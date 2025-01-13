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Байден во внешнеполитической речи сознался в провокации, заявила Захарова - РИА Новости, 14.01.2025
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23:53 13.01.2025 (обновлено: 08:30 14.01.2025)
https://ria.ru/20250113/zakharova-1993556785.html
Байден во внешнеполитической речи сознался в провокации, заявила Захарова
Байден во внешнеполитической речи сознался в провокации, заявила Захарова - РИА Новости, 14.01.2025
Байден во внешнеполитической речи сознался в провокации, заявила Захарова
Президент США Джо Байден сознался в ядерной провокации, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в Telegram-канале. РИА Новости, 14.01.2025
2025-01-13T23:53:00+03:00
2025-01-14T08:30:00+03:00
в мире
сша
джо байден
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
мария захарова
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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Президент США Джо Байден сознался в ядерной провокации, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в Telegram-канале.Ранее в понедельник действующий американский лидер произнес заключительную речь, посвященную проблемам внешней политике, и отметил, что поддержка Украины от возглавляемой им страны могла привести к ядерной конфронтации с Россией."Все, кто на Западе клеветал на Россию, обвиняя её в какой-то "ядерной дестабилизации", "бряцанием ядерным орудием" и так далее, с этого момента должен называться лгуном и распространителем фейков. Сегодняшнее заявление Байдена — признание в осознано совершенной провокации", — написала Захарова.По словам официального представителя МИД, администрация Байдена продолжила разжигать конфликт, зная, что она таким образом подталкивает мир к пропасти.
https://ria.ru/20250113/bayden-1993556466.html
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в мире, сша, джо байден, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова
В мире, США, Джо Байден, Россия, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Мария Захарова
Байден во внешнеполитической речи сознался в провокации, заявила Захарова

Захарова: Байден словами о риске конфронтации с Россией сознался в провокации

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 13.01.2025
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Президент США Джо Байден сознался в ядерной провокации, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в Telegram-канале.
Ранее в понедельник действующий американский лидер произнес заключительную речь, посвященную проблемам внешней политике, и отметил, что поддержка Украины от возглавляемой им страны могла привести к ядерной конфронтации с Россией.
"Все, кто на Западе клеветал на Россию, обвиняя её в какой-то "ядерной дестабилизации", "бряцанием ядерным орудием" и так далее, с этого момента должен называться лгуном и распространителем фейков. Сегодняшнее заявление Байдена — признание в осознано совершенной провокации", — написала Захарова.
По словам официального представителя МИД, администрация Байдена продолжила разжигать конфликт, зная, что она таким образом подталкивает мир к пропасти.
Джо Байден - РИА Новости, 1920, 13.01.2025
США и союзники должны продолжать поддержку Украины, заявил Байден
Вчера, 23:49
 
В миреСШАДжо БайденРоссияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Мария Захарова
 
 
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