфликт, зная, что она таким образом подталкивает мир к пропасти.
https://ria.ru/20250113/bayden-1993556466.html
сша
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0f/1728464892_132:0:2863:2048_1920x0_80_0_0_836eb1f3f2062ef823c9f866a4339606.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, джо байден, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова
В мире, США, Джо Байден, Россия, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Мария Захарова
Байден во внешнеполитической речи сознался в провокации, заявила Захарова
Захарова: Байден словами о риске конфронтации с Россией сознался в провокации